Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper

Στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου στην Πολεμική Αεροπορία παραδόθηκε το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16 Viper, σε συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)

Μάνος Χατζηγιάννης

Η φωτογραφία του τουρκικού μέσου μέσα από την ΕΑΒ
Εκσυγχρονίζεται διαρκώς ο στόλος μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας με τις ελληνικές «οχιές» να αυξάνονται συστηματικά, ωστόσο εντύπωση προκαλεί φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και στην οποία φαίνεται ότι τουρκικό μέσο «παρακολουθεί» την εξέλιξη της αναβάθμισης των ελληνικών F-16 Viper.

Το «μάτι» της Τουρκίας με βάση τη συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται ότι έχει φτάσει μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper. Η φωτογραφία αν μη τι άλλο γεννά ερωτήματα και μοιάζει... κατασκοπευτική.

Το δημοσίευμα του savunmasanayist.com συνοδεύεται από το εξής σχόλιο:

Ο εκσυγχρονισμός των F-16 Viper της Ελλάδας επιταχύνεται: Στόχος η ολοκλήρωση πριν από το 2027

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 Block 52 → Block 72 Viper της Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το 42ο Viper που παραδόθηκε το φθινόπωρο του 2025 έδειξε ότι το πρόγραμμα είχε επίσημα φτάσει στο «μέσο» του. Μέχρι το τέλος του έτους, ο αριθμός των εκσυγχρονισμένων αεροσκαφών αναμένεται να αυξηθεί σε 46.

Το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση, υποδομές και ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού με την υποστήριξη της Lockheed Martin σε εγκαταστάσεις στην περιοχή Τανάγρα της Ελλάδας.
Κατά την περίοδο 2024-2025, συνολικά 20 αεροσκάφη επέστρεψαν στο απόθεμα μετά τον εκσυγχρονισμό. Με τον τρέχοντα ρυθμό, εάν δεν προκύψουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, το πρόγραμμα εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από το 2027.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου στην Πολεμική Αεροπορία παραδόθηκε το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16 Viper, σε συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Με την παράδοση αυτή συμπληρώθηκε το 50% του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου, που αποτελεί κομβικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου.

Οι παραδόσεις έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, χάρη στη στενή συνεργασία της ΕΑΒ, της Πολεμικής Αεροπορίας, της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Lockheed Martin.

«Η παράδοση του 42ου F-16V επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Ελλάδας στις συμμαχικές επιχειρήσεις και τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την Πολεμική Αεροπορία με αξιόμαχες δυνατότητες», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group στη Lockheed Martin. «Το F-16V ενισχύει τη διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ, βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής».

haf-f-16v01.jpg

Το πρόγραμμα Viper

Το πρόγραμμα Viper εξοπλίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, προηγμένα συστήματα αποστολής, αναβαθμισμένες δυνατότητες ασφαλείας και εκσυγχρονισμένο πιλοτήριο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα με την υποστήριξη εξειδικευμένων ομάδων της Lockheed Martin.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16, βάσει της σύμβασης, αφορά 84 αεροσκάφη (σ.σ.: δύο εξ αυτών δεν είναι πλέον διαθέσιμα). Η Lockheed Martin έχει ήδη προσφέρει στην ελληνική οικονομία οφέλη άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα από πολυετείς βιομηχανικές συνεργασίες.

