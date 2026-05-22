Τραγωδία στο Έβερεστ: Νεκροί δύο Ινδοί ορειβάτες -«Καμπανάκι» ειδικών για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό

Δύο Ινδοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στο Έβερεστ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου-ρεκόρ αναβάσεων από τη νότια διαδρομή του Νεπάλ, την ώρα που ειδικοί προειδοποιούν για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

«Αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά την κατάβασή τους σε μεγάλο υψόμετρο. Εργαζόμαστε για την ανάσυρση των σορών», δήλωσε στο AFP ο διευθυντής της Pioneer Adventures, Nivesh Karki.

Όπως ανέφερε, τα θύματα είναι ο Sandeep Are, ο οποίος έφτασε στην κορυφή στις 20 Μαΐου, και ο Arun Kumar Tiwari, που ολοκλήρωσε την ανάβαση μία ημέρα αργότερα, στις 21 Μαΐου.

Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τις δέκα υψηλότερες κορυφές του πλανήτη και κάθε άνοιξη προσελκύει εκατοντάδες ορειβάτες και λάτρεις της περιπέτειας από όλο τον κόσμο.

⛰️ Two Indian climbers have died on Mount Everest during a record-breaking period of ascents via Nepal's southern route, as experts warn of overcrowding on the world's highest peak.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φετινή αναρριχητική περίοδο στο Έβερεστ, ανάμεσά τους οι δύο Ινδοί και τρεις Νεπαλέζοι ορειβάτες. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας Αμερικανός και ένας Τσέχος ορειβάτης σκοτώθηκαν επίσης στο όρος Makalu.

Ο Νεπαλέζος ορειβάτης Kami Rita Sherpa, ο οποίος νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατέκτησε το Έβερεστ για 32η φορά καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ, επέστρεψε την Παρασκευή στην πρωτεύουσα Κατμαντού, όπου εξέφρασε έντονη ανησυχία για την εμπειρία και την επάρκεια ορισμένων αναρριχητών.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν ορειβάτες αποτυπώνουν τεράστιες ουρές ανθρώπων να κινούνται πάνω σε σταθερά σχοινιά, περιμένοντας σε παγωμένες ζώνες μεγάλου υψομέτρου, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά.

«Φέτος υπήρχε πολύ μεγαλύτερος συνωστισμός σε σχέση με πέρυσι, επειδή υπήρχαν περισσότεροι πελάτες», δήλωσε ο Kami Rita Sherpa στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Κατμαντού μετά την επιστροφή του από το βουνό.

«Οι αρχές πρέπει να ελέγξουν αυτούς τους αριθμούς. Θα έπρεπε να επιτρέπεται η ανάβαση μόνο σε ποιοτικούς και επαρκώς προετοιμασμένους ορειβάτες — πρέπει να υπάρξει όριο», τόνισε μιλώντας στο AFP.

A new record has been set on Mount Everest, with 274 climbers successfully reaching the summit in a single day via the Nepali route, according to officials. pic.twitter.com/5eGLDBUfky

Ρεκόρ αναβάσεων

Την Πέμπτη, αριθμός-ρεκόρ ορειβατών έφτασε στην κορυφή των 8.849 μέτρων από τη νεπαλέζικη πλευρά του βουνού. Σύμφωνα με αξιωματούχους του τουρισμού, ο προκαταρκτικός αριθμός έφτασε τους 275 αναρριχητές, με την τελική καταμέτρηση να εκκρεμεί.

Η κορυφή του Έβερεστ μπορεί να προσεγγιστεί τόσο από το Νεπάλ όσο και από τη βόρεια διαδρομή μέσω Θιβέτ. Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές έχουν κλείσει φέτος τη συγκεκριμένη διαδρομή, γεγονός που αύξησε ακόμη περισσότερο την πίεση στη νότια πλευρά.

Παράλληλα, το Guinness World Records καταγράφει ως μεγαλύτερο αριθμό επιτυχημένων αναβάσεων στην κορυφή μέσα σε μία ημέρα τις 354, που σημειώθηκαν τον Μάιο του 2019.

Αξιωματούχοι του τουρισμού στο Νεπάλ ανέφεραν ότι ο τελικός αριθμός των αναβάσεων θα επιβεβαιωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης, η οποία απαιτεί φωτογραφικό υλικό, καθώς και επίσημες δηλώσεις από τις εταιρείες αποστολών και τους οδηγούς των ορειβατών.

There was standing room only on the world's highest peak as a record number of climbers summited Mount Everest during the week. Among them, two Aussies including our youngest ever and a Brisbane man who'd already survived an avalanche. pic.twitter.com/4zLjl4WiDs

Ανάμεσα σε εκείνους που κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή την Παρασκευή ήταν και ο Βρετανός οδηγός βουνού Kenton Cool, ο οποίος κατέκτησε το Έβερεστ για 20ή φορά, διευρύνοντας το δικό του ρεκόρ ως ο μη Νεπαλέζος με τις περισσότερες επιτυχημένες αναβάσεις στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Ο μεγάλος αριθμός ορειβατών έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για υπερσυνωστισμό στο βουνό — ιδιαίτερα σε περίπτωση κακοκαιρίας, που θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το χρονικό «παράθυρο» για ασφαλείς αναβάσεις.

Από την έναρξη της φετινής ανοιξιάτικης αναρριχητικής περιόδου, τον Απρίλιο, περίπου 600 άνθρωποι — συμπεριλαμβανομένων των Sherpa οδηγών — έχουν ήδη φτάσει στην κορυφή του Everest.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με καθυστέρηση εξαιτίας του κινδύνου που προκαλούσε ένας τεράστιος όγκος πάγου (serac), ο οποίος κρεμόταν πάνω από το βασικό πέρασμα προς την κορυφή.

Ειδικοί στην ορειβασία ασκούν εδώ και χρόνια κριτική στο Νεπάλ επειδή επιτρέπει σε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων να επιχειρούν ανάβαση ταυτόχρονα, γεγονός που δημιουργεί επικίνδυνο συνωστισμό σε κρίσιμα σημεία της διαδρομής. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές της χώρας έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε αυστηρότερους κανονισμούς και αυξήσεις στα τέλη αδειοδότησης.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακτήσει το Έβερεστ από την πρώτη ιστορική ανάβαση στις 29 Μαΐου 1953, όταν ο Νεοζηλανδός Edmund Hillary και ο οδηγός Sherpa Tenzing Norgay έφτασαν για πρώτη φορά στην κορυφή.

