Ένας θρόμβος αίματος μπορεί να περάσει απαρατήρητος – Σε τι να έχετε τον νου σας

Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) μπορεί να ξεκινήσει με συμπτώματα που είναι εύκολο να αγνοηθούν, όπως πόνος στη γάμπα, ήπιο πρήξιμο ή θερμότητα στο ένα πόδι. Ο κίνδυνος είναι ότι ένας θρόμβος σε μια βαθιά φλέβα μπορεί να ταξιδέψει στους πνεύμονες, όπου μπορεί να προκαλέσει μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή πνευμονική εμβολή.

Η ΕΒΦΘ αναπτύσσεται συχνότερα στο κάτω μέρος του ποδιού ή στον μηρό, αν και μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην λεκάνη ή στο χέρι. Η πρόκληση είναι ότι ορισμένοι ασθενείς δεν έχουν εμφανή συμπτώματα στην αρχή, γεγονός που καθιστά τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια καίριας σημασίας. Οι ειδικοί περιγράφουν τόσο τον πόνο στα πόδια, το πρήξιμο, τη θερμότητα, την ερυθρότητα ή τον αποχρωματισμό του δέρματος ως βασικά σημάδια της ΕΒΦΘ.

Τα πρώτα σημάδια της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης

Τα πρώτα σημάδια μπορεί να φαίνονται σαν μυϊκή διάταση, σφίξιμο ή κράμπα που δεν βελτιώνεται σαφώς. Ένας θρόμβος συνήθως επηρεάζει την μία πλευρά, όχι και τα δύο πόδια εξίσου.

Συνήθη προειδοποιητικά σημάδια:

Πρήξιμο στο ένα πόδι, τον αστράγαλο, το πέλμα ή τη γάμπα Πόνος ή ευαισθησία, συχνά στη γάμπα ή τον μηρό Ζεστασιά στην επώδυνη ή πρησμένη περιοχή Κόκκινο, μπλε ή πιο σκούρο χρώμα δέρματος Κράμπες και αίσθηση βάρους στο πόδι Πιο ορατές επιφανειακές φλέβες

Το μοτίβο των συμπτωμάτων έχει σημασία. Ο συνηθισμένος μυϊκός πόνος συνήθως έχει προφανή αιτία και βελτιώνεται με την ανάπαυση. Ο πόνος της ΕΒΦΘ μπορεί να είναι βαθύτερος, να επιμένει ή να εμφανίζεται με πρήξιμο και ζέστη.

Πότε ένας θρόμβος αίματος γίνεται επείγον περιστατικό

Μια ΕΒΦΘ γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη εάν μέρος του θρόμβου αποκολληθεί και ταξιδέψει στους πνεύμονες. Αυτό ονομάζεται πνευμονική εμβολή. Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν έχετε:

Αιφνίδια δύσπνοια Πόνο στο στήθος που επιδεινώνεται κατά την εισπνοή ή τον βήχα Γρήγορο ή ακανόνιστο καρδιακό παλμό Βήχα με αίμα Ζάλη, λιποθυμία ή κατάρρευση

Μια πνευμονική εμβολή μπορεί να συμβεί ακόμα και αν δεν υπήρχαν αρχικά σαφή συμπτώματα στα πόδια, επομένως τα αναπνευστικά συμπτώματα δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Ποιος είναι πιο πιθανό να αναπτύξει ΕΒΦΘ;

Ο κίνδυνος ΕΒΦΘ αυξάνεται όταν η ροή του αίματος επιβραδύνεται, το αίμα γίνεται πιο πιθανό να πήξει ή μια φλέβα τραυματίζεται. Είναι πιο συχνός μετά από:

χειρουργική επέμβαση

τραυματισμό

νοσηλεία

μεγάλες περιόδους καθιστικής ζωής

ταξίδια μεγάλων αποστάσεων

εγκυμοσύνη

πρόσφατο τοκετό

καρκίνο

κάπνισμα

παχυσαρκία και

χρήση ορμονών που περιέχουν οιστρογόνα

Ο κίνδυνος αυξάνεται επίσης με την ηλικία, προηγούμενους θρόμβους αίματος, οικογενειακό ιστορικό διαταραχών πήξης και ορισμένες χρόνιες ιατρικές παθήσεις.

Ωστόσο, η ΕΒΦΘ μπορεί να εμφανιστεί και σε άτομα που δεν ταιριάζουν στο προφανές προφίλ. Γι' αυτό ένα νέο μονόπλευρο πρησμένο, επώδυνο, ζεστό πόδι θα πρέπει να αξιολογείται από γιατρό αντί να παρακολουθείται για πολλές μέρες.

Τι να κάνετε εάν υποψιάζεστε ΕΒΦΘ

Μην κάνετε μασάζ στην επώδυνη περιοχή και μην προσπαθείτε απλά “να την ξεπεράσετε” εάν η ΕΒΦΘ φαίνεται πιθανή. Επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό, ειδικά εάν το πρήξιμο και ο πόνος είναι μονόπλευρα.

Οι γιατροί θα σας κάνουν εξετάσεις για να ελέγξουν για θρόμβο. Η θεραπεία συχνά περιλαμβάνει αντιπηκτική φαρμακευτική αγωγή, η οποία βοηθά στην αναστολή της ανάπτυξης του θρόμβου και μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού ενός άλλου θρόμβου.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

Δεν μπορούν να προληφθούν όλοι οι θρόμβοι, αλλά απλά βήματα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο, ειδικά κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή ανάρρωσης από ασθένεια.

Κινηθείτε τακτικά, αποφύγετε να κάθεστε ακίνητοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πίνετε αρκετά υγρά, ακολουθήστε τις οδηγίες των γιατρών μετά από επέμβαση και λάβετε το συνταγογραφούμενο φάρμακο πρόληψης θρόμβωσης ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες. Κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, κάντε διαλείμματα για περπάτημα όταν είναι δυνατόν και κινήστε τους αστραγάλους και τις γάμπες σας ενώ κάθεστε.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η εν τω βάθει θρόμβωση να συμβεί στο χέρι;

Ναι. Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση είναι πιο συχνή στο πόδι, αλλά μπορεί να εμφανιστεί στο χέρι, ειδικά μετά από καθετήρα, τραυματισμό φλέβας, ορισμένες ιατρικές διαδικασίες ή παράγοντες κινδύνου πήξης.

Μπορεί να έχω ΕΒΦΘ χωρίς πόνο;

Ναι. Μερικοί ασθενείς έχουν πρήξιμο, θερμότητα ή αποχρωματισμό με λίγο πόνο και ορισμένα περιστατικά δεν έχουν σαφή συμπτώματα. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η ΕΒΦΘ μπορεί να μην γίνει αντιληπτή.

Κάνει να πετάξω με αεροπλάνο εάν νομίζω ότι έχω ΕΒΦΘ;

Όχι. Εάν είναι πιθανή η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ζητήστε ιατρική συμβουλή πριν πετάξετε ή κάνετε ένα μακρύ ταξίδι. Το ταξίδι μπορεί να επιδεινώσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με θρόμβωση και η μη θεραπευμένη ΕΒΦΘ χρειάζεται άμεση αξιολόγηση.

Συμπέρασμα

Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση μπορεί να είναι αρχικά ήπια, αλλά τα πιο σημαντικά πρώιμα σημάδια είναι συνήθως το μονόπλευρο πρήξιμο στα πόδια, ο πόνος στη γάμπα ή τον μηρό, η ζέστη, ο αποχρωματισμός του δέρματος ή ένα αίσθημα έντονης κράμπας.

Τα συμπτώματα έκτακτης ανάγκης είναι διαφορετικά: η ξαφνική δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος, ο βήχας με αίμα, η λιποθυμία και η ταχυπαλμία μπορεί να υποδηλώνουν πνευμονική εμβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η επείγουσα ιατρική βοήθεια.

