Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ο στόχος

Snapshot Η φωτογραφία από την τουρκική άσκηση Efes

2026 δείχνει ότι το νησί της Λήμνου ήταν αποβατικός στόχος στους σχεδιασμούς της Τουρκίας.

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης εκτιμά ότι η δημοσιοποίηση του χάρτη αποσκοπεί σε αποπροσανατολισμό και ψυχολογική πίεση προς την Ελλάδα.

Η άσκηση Efes2026 περιλαμβάνει κατάληψη εχθρικού νησιού και φέτος διεξήχθη έναντι της Σάμου, με συμμετοχή δυνάμεων από 23 χώρες.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης χαρακτήρισε απαράδεκτη και χαμηλού επιπέδου τη στάση της Τουρκίας και τόνισε την ετοιμότητα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία.

Η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό πρακτορείο Anadolu παρουσιάζει πιλότους F16 προετοιμαζόμενους για αποστολή με στόχο τη Λήμνο, προκαλώντας ένταση στο Αιγαίο.

Προβληματισμό έχει προκαλέσει η χθεσινή αποκάλυψη του Newsbomb μιας φωτογραφίας από την τουρκική άσκηση Efes - 2026 η οποία δείχνει ότι αποβατικός στόχος των Τούρκων υπήρξε, έστω στους σχεδιασμούς, το ελληνικό νησί της Λήμνου.

Μια διαφορετική εκτίμηση για το περιστατικό έκανε ο έμπειρος αμυντικός αναλυτής, Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης* προκειμένου να αναλύσει τι ακριβω΄ς έχει συμβεί. Σημειώνεται πως ο κ. Καμπουρίδης έχει διατελέσει ακόλουθος Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα.

«Νομίζω ότι οι Τούρκοι επιτελείς δεν είναι τόσο ερασιτέχνες για να αποκαλύψουν τον πραγματικό αντικειμενικό σκοπό, δηλαδή τα σχέδιά τους σε περίπτωση πολέμου. Ο λόγος για τον οποίον έγινε αυτή η επίδειξη του χάρτη είναι καθαρά για λόγους αποπροσανατολισμού της ελληνικής πλευράς και δεύτερονς άσκηση ψυχολογικής πίεσης και εκφοβισμού εναντίον της χώρας μας. Συνήθως οι Τούρκοι δεν χρησιμοποιούν τέτοιους χάρτες στην άσκηση αυτή, το λέω από προσωπική εμπειρία», ανέφερε ο κ. Καμπουρίδης.

Σημειώνει δε ότι η άσκηση EFES-2026 διεξήχθη φέτος έναντι της Σάμου και προβλέπει πάντα την κατάληψη εχθρικού νησιού.

Σε κάθε περίπτωση η φωτογραφία που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu μοιάζει αθώα, αλλά ταράζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο χωρίς να απαιτούνται 1.000 λέξεις για να περιγραφεί το περιεχόμενό της.

Πιλότοι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 απεικονίζονται στην προετοιμασία για τις πτήσεις που πραγματοποίησαν στις 8 Μαϊου, στο πλαίσιο της τουρκικής αεροναυτικής αποβατικής άσκησης Efes.

Μπροστά τους χάρτες, κείμενα που περιγράφουν την αποστολή τους και στο βάθος της φωτογραφίας, στην οθόνη ο χάρτης έχει επικεντρώσει στο νησί της Λήμνου. Δεν χρειάζεται προσπάθεια για να αντιληφθεί κανείς τον σκοπό της εκπαιδευτικής αποστολής των πιλότων των τουρκικών F-16 που αναλαμβάνουν -στο πλαίσιο των παιγνίων της άσκησης Efes πάντα- να προσφέρουν συνοδεία και από αέρος κάλυψη για τις αποβατικές ενέργειες που δείχνουν ότι έχουν στόχο το νησί της Λήμνου που απέχει μόλις από τα μικρασιατικά παράλια

Η εικόνα μιλά από μόνη της. Τούρκοι πιλότοι της 161ης Μοίρας «Yarasa» (Νυχτερίδα) στην Αεροπορική Βάση Μπαντίρμα φωτογραφήθηκαν από το επίσημο πρακτορείο Anadolu ενώ προετοιμάζονταν για την άσκηση EFES-2026, με το νησί της Λήμνου να εμφανίζεται εμφανώς στην οθόνη ενημέρωσης πίσω τους.

Στην περιγραφή της εικόνας το τουρκικό πρακτορείο αναφέρει: Μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώνονται από τη Μπαντίρμα στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης EFES-2026, η οποία διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη 6η Κεντρική Διοίκηση Βάσης Μαχητικών Αεροσκαφών στο Μπαλικεσίρ της Τουρκίας, στις 8 Μαΐου 2026. Οι πιλότοι και το τεχνικό προσωπικό ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες πριν την πτήση τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η μεγάλης κλίμακος διακλαδική τουρκική άσκηση διεξήχθη από τις 11 Απριλίου έως και χθες 21 Μαίου και σε αυτήν συμμετείχαν επίσης δυνάμεις 23 χωρών όπως ΗΠΑ, Αλβανία, Συρία, Λιβύη, Σκόπια και στρατιωτικοί παρατηρητές από 22 χώρες όπως Γερμανία, Ισπανία, Κατάρ και Βραζιλία.

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδος, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στάση της Τουρκίας και χαμηλού επιπέδου, ενώ δήλωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι πανέτοιμη να υπερασπιστεί την εθνική μας κυριαρχία.

Αναφερόμενος στην αποκάλυψη του Newsbomb για την φωτογραφία ντοκουμέντο σχολίασε:

«Θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη επαφή με τους Τούρκους συναδέλφους. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν το επιθυμούν. Είδα ένα δημοσίευμα σήμερα με μια φωτογραφία των Τούρκων πιλότων με την Λήμνο στην οθόνη τους, κάτι που θεωρώ απαράδεκτο και φυσικά εγώ δεν θα βγάλω αντίστοιχη φωτογραφία να κάνω το ίδιο πράγμα. Είναι πολυ΄χαμηλού επιπέδου για μια σύμμαχη χώρα», ανέφερε ο Γρηγοριάδης. Παράλληλα, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα και τη στρατηγική των ελληνικών δυνάμεων. «Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά», επανέλαβε με νόημα.

*Ο Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος MBA από το Nottinngham Trend University, Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του ΔΠΘ, και υποψήφιος Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999, Ακόλουθος Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα την περίοδο 2013-2017. Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο / 2022

