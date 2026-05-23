Κακοποίηση 3χρονου - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

Νεότερες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας, ενώ σύμφωνα με τον neakriti.gr βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση του άνδρα - που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού - και πρώην συντρόφου της γυναίκας, προκειμένου να εξεταστεί ο ρόλος και η πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις γύρω από την κατάσταση του παιδιού προκαλούν αποτροπιασμό, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, οι θεράποντες ιατροί περιγράφουν το 3χρονο παιδί ως «αρκετά κακοποιημένο». Η ίδια σημείωσε ότι αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και κάτω από ποιες συνθήκες.

Από την πλευρά του πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε πως το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από πολλαπλά χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση της υγείας του σταθερή αλλά σοβαρή.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Κατά την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές και οδήγησε στην έναρξη έρευνας για πιθανή κακοποίηση.

Το 3χρονο παιδί διασωληνώθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Τα τραύματα

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε στο neakriti.gr ότι το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κάταγμα στο δεξί βραχιόνιο, αλλά και εκδορές και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του

Όπως ανέφερε, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε την ύπαρξη του αιματώματος αλλά και θλάσεις στον εγκέφαλο, με την κατάσταση του παιδιού να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της μητέρας, το 3χρονο κοριτσάκι βρισκόταν μαζί της και με άλλα μέλη της οικογένειας Ρομά σε παιδική χαρά της πόλης, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές Χανίων, ενώ η Εισαγγελία έχει διατάξει την προσωρινή κράτηση της μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο πατέρας του παιδιού, πακιστανικής υπηκοότητας σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος» Χανίων, όπου μεταφέρθηκε αρχικά το κοριτσάκι, και αναζητείται από τις Αρχές.

Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων και τρία ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία επίσης φέρουν τραύματα, ωστόσο βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου προκύψουν.

