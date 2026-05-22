Final Four Euroleague 2026: Εντυπωσιακό show από τον DJ ARGY στο Telekom Center Athens

Η Αθήνα και το Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) έχουν ήδη μετατραπεί στην απόλυτη πρωτεύουσα της μπασκετικής Ευρώπης, φιλοξενώντας το Final Four 2026 της EuroLeague.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται από τον πρώτο κιόλας ημιτελικό, όπου η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται απέναντι από τον Ολυμπιακό.

Στο πλαίσιο της εντυπωσιακής έναρξης του τριημέρου, η διοργανώτρια αρχή είχε ανακοινώσει από νωρίς ότι το pre-game show θα αναλάβει ο γνωστός DJ και παραγωγός ARGY, ο οποίος παρουσίασε ένα δυναμικό μουσικό set εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία, δίνοντας τον ρυθμό στις εξέδρες λίγο πριν από το πρώτο τζάμπολ.

Ο καλλιτέχνης ανέλαβε να «ανεβάσει» το κλίμα στο κατάμεστο Telekom Center Athens, σε μια προσπάθεια της EuroLeague Basketball να συνδυάσει το αθλητικό θέαμα με ένα εντυπωσιακό σκηνικό ψυχαγωγίας.

Σημειώνεται ότι ο αγώνας ξεκίνησε στις 18:00, με το Telekom Center Athens να είναι κατάμεστο και την ατμόσφαιρα να θυμίζει πραγματική γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.