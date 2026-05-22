Τραγωδία στο Έβερεστ: Νεκροί δύο Ινδοί ορειβάτες -«Καμπανάκι» ειδικών για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φετινή αναρριχητική περίοδο στο Έβερεστ

Ανθή Κουρεντζή

Τραγωδία στο Έβερεστ: Νεκροί δύο Ινδοί ορειβάτες -«Καμπανάκι» ειδικών για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό

Unsplash

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο Ινδοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στο Έβερεστ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου-ρεκόρ αναβάσεων από τη νότια διαδρομή του Νεπάλ, την ώρα που ειδικοί προειδοποιούν για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

«Αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά την κατάβασή τους σε μεγάλο υψόμετρο. Εργαζόμαστε για την ανάσυρση των σορών», δήλωσε στο AFP ο διευθυντής της Pioneer Adventures, Nivesh Karki.

Όπως ανέφερε, τα θύματα είναι ο Sandeep Are, ο οποίος έφτασε στην κορυφή στις 20 Μαΐου, και ο Arun Kumar Tiwari, που ολοκλήρωσε την ανάβαση μία ημέρα αργότερα, στις 21 Μαΐου.

Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τις δέκα υψηλότερες κορυφές του πλανήτη και κάθε άνοιξη προσελκύει εκατοντάδες ορειβάτες και λάτρεις της περιπέτειας από όλο τον κόσμο.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φετινή αναρριχητική περίοδο στο Έβερεστ, ανάμεσά τους οι δύο Ινδοί και τρεις Νεπαλέζοι ορειβάτες. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας Αμερικανός και ένας Τσέχος ορειβάτης σκοτώθηκαν επίσης στο όρος Makalu.

Ο Νεπαλέζος ορειβάτης Kami Rita Sherpa, ο οποίος νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατέκτησε το Έβερεστ για 32η φορά καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ, επέστρεψε την Παρασκευή στην πρωτεύουσα Κατμαντού, όπου εξέφρασε έντονη ανησυχία για την εμπειρία και την επάρκεια ορισμένων αναρριχητών.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν ορειβάτες αποτυπώνουν τεράστιες ουρές ανθρώπων να κινούνται πάνω σε σταθερά σχοινιά, περιμένοντας σε παγωμένες ζώνες μεγάλου υψομέτρου, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά.

«Φέτος υπήρχε πολύ μεγαλύτερος συνωστισμός σε σχέση με πέρυσι, επειδή υπήρχαν περισσότεροι πελάτες», δήλωσε ο Kami Rita Sherpa στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Κατμαντού μετά την επιστροφή του από το βουνό.

«Οι αρχές πρέπει να ελέγξουν αυτούς τους αριθμούς. Θα έπρεπε να επιτρέπεται η ανάβαση μόνο σε ποιοτικούς και επαρκώς προετοιμασμένους ορειβάτες — πρέπει να υπάρξει όριο», τόνισε μιλώντας στο AFP.

Ρεκόρ αναβάσεων

Την Πέμπτη, αριθμός-ρεκόρ ορειβατών έφτασε στην κορυφή των 8.849 μέτρων από τη νεπαλέζικη πλευρά του βουνού. Σύμφωνα με αξιωματούχους του τουρισμού, ο προκαταρκτικός αριθμός έφτασε τους 275 αναρριχητές, με την τελική καταμέτρηση να εκκρεμεί.

Η κορυφή του Έβερεστ μπορεί να προσεγγιστεί τόσο από το Νεπάλ όσο και από τη βόρεια διαδρομή μέσω Θιβέτ. Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές έχουν κλείσει φέτος τη συγκεκριμένη διαδρομή, γεγονός που αύξησε ακόμη περισσότερο την πίεση στη νότια πλευρά.

Παράλληλα, το Guinness World Records καταγράφει ως μεγαλύτερο αριθμό επιτυχημένων αναβάσεων στην κορυφή μέσα σε μία ημέρα τις 354, που σημειώθηκαν τον Μάιο του 2019.

Αξιωματούχοι του τουρισμού στο Νεπάλ ανέφεραν ότι ο τελικός αριθμός των αναβάσεων θα επιβεβαιωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης, η οποία απαιτεί φωτογραφικό υλικό, καθώς και επίσημες δηλώσεις από τις εταιρείες αποστολών και τους οδηγούς των ορειβατών.

Ανάμεσα σε εκείνους που κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή την Παρασκευή ήταν και ο Βρετανός οδηγός βουνού Kenton Cool, ο οποίος κατέκτησε το Έβερεστ για 20ή φορά, διευρύνοντας το δικό του ρεκόρ ως ο μη Νεπαλέζος με τις περισσότερες επιτυχημένες αναβάσεις στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Ο μεγάλος αριθμός ορειβατών έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για υπερσυνωστισμό στο βουνό — ιδιαίτερα σε περίπτωση κακοκαιρίας, που θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το χρονικό «παράθυρο» για ασφαλείς αναβάσεις.

Από την έναρξη της φετινής ανοιξιάτικης αναρριχητικής περιόδου, τον Απρίλιο, περίπου 600 άνθρωποι — συμπεριλαμβανομένων των Sherpa οδηγών — έχουν ήδη φτάσει στην κορυφή του Everest.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με καθυστέρηση εξαιτίας του κινδύνου που προκαλούσε ένας τεράστιος όγκος πάγου (serac), ο οποίος κρεμόταν πάνω από το βασικό πέρασμα προς την κορυφή.

Ειδικοί στην ορειβασία ασκούν εδώ και χρόνια κριτική στο Νεπάλ επειδή επιτρέπει σε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων να επιχειρούν ανάβαση ταυτόχρονα, γεγονός που δημιουργεί επικίνδυνο συνωστισμό σε κρίσιμα σημεία της διαδρομής. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές της χώρας έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε αυστηρότερους κανονισμούς και αυξήσεις στα τέλη αδειοδότησης.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακτήσει το Έβερεστ από την πρώτη ιστορική ανάβαση στις 29 Μαΐου 1953, όταν ο Νεοζηλανδός Edmund Hillary και ο οδηγός Sherpa Tenzing Norgay έφτασαν για πρώτη φορά στην κορυφή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο - Έχασε την ισορροπία της ενώ καθάριζε

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη: «Σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρινή συνεργασία των ελληνικών αρχών»

20:52LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Το Ιράν ανυπομονεί να κλείσει συμφωνία

20:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η Τούλσι Γκάμπαρντ από την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Απαράδεκτη» η επιβολή διοδίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βαρύτατες διώξεις σε βάρος βασικών κατηγορουμένων για τα ναρκωτικά

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Burnout: Πώς να θέσετε όρια για να προστατεύσετε την ενέργεια και την ψυχική σας υγεία

19:57ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Γαλλία θέλει να ενταχθεί στο βρετανο-γερμανικό σχέδιο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Έβερεστ: Νεκροί δύο Ινδοί ορειβάτες -«Καμπανάκι» ειδικών για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

19:22LIFESTYLE

Euroleague 2026: Λάνθιμος, Οικονομόπουλος, Πετρούνιας στο Final Four - Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο πρώτος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

16:55ΕΘΝΙΚΑ

Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes: Φωτογραφία ντοκουμέντο του Anadolu

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες - 300.000 τα vouchers

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

16:46ΕΘΝΙΚΑ

Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Από το Ιράν μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν: Τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.views

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ