Φθιώτιδα: Ανατροπή αυτοκινήτου με εγκλωβισμό

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή - ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5/26) πλησίον της διασταύρωσης Φτέρης στο Δήμο Μακρακώμης.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, αλλοδαπός, κάτοικος στην ευρύτερη περιοχή της Μακρακώμης, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο σημείο, πατώντας εκτός οδοστρώματος. Στη συνέχεια το όχημά του ανετράπη εγκλωβίζοντάς τον στα συντρίμμια και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ, πυροσβεστών και αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Ο οδηγός διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις και νοσηλεία.

Το αυτοκίνητο μετακινήθηκε στο πρανές, ενώ οι Πυροσβέστες προχώρησαν σε πλύση οδοστρώματος.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, διενεργεί το ΑΤ Σπερχειάδας.

