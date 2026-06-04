Ράμα: «Η περιοχή στο Ζβέρνετς έχει υποβαθμιστεί» – Δημοσίευσε μήνυμα πολίτη υπέρ της επένδυσης

«Μην σταματήσετε την επένδυση στο Ζβέρνετς», αναφέρει πολίτης σε μήνυμα προς τον Έντι Ράμα – Διχάζει η μεγάλη τουριστική επένδυση

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ράμα: «Η περιοχή στο Ζβέρνετς έχει υποβαθμιστεί» – Δημοσίευσε μήνυμα πολίτη υπέρ της επένδυσης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, υποστηρίζει ότι η περιοχή στο Ζβέρνετς έχει υποβαθμιστεί περιβαλλοντικά και έχει εγκαταλειφθεί.
  • Ο Ράμα κατηγορεί πολιτικούς και κοινωνικούς αντιπάλους ότι επιθυμούν να διατηρήσουν την παρούσα κατάσταση και να εμποδίσουν την ανάπτυξη της περιοχής.
  • Η προτεινόμενη επένδυση στον τουρισμό, αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αναβαθμίσει τη Βλόρα σε διεθνή τουριστικό προορισμό, όπως υπογραμμίζει.
  • Πολίτης από τη Βλόρα υποστηρίζει την επένδυση και καταγγέλλει ότι η περιοχή έχει επιβαρυνθεί από ρύπανση και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων.
  • Ο πρωθυπουργός αναφέρεται σε «υβριδικό διαδικτυακό πόλεμο» και προωθεί το βίντεο ως απόδειξη της κατάστασης στην περιοχή.
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Η αντιπαράθεση γύρω από την επένδυση στο Ζβέρνετς κορυφώνεται, μερικές μέρες έπειτα από τις κινητοποιήσεις και τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή κι ενόσω κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες για το θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ, με εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν εκ νέου κατά του έργου.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα μήνυμα και βίντεο που έλαβε από πολίτη της Βλόρας, αναφερόμενος στην περιοχή του Ζβέρνετς, όπου σχεδιάζεται μεγάλης κλίμακας τουριστική επένδυση ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ράμα παρουσιάζει το υλικό ως «αντανάκλαση της σκληρής πραγματικότητας» μίας περιοχής που, όπως υποστηρίζει, έχει υποβαθμιστεί περιβαλλοντικά και έχει εγκαταλειφθεί, κατηγορώντας εμμέσως πολιτικούς και κοινωνικούς αντιπάλους ότι επιθυμούν να διατηρήσουν την κατάσταση ως έχει και να αντιταχθούν στην ανάπτυξη.

Ο πρωθυπουργός της γρίτονος χώρας κάνει λόγο για «εχθρούς της ευρωπαϊκής Αλβανίας» και «ανταγωνιστές της τουριστικής Αλβανίας», υποστηρίζοντας ότι το έργο θα μετατρέψει τη Βλόρα σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό και θα αναβαθμίσει τη χώρα σε επίπεδο διεθνή ανταγωνισμού στον τουριστικό τομέα.

Ολοκληρώνοντας, ο Ράμα αναφέρεται σε «υβριδικό διαδικτυακό πόλεμο» και εύχεται καλή ημέρα στους πολίτες.

Στο μήνυμα περιλαμβάνεται και η παρέμβαση πολίτη από τη Βλόρα, ο οποίος δηλώνει ότι υποστηρίζει την επένδυση στο Ζβέρνετς και ζητά να μην σταματήσει το έργο. Ο πολίτης υποστηρίζει ότι η προστατευόμενη περιοχή έχει επιβαρυνθεί από ρύπανση και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, κατηγορώντας όσους αντιδρούν ότι δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον αλλά αντιτίθενται στην ανάπτυξη.

Παράλληλα, ζητά από τον Ράμα να δημοσιοποιήσει το βίντεο ως απόδειξη της κατάστασης στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η επένδυση θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για τη Βλόρα και τους κατοίκους της.

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