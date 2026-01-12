Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

Η 6η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεροπορικών Αεροσκαφών που βρίσκεται στην πόλη Μπαντίρμα, στην επαρχία Μπαλικεσίρ, απέναντι από το Βόρειο Αιγαίο και τα νησιά


Η τουρκική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση του έτους την πρώτη ημέρα του 2026 στην 6η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεροπορικών Αεροσκαφών που βρίσκεται στην πόλη Μπαντίρμα, στην επαρχία Μπαλικεσίρ.

Πρόκειται για επαρχία της Τουρκίας, στα δυτικά της χώρας, απέναντι από το Βόρειο Αιγαίο και τα νησιά μας.

Τουρκικά ΜΜΕ δημοσίευσαν αναφορές με εμφαντικούς τίτλους: Ο ουρανός του Μπαντίρμα αντηχούσε από τον ήχο των F-16.

Σημειώνουν δε ότι αυτή η πτήση ήταν το πρώτο βήμα στις επιχειρησιακές προετοιμασίες και ασκήσεις που η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια του 2026.

Το Μπαλίκεσιρ (Balıkesir) βρίσκεται στη δυτική Τουρκία, στη Μικρά Ασία, στην περιοχή του Μαρμαρά, βορειοδυτικά της Σμύρνης και κοντά στο Αιγαίο και την Προποντίδα (Μαρμαρά Θάλασσα), δηλαδή «απέναντι» από την Ελλάδα και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (όπως η Λέσβος, η Χίος).

Οι Τούρκοι πρόσφατα επανήλθαν....δυναμικά στις προκλήσεις από αέρος κατά συνέπεια η πρωτοχρονιάτικη αυτή πτήση ενδέχεται να έχει και άλλη σημασία.

Η ιστορία των τουρκικών F-16

Όλα ξεκίνησαν στις 9 Δεκεμβρίου 1983, όταν υπογράφηκε μια επιστολή αποδοχής (LOA) με την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ρόναλντ Ρήγκαν. Η συμφωνία για 160 F-16, που περιλάμβανε 136 F-16C, 24 F-16D και ήταν γνωστή ως Peace Onyx, είχε αξία 4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα πρώτα οκτώ αεροσκάφη θα κατασκευάζονταν στις εγκαταστάσεις της General Dynamics Fort Worth, ενώ τα υπόλοιπα θα κατασκευάζονταν στην Turkish Aircraft Industries Corporation.

Τον Αύγουστο του 1984 επιλέχθηκε ο κινητήρας F110-GE-100 της General Electric για να τροφοδοτήσει αυτά τα νέα, προηγμένα F-16C/D. Η Turkish Aerospace Industries (TAI) ξεκίνησε την παραγωγή του F-16 στις 2 Φεβρουαρίου 1987, με τα συγκροτήματα του μπροστινού, μεσαίου και πίσω μέρους της ατράκτου. Η παραγωγή του πίσω και μεσαίου μέρους της ατράκτου ξεκίνησε το 1988 και της πτέρυγας το 1989.

Τα πρώτα αεροσκάφη F-16 παραδόθηκαν στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στη General Dynamics Fort Worth στις 17 Ιουλίου 1987 και το πρώτο F-16C Block 30 (86-0068) που κατασκευάστηκε στην TAI πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση στις 14 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Έξι ημέρες αργότερα, τα πρώτα τέσσερα F-16D παραδόθηκαν στην Τουρκία από τις ΗΠΑ... εν χορδαίς και οργάνοις. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1990, είχαν κατασκευαστεί 32 F-16C Block 30 και τρία F-16D Block 30, ενώ τα Block 40, ξεκινώντας από το 44ο αεροσκάφος, άρχισαν να παραδίδονται. Αρχικά, η διαδικασία παραγωγής περιελάμβανε μόνο τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων, αλλά αργότερα η TAI κατασκεύασε το 70% της ατράκτου του αεροσκάφους.

Αφού η Τουρκία άλλαξε τους κανόνες εμπλοκής της εναντίον της Συρίας το 2012, τα CAP F-16 μετέφεραν πραγματικά πυρομαχικά σε περιοχές κοντά στον συριακό εναέριο χώρο. Μεταξύ αυτών ήταν και τα F-16C Block 50M του 141 «Kurt» Filo. Αυτή η μοίρα ήταν η πιο διάσημη μονάδα F-16 πριν κλείσει μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016. Δεδομένου ότι είχε τη βάση του στην Άγκυρα, όλοι οι υψηλόβαθμοιστο αρχηγείο πετούσαν με το 141.

Διαβάστε επίσης





