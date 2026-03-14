Προκριματικά Ευρωμπάσκετ Γυναικών: Διέλυσε τα Σκόπια η Ελλάδα, 101-47 στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε μια εξαιρετική «γαλανόλευκη» ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Ιβανώφειο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ και επικράτησε με το εμφατικό 101-47 για την 5η και προτελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες αποτυπώθηκε από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Η ομάδα του Πέτρου Πρέκα μπήκε δυνατά από το πρώτο λεπτό, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 22 πόντων, ενώ στο τέλος της τρίτης περιόδου η διαφορά είχε εκτοξευθεί ήδη στο +50, δείχνοντας ξεκάθαρα την εικόνα της αναμέτρησης.

Πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα ήταν η Μαριέλλα Φασούλα, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή των Κριμίλη με 18 πόντους, Τσινέκε με 16 πόντους και 6 ασίστ, Σπανού με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, καθώς και της Λούκα που πρόσθεσε 8 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Εθνικής στον 6ο όμιλο, αποτέλεσμα που την φέρνει πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το επόμενο παιχνίδι για την Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (17/03, 17:00), ξανά στο Ιβανώφειο, απέναντι στη Δανία, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά για την τελική κατάταξη του ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 29-7, 49-22, 77-27, 101-47.

Ελλάδα (Πέτρος Πρέκας): Κριμίλη 18 (2), Σταμολάμπρου 4, Τσινέκε 16 (2), Γαλανόπουλος 2, Λούκα 8 (1), Σπανού 14, Χριστινάκη 6, Χαιριστανίδου, Μποσγανά 8, Παυλοπούλου 3 (1), Φασούλα 18 (2), Στολίγκα 4.

Σκόπια (Αλεκσάνταρ Ασαντάνοφ): Χέμπε 21 (1), Τασέφσκα 2, Νικόλοφ 3, Στογιανόφσκα 7 (1), Σέλκοβα 6, Νίκολιτς 2, Τραϊκόφσκα 2, Μιλοσάβνιεβιτς 2, Πισλέβσκα, Νασέφσκα 2, Αλέκσοβσκα.

