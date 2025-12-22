Νέες τουρκικές παραβιάσεις από μαχητικά αεροσκάφη

Έπειτα από το «Dogfight» της περασμένης Παρασκευής μεταξύ ελληνικών και τουρκικών F-16 έπειτα από 34 μήνες, σήμερα οι Τούρκοι προχώρησαν σε νέες προκλήσεις στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Μπορεί σήμερα να μην σημειώθηκε εικονική αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, ωστόσο η συγκυρία των τουρκικών παραβιάσεων κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, αφού σε εξέλιξη βρίσκεται το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ και η συνάντηση της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Χωρίς να υπάρχει σε εξέλιξη κάποια τουρκική άσκηση, η τουρκική πολεμική αεροπορία έδωσε οδηγίες να κινηθούν στο Αιγαίο δύο οπλισμένα με πυραύλους αέρος αέρος τουρκικά F-16 και ένα ATR 72, δικινητήριο στροβιλοελικοφόρο αεροσκάφος μικρών αποστάσεων.

Τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 3 παραβάσεις (2 από τα F-16 και 1 από το ATR-72) και 7 παραβιάσεις (1 από F-16 και 6 από το ATR-72).

Εμπλοκή δεν υπήρξε, ωστόσο πρόκειται για την δεύτερη επανεμφάνιση τουρκικών αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο μέσα σε λίγα 24ωρα, μετά από περίοδο νηνεμίας 34 μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο του 2023. Το επόμενο διάστημα θα διαφανεί αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή αν έχει πλέον αλλάξει η τακτική των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Αναλυτικά τα στοιχεία των σημερινών τουρκικών παραβιάσεων:

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (1Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 3 (2 από Α/Φ F-16 και 1 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 (1 από Α/Φ F-16 και 6 από το ATR-72)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

