Πορτογαλία: Βίντεο δείχνει τη μητέρα και τον πατριό πριν εγκαταλείψουν τα παιδιά τους σε δάσος

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος σε βενζινάδικο δείχνει το ζευγάρι που εγκατάλειψε τα παιδιά του, ηλικίας 5 και 3 ετών, σε δάσος στην Πορτογαλία.

Snapshot Ένα ζευγάρι, η μητέρα και ο πατριός, εγκατέλειψαν δύο μικρά αγόρια ηλικίας 3 και 5 ετών σε δάσος στην Πορτογαλία, όπου τα παιδιά βρέθηκαν να περιπλανιούνται με δεμένα τα μάτια.

Το ζευγάρι συνελήφθη στην πόλη Φατίμα, μετά τη διαδρομή τους από τη Γαλλία στην Πορτογαλία, ενώ βίντεο δείχνει τα παιδιά και τους γονείς τους σε βενζινάδικο κοντά στα ισπανικά σύνορα.

Ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι το ψυχικό τραύμα από την εγκατάλειψη μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες ψυχολογικές διαταραχές στα παιδιά, όπως δυσκολίες στον ύπνο, διατροφικές αλλαγές, ευερεθιστότητα και απομόνωση.

Η ψυχολόγος Μελάνι Ταβάρες τόνισε ότι το αίσθημα εγκατάλειψης και η προσποίηση «παιχνιδιού» από τους γονείς ενδέχεται να μειώσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών σε γονεϊκές φιγούρες.

Η γιαγιά των παιδιών είχε δηλώσει εξαφάνιση στην αστυνομία, αναφέροντας ότι η μητέρα τα είχε απαχθεί πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Πορτογαλία. Snapshot powered by AI

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος σε βενζινάδικο δείχνει το ζευγάρι που εγκατάλειψε τα παιδιά του, ηλικίας 5 και 3 ετών, σε δάσος στην Πορτογαλία.

Η 41χρονη Γαλλίδα μητέρα και ο 55χρονος πατριός συνελήφθησαν χθες, καθώς κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τα μικρά αγόρια σε ένα δάσος εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο όπου μεγάλωσαν στη Γαλλία.

Τα μικρά αγόρια βρέθηκαν να περιπλανιούνται σε έναν επαρχιακό δρόμο μεταξύ των πορτογαλικών πόλεων Alcacer do Sal και Comporta το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 7 μ.μ. Οι γονείς συνελήφθησαν στην πόλη Fatima, 124 μίλια βόρεια του Alcacer do Sal.

Τα αγόρια είπαν σε ένα ζευγάρι κατοίκων της περιοχής, που τα εντόπισε ότι τα είχαν εγκαταλείψει οι γονείς τους με δεμένα τα μάτια στο δάσος. Μάλιστα οι γονείς φέρονται να τους είπαν ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι και θα πρέπει με κλειστά μάτια να ψάξουν να βρουν ένα μαχαίρι για να κόψουν τα μαντήλια που τους είχαν δέσει για να μην βλέπουν.

Το νέο βίντεο που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τα μικρά αγόρια να παίζουν το αυτοκίνητο των γονιών τους σε ένα βενζινάδικο στο Μιράντα ντο Ντούρο, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία. Ο πατριός φαίνεται να οδηγεί το γκρι αυτοκίνητο καθώς μπαίνει στο βενζινάδικο.

Τόσο αυτός όσο και η μητέρα φαίνονται να βγαίνουν από το όχημα πριν πλησιάσουν έναν υπάλληλο. Στο πίσω μέρος, ένα από τα αγόρια φαίνεται να σκαρφαλώνει γύρω από τα μπροστινά καθίσματα, ενώ το άλλο σκύβει προς τα εμπρός του αυτοκινήτου, στο κενό μεταξύ των καθισμάτων.

Ο πορτογαλικός τηλεοπτικός σταθμός TVI ανέφερε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 6:16 μ.μ. της 11ης Μαΐου – την ίδια μέρα που η οικογένεια έφτασε στην Πορτογαλία μέσω της Μπραγκάνσα, στα ισπανικά σύνορα.

Διέσχισαν τα σύνορα αφού η μητέρα εξαφανίστηκε με τα δύο παιδιά πριν από περίπου δύο εβδομάδες, πριν ξεκινήσουν το οδικό ταξίδι προς την Πορτογαλία. Η μητέρα της Γαλλίδας και γιαγιά των αγοριών ανέφερε την εξαφάνιση των παιδιών στην αστυνομία, λέγοντάς τους ότι είχαν απαχθεί από τη μητέρα τους.

«Το ψυχικό τραύμα παραμένει για όλη τη ζωή»

Οι ειδικοί φοβούνται ότι τα παιδιά ενδέχεται να υποστούν μακροχρόνιες ψυχολογικές βλάβες ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψής τους.

Η ψυχολόγος Μελάνι Ταβάρες δήλωσε στο CNN Portugal: «Είναι το αίσθημα της εγκατάλειψης, του να νιώθεις χαμένος, απροστάτευτος, του να μην έχεις οικείους ανθρώπους που να μπορούν τελικά να κατευνάσουν τον φόβο σου».

Ανέφερε ότι το γεγονός ότι τα άφησαν στο δάσος μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική τους ασφάλεια και να προκαλέσει δυσκολίες στον ύπνο, διατροφικές διαταραχές, ευερεθιστότητα και απομόνωση.

Η Ταβάρες είπε: «Αυτό προφανώς θα φέρει, τις επόμενες ημέρες, κάποια συμπτώματα στα οποία όσοι φροντίζουν αυτά τα παιδιά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Μιλάμε για διάφορες καταστάσεις, συγκεκριμένα μεγάλη δυσκολία στον ύπνο, στο να κοιμηθούν και να διατηρήσουν τον ύπνο, αλλαγές στις συνήθεις ρουτίνες, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, ευερεθιστότητα ή ακόμη και σχεδόν μόνιμη απομόνωση, καθώς και μεγάλη δυσκολία, συχνά, στο να αποδεχθούν τους κανόνες και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, επειδή τίποτα από όλα αυτά δεν είναι οικείο σε αυτά τα παιδιά».

Πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι οι γονείς προσποιούνταν ότι έπαιζαν ένα «παιχνίδι» θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις γονεϊκές φιγούρες. «Αυτά τα παιδιά θα βιώνουν συνεχή αγωνία, μεγάλη αγωνία λόγω της εγκατάλειψης και αγωνία λόγω του αποχωρισμού. Πρόκειται για ένα τραύμα που θα παραμείνει, ακριβώς όπως όταν κάνουμε ένα τατουάζ. Παραμένει για όλη τη ζωή», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης