Euroleague 2026: Και η πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Final 4

Η Αθήνα ζει στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague, καθώς από σήμερα, 22 Μαΐου, έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, το Telekom Center Athens φιλοξενεί την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης.

Νωρίτερα έφτασε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει τη μεγάλη «μάχη» ανάμεσα στους Ερυθρόλευκους και τη Φενέρμπαχτσε η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Η πρέσβης επέλεξε ένα mini denim φόρεμα, το οποίο συνόδευσε με μαύρο leather jacket και διακριτικά αξεσουάρ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Final 4 της Euroleague / Eurokinissi

Το Championship Game Press Conference θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12:00: Η συνέντευξη τύπου των φιναλίστ του μεγάλου τελικού θα γίνει στην αίθουσα τύπου του ΟΑΚΑ, όπως και οι συνεντεύξεις αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων της Παρασκευής και της Κυριακής.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια, να μη συμβεί το παραμικρό και την Κυριακή το βράδυ άπαντες να κάνουν όλοι λόγο για την αρτιότερη διοργάνωση στην ιστορία της Euroleague.

Μάλιστα, λόγω της αυστηρής ελληνικής νομοθεσίας και για την αποφυγή επεισοδίων, η EuroLeague εφαρμόζει ένα νέο σύστημα ονομαστικών εισιτηρίων και κατανομής.

Από τις 11 Μαΐου, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων έπρεπε να δηλώσουν την ομάδα που υποστηρίζουν στην πλατφόρμα της Euroleague. Με βάση αυτή τη δήλωση, η διοργάνωση προχωρά σε ίση κατανομή των οπαδών των 4 ομάδων σε συγκεκριμένες ζώνες («πέταλα» και κερκίδες) του Telekom Center, ώστε να είναι διαχωρισμένοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Η είσοδος στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη του ονομαστικού εισιτηρίου και της ταυτότητας/διαβατηρίου που να ταυτίζεται απόλυτα με τα στοιχεία του εισιτηρίου.

