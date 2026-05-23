Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

Ο κακοποιός μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Κατερίνα Ρίστα

Σκηνές άγριας συμπλοκής εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών ήρθαν αντιμέτωποι με τον διαβόητο κακοποιό «Titi», ο οποίος φέρεται να ήταν βαριά οπλισμένος και έτοιμος για αιματηρό χτύπημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσε κλιμάκιο Αστυνομικών της Δίωξης Εκβιαστών στην περιοχή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πλησίασαν ύποπτο άτομο και του έδωσαν εντολή να ακινητοποιηθεί.

Ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έβγαλε όπλο από τη μέση του και φέρεται να σημάδεψε αστυνομικό. Τότε, ένας από τους άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι πριν προλάβει να ανοίξει πυρ ο κακοποιος.

Ο «Titi» μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τίτι - Μικρολίμανο - Πυροβολισμοί

Ο «Titi»

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το σημείο, ενώ ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα στην περιοχή.

Δίπλα στον τραυματισμένο άνδρα εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε έξι χειροβομβίδες, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. και οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα, καθώς και ένα περίστροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που φέρεται να πρόταξε προς τους αστυνομικούς είχε σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια, έτοιμο για χρήση.

Σε σακίδιο που εντοπίστηκε κοντά του βρέθηκαν επίσης ναρκωτικές ουσίες.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο «Titi» να βρισκόταν στο Μικρολίμανο για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς ο βαρύς οπλισμός που είχε μαζί του προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι το γεγονός πως άφησε πίσω του την τσάντα με τις χειροβομβίδες κατά την προσπάθεια διαφυγής ενδέχεται να απέτρεψε ένα πιθανό μακελειό σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Αθήνας.

Ο κακοποιός θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και είναι γνωστός στις διωκτικές Αρχές εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιούσε διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, επώνυμα και ηλικίες, προκειμένου να αποφεύγει τον εντοπισμό.

Το όνομά του είχε απασχολήσει έντονα τις Αρχές το 2019, όταν είχε αποδράσει μαζί με ακόμη τρία άτομα από το Τμήμα Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, κρατώντας ομήρους κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής επιχείρησης.

Παράλληλα, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία 30χρονου στην Καισαριανή το 2013, ενώ στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται και άλλες σοβαρές υποθέσεις βίας και οπλοκατοχής.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο «Titi» δρούσε μόνος ή αν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο πίσω από την παρουσία του στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

