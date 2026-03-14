Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές: Sold out κι o τελευταίος αγώνας της regular season στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα της regular season με την Αναντολού Εφές εξαντλήθηκαν σχεδόν έναν μήνα πριν το τζάμπολ.

Οι φίλοι των «πράσινων» έδειξαν για ακόμα μία φορά την «τρέλα» τους για το «τριφύλλι», με την ΚΑΕ να ενημερώνει επίσημα ότι έγινε sold out για τη συνάντηση με την τουρκική ομάδα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «T-Center» στις 17 Απριλίου στις 21:15, για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της EuroLeague.

SOLD OUT ??



The @EuroLeague Regular Season finale is already a full house! ☘️



April 17th is more than a month away, but you’ve already made sure that the last home game of the season will be legendary.



Your support is simply unmatched, #PAOFans! ??#WeTheGreens… pic.twitter.com/xuQVopg7Yv — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 14, 2026

