«Θαύμα» στο Έβερεστ: Οδηγός Σέρπα που θεωρούνταν νεκρός εντοπίστηκε να σέρνεται στον πάγο

Ένας Νεπαλέζος οδηγός αναρρίχησης που πιστεύεται ότι είχε πεθάνει στο Έβερεστ εντοπίστηκε να σέρνεται στο πάγο, έξι ολόκληρες ημέρες αφότου εθεάθη ζωντανός για τελευταία φορά.

Νατάσα Παυλοπούλου

«Θαύμα» στο Έβερεστ: Οδηγός Σέρπα που θεωρούνταν νεκρός εντοπίστηκε να σέρνεται στον πάγο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντάουα Σέρπα, που θεωρούνταν νεκρός, εντοπίστηκε να σέρνεται στον πάγο έξι ημέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση στο Έβερεστ.
  • Ο οδηγός είχε κρυοπαγήματα αλλά ήταν ξύπνιος, μιλούσε και υποβάλλεται σε θεραπεία στο νοσοκομείο του Κατμαντού.
  • Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έφτασαν στην κορυφή του Έβερεστ αυτή τη σεζόν, η πιο πολυσύχναστη που έχει καταγραφεί ποτέ.
  • Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος στο Έβερεστ, τρεις εκ των οποίων Νεπαλέζοι που προετοίμαζαν την ανάβαση.
  • Η επιβίωση του Ντάουα θεωρείται θαύμα, καθώς κατάφερε να κατέβει μόνος του από υψόμετρο περίπου 7.500 μέτρων σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
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Ο Σέρπα Ντάουα εθεάθη τελευταία φορά πάνω από το στρατόπεδο 3, περίπου στα 7.500 μέτρα, ενώ κατέβαινε το βουνό μετά την ανάβαση στην κορυφή. Οι ελπίδες για την επιβίωσή του ήταν ελάχιστες, καθώς το οξυγόνο σε αυτό το υψόμετρο είναι ελάχιστο- αλλά την Πέμπτη, ένα συνεργείο καθαρισμού εντόπισε τον έμπειρο ορειβάτη, ο οποίος είχε κρυοπαγήματα στα χέρια του, αλλά φαινόταν να είναι καλά στην υγεία του, να γλιστράει αργά προς τα κάτω.

«Ο Ντάουα κατάφερε να επιβιώσει παρά τις αντιξοότητες για μέρες. Είναι απλώς ένα θαύμα», δήλωσε ο σέρπα Πέμπα, εκτελεστικός διευθυντής της 8K Expeditions, η οποία επέβλεπε τις προσπάθειες έρευνας. «Πρόκειται για μια πραγματική αυτοδιάσωση». Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στη φετινή ανάβαση, τρεις εκ των οποίων Νεπαλέζοι που συμμετείχαν στις προετοιμασίες για την ανάβαση στο Έβερεστ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έφτασαν στην κορυφή του Έβερεστ αυτή τη σεζόν, καθιστώντας την την πιο πολυσύχναστη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο Ντάουα Σέρπα - επίσης γνωστός ως Χίλαρι Ντάουα Σέρπα από τον διάσημο ορειβάτη Έντμουντ Χίλαρι - «γλιστρούσε αργά μέσα από τον παγοκαταρράκτη Κούμπου προς το στρατόπεδο βάσης όταν βρέθηκε, είπε ο Πέμπα Σέρπα. «Από όσο γνωρίζω, κανείς δεν έχει επιβιώσει μόνος του σε αυτό το υψόμετρο στο Έβερεστ μέχρι στιγμής. Είναι θαύμα το ότι επέζησε για έξι ημέρες μόνος του και κατέβηκε ασφαλής. Νομίζω ότι πρέπει να έζησε μέσα στις σκηνές για να είναι ασφαλής», είπε ο Πέμπα.

«Είναι ξύπνιος και υποβάλλεται σε θεραπεία», σύμφωνα με τον Νισάντ Ντακάλ, γιατρό στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου HAMS του Κατμαντού. «Με αναγνώρισε... είναι καλά και μιλάει», δήλωσε η κόρη του, Μεντό Λάμο Σέρπα, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αφού τον επισκέφτηκε. «Είμαστε χαρούμενοι». Πριν βρεθεί, η σύζυγος του 52χρονου δήλωσε στο AFP ότι είχε κάνει τις τελευταίες προσευχές για να αναπαυθεί η ψυχή του.

Την Τετάρτη, ο Κρις Θράλ, ορειβάτης και Βρετανός πρώην πεζοναύτης, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στο Instagram για τον Ντάουα Σέρπα, νομίζοντας ότι είχε πεθάνει στο βουνό. Στο βίντεο, ο Θράλ θυμήθηκε ότι ο Ντάουα Σέρπα «κάθισε για ξεκούραση με το σακίδιό του» καθώς κατέβαιναν από το Camp 4, το υψηλότερο κάμπινγκ πριν από την κορυφή. «Και γύρισα και είπα, "Χίλαρι, είσαι καλά, αδερφέ;" Είπε, "Ναι, ναι, καλά Κρις, σε παρακαλώ πήγαινε, πήγαινε!"», είπε ο Θράλ. «Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, ξέρεις, εγώ θα συνέχιζα, αυτός θα συνέχιζε».

Καθώς κατέβαινε, βρήκε έναν Πολωνό ορειβάτη, μέλος της ομάδας τους, και συνέχισαν να κατεβαίνουν μαζί. Αλλά ο Ντάουα Σέρπα δεν τους πρόλαβε ποτέ.

«Ήταν μια μακρά προσπάθεια για την κορυφή. Θα έπρεπε να κάνουμε πέντε ημέρες μέχρι την κορυφή και η επιστροφή μας πήρε 11 ημέρες, τόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες», είπε ο Θράλ. «Έπρεπε λοιπόν να επιστρέψω για τον Σέρπα, ο οποίος πιθανότατα θα τα καταφέρει και θα είναι μια χαρά, όπως είχε κάνει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν;» πρόσθεσε.

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