Μαζωνάκης: Το ατύχημα που τον ανάγκασε να ακυρώσει τις εμφανίσεις του - Χτύπησε στο κεφάλι

Ατύχημα είχε τις προηγούμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης, το οποίο τον ανάγκασε να αναβάλει προγραμματισμένες εμφανίσεις του, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται τη φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, ο τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του και χτύπησε το κεφάλι του, γεγονός που δεν του επέτρεψε να εμφανιστεί στα live του.

Ο δημοσιογράφος του OPEN ανέφερε: «Την προηγούμενη εβδομάδα δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται. Υπήρξε ένα σούσουρο και το ψάξαμε να δούμε τι έχει γίνει. Θα σας πω τον λόγο που δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό μαγαζί» είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Πήγε με φίλους του στο Άγιο Όρος, μαγείρεψε, ήταν με μοναχούς. Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται ότι στο κεφάλι του έχει ένα χτύπημα, ένα σημάδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα. Απόψε να πούμε ότι είναι η τελευταία βραδιά, κλείνει το συγκεκριμένο κατάστημα για τη σεζόν».

