Στίβεν Κολμπέρ: Το «αντίο» του Αμερικανού μεγάλου κωμικού στην τηλεόραση με πολύ χιούμορ και ταλέντο

Ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς των ΗΠΑ αποχαιρέτησε χθες την τηλεόραση με ένα μοναδικό και συγκινητικό τρόπο και πολλά υπονοούμενα ότι θα επιστρέψει

Εύη Απολλωνάτου

  • Το CBS τερμάτισε τη βραδινή κωμική εκπομπή του Στίβεν Κολμπέρ στο θέατρο Εντ Σάλιβαν μετά από 33 χρόνια για οικονομικούς λόγους.
  • Ο Στίβεν Κολμπέρ κατηγόρησε την απόφαση για πολιτικά κίνητρα και έλαβε την υποστήριξη σημαντικών Αμερικανών κωμικών.
  • Στις τελευταίες εκπομπές του, ο Κολμπέρ συνδύασε χιούμορ και συγκίνηση, με τη συμμετοχή πολλών γνωστών κωμικών φίλων του.
  • Ο Τζον Στιούαρτ έδωσε συμβολικό δώρο στον Κολμπέρ, υποδηλώνοντας πιθανή επιστροφή του στην κωμωδία.
  • Η τελική εκπομπή περιλάμβανε μουσικές και χιουμοριστικά στοιχεία που άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Κολμπέρ στην τηλεόραση.
Τα φώτα στο Θέατρο Εντ Σάλιβαν όπου γυρίζονταν εδώ και δεκαετίες οι βραδινές κωμικές εκπομπές του CBS, δηλαδή πρώτα εκείνη του Ντέιβιντ Λέτερμαν και τώρα του Στίβεν Κολμπέρ έσβησαν χθες οριστικά. Το άστρο του Στίβεν Κολμπέρ, όμως, έλαμψε τόσο δυνατά που πρέπει να θεωρείται βέβαιη η επιστροφή του στην κωμωδία μετά από μία μικρή ανάπαυλα.

Το κανάλι έχει δηλώσει ότι για οικονομικούς λόγους δεν θα έχει πλέον στο πρόγραμμα του κωμική εκπομπή έπειτα από 33 ολόκληρα χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για το «κόψιμο» του Κολμπέρ. Ο ίδιος ο κωμικός επίσης δεν έκρυψε ότι η διακοπή της εκπομπής του είχε πολιτικά κίνητρα. Η θυγατρική εταιρεία του CBS χρειαζόταν την έγκριση των αμερικανικών αρχών για τη συμφωνία συγχώνευσης Skydance και Paramount.

Από πέρσι όταν ανακοινώθηκε ότι δεν ανανεωθεί το συμβόλαιο του ο Στίβεν Κολμπέρ έδειξε την ενόχληση, τον θυμό και τη στεναχώρια του. Φάνηκε σοκαρισμένος με την απόφαση που είναι πρωτοφανής για τα αμερικανικά δεδομένα. Στο πλευρό του είχε καλούς φίλους και εξίσου σημαντικούς κωμικούς των ΗΠΑ, τον Τζον Στιούαρτ, τον Τζίμι Φάλον, τον Τζίμι Κίμελ, τον Σεθ Μάγιερς, τον Τζον Όλιβερ.

Στην πορεία οι κωμικοί μονόλογοι του στην έναρξη της εκπομπής βρήκαν και πάλι τον ρυθμό τους. Αστειευόταν, καυτηρίαζε και σατίριζε όλες τις πολιτικές εξελίξεις, την αμερικανική κυβέρνηση, τον πρόεδρο Τραμπ ακόμη και το ίδιο το κόψιμο της εκπομπής του. Κανείς δεν γλίτωσε από τον Κολμπέρ και τους εξαιρετικά λαμπρούς συγγραφείς της ομάδας του οι οποίοι γράφουν τους μονολόγους και τα σκετς.

Προς το τέλος των εκπομπών έγινε αντιληπτό ότι ο Κομπέρ έβλεπε αυτές τις τελευταίες εμφανίσεις ως μία γιορτή, έναν γλυκόπικρο αποχαιρετισμό στην τηλεόραση με πολύ χιούμορ και πολύ συγκίνηση. Κυριολεκτικά όλοι οι γνωστοί Αμερικανοί κωμικοί βρέθηκαν πλάι του για τις τελευταίες εκπομπές. Ο Τζίμι Φάλον, ο Τζίμι Κίμελ, ο Σεθ Μάγιερς και ο Τζον Όλιβερ η λεγόμενη ομάδα «Strike Force 5» βρέθηκαν ταυτόχρονα στον καναπέ του για συνέντευξη και πολλά πολλά αστεία. Μάλιστα οι δύο πρώτοι ακύρωσαν την προβολή των εκπομπών τους την τελευταία εβδομάδα του Κολμπέρ για να στραφούν τα φώτα της δημοσιότητας αποκλειστικά σε εκείνον.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα αμερικανικά μίντια παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την τελευταία εβδομάδα των εκπομπών του Κολμπέρ και φυσικά ο ίδιος τρόλαρε όλη αυτή τη κουβέντα. Για μέρες γίνονταν πολλές συζητήσεις για το ποιους θα επιλέξει στην τελευταία εκπομπή του ή πώς θα διαλέξει να πει «αντίο». Στον τελευταίο κωμικό μονόλογό του είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος που επέλεξε η ομάδα του «δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο με τον τελευταίο μονόλογο του Στίβεν Κολμπέρ».

Ο Στίβεν Κολμπέρ έκανε κανονικά τον μονόλογό του με μερικές διακοπές από τους φίλους του και κωμικούς Πολ Ράντ και Τιμ Μέντοους οι οποίοι προσπαθούσαν να τον πείσουν να είναι εκείνοι οι τελευταίοι καλεσμένοι στην εκπομπή του.

Το δώρο της πολυθρόνας «συνταξιοδότησης»

Τώρα το βασικό ερώτημα όλων είναι όχι αν αλλά το πότε θα επιστρέψει στην κωμωδία ο Στίβεν Κολμπέρ. Ο καλός φίλος του Τζον Στιούαρτ, από την εκπομπή του οποίου ξεκίνησε την καριέρα του στις κωμικές εκπομπές, είχε ένα συμβολικό δώρο για την «συνταξιοδότηση» του Κολμπέρ με ξεκάθαρο υπονοούμενο. Του έφερε στο πλατό δύο αναπαυτικές πολυθρόνες αλλά εξήγησε ότι είναι δύσκολο κανείς να βρει την ενέργεια να σηκωθεί από αυτές.

Μετά του έδειξε ένα κουμπί που μπορούσε να κάνει την πολυθρόνα να σηκώσει τον Κολμπέρ σχεδόν όρθιο και ταυτόχρονα ο Στιούαρτ φώναξε την τραγουδίστρια Άντρα Ντέι να τραγουδήσει το «Rise Up». Με απλά λόγια αυτό που είπε ο Στιούαρτ στον Κομπέρ ήταν: ξεκουράσου το κέρδισες και όταν θα επιστρέψεις θα ανατείλεις σαν άστρο.

Το «αντίο» με υπονοούμενα για επιστροφή

Ο ίδιος ο Κολμπέρ στην τελευταία εκπομπή του έκανε διάφορες συμβολικές κινήσεις που δείχνουν ότι θα επιστρέψει. Στο τέλος αρνήθηκε να κατεβάσει τον διακόπτη για να κλείσουν τα φώτα στο Θέατρο Εντ Σάλιβαν αλλά ζήτησε από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να το κάνει.

Μάλιστα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μαζί με τους Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίς, Λούις Κάτο και Στίβεν Κολμπέρ τραγούδησαν το «Hello, Goodbye» των Beatles. Κάποιοι από τους στίχους λένε: Εσύ λες ‘αντίο’ και εγώ λέω γειά, γεια , γεια. Δεν ξέρω γιατί λες αντίο.

Στο τελευταίο χιουμοριστικό σκετς μία «μαύρη τρύπα» είναι έτοιμη να «καταπιεί» την εκπομπή του Κολμπέρ και όλοι αναρωτιούνται αν θα καταφέρει να καταστρέψει όλα τις βραδινές κωμικές εκπομπές. Οι διάλογοι του Κολμπέρ με τους τον Τζον Στιούαρτ, τον Τζίμι Φάλον, τον Τζίμι Κίμελ, τον Σεθ Μάγιερς, τον Τζον Όλιβερ είναι απλά απολαυστικοί.

