Stranger Things: Οι δημιουργοί του αποκαλύπτουν πώς αποφάσισαν το φινάλε - Προσοχή Spoiler

Με την ολοκλήρωση της περιπέτειας του Stranger Things , οι αδελφοί Duffer αποκαλύπτουν πώς δημιουργήθηκε το συγκινητικό τελευταίο κεφάλαιο.

Ακολουθεί η συνέντευξή τους στο Netflix:

Προσοχή SPOILER!!

-Το Stranger Things ξεκινά με ένα παιχνίδι Dungeons & Dragons και τελειώνει με την ομάδα να παίζει την τελευταία της καμπάνια στο υπόγειο των Wheelers. Γιατί ολοκληρώσατε τη σειρά με αυτή τη νότα;

Ross Duffer: Αυτό είχε προγραμματιστεί εδώ και πολύ καιρό. Φαινόταν σωστό να κλείσει ο κύκλος. Πρόκειται για μια ομάδα χαρακτήρων που αποχαιρετούν την παιδική τους ηλικία. Αυτό το υπόγειο, και συγκεκριμένα το παιχνίδι Dungeons & Dragons, αντιπροσωπεύει την παιδική τους ηλικία [και είναι] ο τρόπος με τον οποίο τους γνωρίσαμε για πρώτη φορά ως κοινό. Για να τους αποχαιρετήσουμε, έπρεπε να παίξουμε για τελευταία φορά. Η μαγνητοσκόπηση ήταν φανταστική και μας θύμισε την πρώτη μέρα στα γυρίσματα, όταν μαγνητοσκοπήσαμε τα παιδιά να παίζουν D&D [στην 1η σεζόν]. Ήταν το πρώτο πράγμα που μαγνητοσκοπήσαμε και μας φάνηκε σωστό να είναι και το τελευταίο. Προσπαθήσαμε μάλιστα να μιμηθούμε με την κάμερα αυτό που είχαμε κάνει στην 1η σεζόν πριν από τόσα χρόνια.

https://www.instagram.com/p/DS_HvXwjy6_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ματ Ντάφερ: Ήταν πολύ συγκινητικό και νοσταλγικό να γυρίσουμε αυτή τη σκηνή. Ό,τι συνέβαινε εκείνη την ημέρα [των γυρισμάτων] και ό,τι ένιωθαν οι ηθοποιοί και εμείς, αντικατόπτριζε σε μεγάλο βαθμό τη σκηνή. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα.

-Πριν καταρρεύσει το Upside Down, ο Χόπερ (Ντέιβιντ Χάρμπορ) κάνει μια συγκινητική ομιλία ζητώντας από την Eλέβεν (Μίλι Μπόμπι Μπράουν) να υποσχεθεί ότι θα παλέψει για να επιβιώσει. Αργότερα, εκείνη εκφωνεί τον δικό της μονόλογο, καλώντας τον Hopper να την εμπιστευτεί ότι θα κάνει τη σωστή επιλογή για τον εαυτό της. Ποια είναι η σημασία και των δύο στιγμών και γιατί ήταν σημαντικό να αντικατοπτρίζουν η μία την άλλη;

Ross Duffer: Η ομιλία του Hopper, κατά κάποιον τρόπο, ήταν η έκφραση του πώς αισθανόμασταν εμείς και πολλοί από τους σεναριογράφους όταν συζητούσαμε για την Eleven. Έχει περάσει τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και θέλαμε κάποιος να της το πει αυτό, καθώς προσπαθεί να πάρει αυτή την απόφαση για το τι θα γίνει με τη ζωή της, αν υπάρχει, στο τέλος όλων αυτών, αν καταφέρουν να νικήσουν τον Vecna. Με την ομιλία της [Eleven] στον Hopper... αυτός ήταν μια σπουδαία πατρική φιγούρα, αλλά ήταν πολύ υπερπροστατευτικός, επειδή είχε χάσει μια κόρη στο παρελθόν και φοβόταν πολύ αυτό. Ως αποτέλεσμα, δεν της επιτρέπει να παίρνει τις δικές της αποφάσεις ή να μεγαλώσει πραγματικά και να γίνει ενήλικη.

Ματ Ντάφερ: Μεγάλο μέρος του φινάλε αφορά το να μεγαλώνεις. Είναι το τέλος μιας μακράς ιστορίας ενηλικίωσης και μέρος της ενηλικίωσης είναι να αφήνεις τους γονείς σου και να παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις. Αυτή είναι η στιγμή που η Έλεβεν φτάνει σε αυτό το σημείο και ο Χόπερ συνειδητοποιεί ότι πρέπει να την αφήσει να φύγει.

-Κατά τη διάρκεια της τελικής εκστρατείας D&D της παρέας, ο Mike αφηγείται την ιστορία της Eleven που πιθανώς δραπετεύει από το Upside Down και μετακομίζει σε ένα μικρό χωριό. Γιατί αφήσατε το τέλος της ασαφές;

Matt Duffer: Αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα της κατάστασής της μετά από όλα αυτά και το πώς θα μπορούσε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέσαμε αυτή τη σεζόν και για τα οποία ο Hopper δεν θέλει καν να σκεφτεί ή να μιλήσει. Ο Mike έχει προφανώς μιλήσει πολύ για αυτό, αλλά είναι μια φανταστική εκδοχή που δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει. Υπάρχουν δύο δρόμοι που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Eleven. Υπάρχει ο πιο σκοτεινός, πιο απαισιόδοξος δρόμος και ο πιο αισιόδοξος, γεμάτος ελπίδα δρόμος. Ο Mike είναι ο αισιόδοξος της ομάδας και έχει επιλέξει να πιστέψει σε αυτή την ιστορία.

Ross Duffer: Δεν υπήρχε ποτέ μια εκδοχή της ιστορίας όπου η Eleven να παρέα με την παρέα στο τέλος. Εμείς και οι σεναριογράφοι μας δεν θέλαμε να της αφαιρέσουμε τις δυνάμεις της. Εκπροσωπεί τη μαγεία με πολλούς τρόπους και τη μαγεία της παιδικής ηλικίας. Για να προχωρήσουν οι χαρακτήρες μας και να κλείσει η ιστορία του Χόκινς και του Upside Down, η Έλεβεν έπρεπε να φύγει. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν όμορφο αν οι χαρακτήρες μας συνέχιζαν να πιστεύουν σε αυτό το πιο ευτυχισμένο τέλος, ακόμα κι αν δεν τους δίναμε μια σαφή απάντηση για το αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Το γεγονός ότι πιστεύουν σε αυτό, απλά σκεφτήκαμε ότι ήταν ένας πολύ καλύτερος τρόπος για να τελειώσει η ιστορία και ένας καλύτερος τρόπος για να αναπαραστήσουμε το τέλος αυτού του ταξιδιού και το ταξίδι τους από παιδιά σε ενήλικες.

Ματ Ντάφερ: Και η πραγματικότητα είναι ότι, αν η Έλεβεν είναι εκεί έξω, το μόνο που μπορούν να ελπίζουν είναι να πιστεύουν ότι είναι αλήθεια, επειδή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της. Αν ήταν έτσι, όλα θα κατέρρεαν.

Έτσι, αν αυτή είναι η αφήγηση, αυτός είναι πραγματικά ο καλύτερος τρόπος για να την κρατήσουμε ζωντανή. Και έχει να κάνει με τον Mike και όλους τους άλλους που βρίσκουν έναν τρόπο να ξεπεράσουν αυτό που συνέβη.

-Ας μιλήσουμε για το τέλος των παιδιών: ο Mike γίνεται συγγραφέας, ο Dustin πηγαίνει στο κολέγιο, αλλά εξακολουθεί να βρίσκει χρόνο για περιπέτειες με τον Steve (Joe Keery), η Max και ο Lucas μένουν μαζί, και ο Will βρίσκει αποδοχή αλλού. Εξηγήστε μου τις επιλογές για κάθε έναν από αυτούς τους χαρακτήρες.

Ross Duffer: [Υπήρξαν] συζητήσεις μεταξύ μας και επίσης με τους άλλους ηθοποιούς, και όλοι είχαν πολύ συγκεκριμένες ιδέες για το πού θα κατέληγαν οι χαρακτήρες τους. Θέλαμε να συνεχίσουν τα ταξίδια που είχαν ξεκινήσει όλοι. Έτσι, φυσικά, ο Dustin θα συνεχίσει να αναζητά τη γνώση. Αλλά θέλαμε να δείξουμε ότι η φιλία με τον Steve είναι ισχυρή, επειδή είχαν μια δύσκολη σεζόν 5.

Ματ Ντάφερ: Ο Μάικ είναι αφηγητής, οπότε για εμάς είναι λογικό να συνεχίσει να αφηγείται ιστορίες. Και με τον Γουίλ, μας αρέσει η ιδέα να πάει σε μια μεγαλύτερη πόλη όπου θα είναι πιο αποδεκτός σε μια τέτοια κατάσταση. Θέλαμε κάθε χαρακτήρας να βρει την ευτυχία, αλλά με τον δικό του συγκεκριμένο τρόπο.

-Και η Μαξ και ο Λούκας να μαζί;

Ross Duffer: Είχαν προγραμματίσει από καιρό να πάνε μαζί σινεμά, οπότε ήταν ωραίο που τελικά τους είδαμε να πηγαίνουν να δουν την ταινία.

Matt Duffer: Και βλέπουν το Ghost.

Ross Duffer: Δεν το δείχνουμε.

Matt Duffer: Το γυρίσαμε. Ήταν μια πολύ ρομαντική σκηνή από το Ghost, αλλά μετά έβγαζε λίγο από τη σημασία της δικής τους στιγμής. Αλλά αυτή είναι η ταινία που βλέπουν.

-Ο Hopper και η Joyce (Winona Ryder) έχουν τελικά το ραντεβού τους στο Enzo's, όπου ο Hopper της κάνει πρόταση γάμου και σχεδιάζουν να μετακομίσουν στο Montauk. Γιατί τελειώσατε την ιστορία τους με αυτόν τον τρόπο;

Matt Duffer: Ξέραμε ότι έπρεπε να έχουν το τελευταίο τους ραντεβού στο Enzo's. Αυτή η τελική σκηνή με τους δύο τους είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετό καιρό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που πέρασε ο Hopper, ειδικά με την Eleven, και μας άρεσε η ιδέα ότι αυτός και η Joyce είχαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Στον David [Harbour] άρεσε η ιδέα ενός τελειώματος τύπου Ντίκενς για αυτούς τους χαρακτήρες. Περισσότερο από ό,τι θα έλεγα ότι είναι συνηθισμένο, μιλήσαμε πολύ με όλους τους ηθοποιούς για να βεβαιωθούμε ότι ήταν ικανοποιημένοι με το πώς κατέληξαν οι χαρακτήρες τους. Αυτό ήταν σημαντικό για εμάς.

Ross Duffer: Και, φυσικά, κάναμε την αναφορά στο Montauk [όπου ο Hopper έχει μια προσφορά εργασίας] επειδή η σειρά αρχικά επρόκειτο να διαδραματιστεί στο Montauk. Ήταν σαν ένα μικρό κλείσιμο του ματιού στους σούπερ φαν της σειράς που γνώριζαν αυτό το στοιχείο.

-Περνώντας στους έφηβους: ο Steve γίνεται προπονητής σε παιδική ομάδα μπέιζμπολ με τον Derek (Jake Connelly) ως catcher, η Nancy (Natalia Dyer) εγκαταλείπει το Emerson College και παίρνει δουλειά στο The Herald στη Βοστώνη, η Robin (Maya Hawke) φοιτά στο Smith College και ο Jonathan (Charlie Heaton) είναι σκηνοθέτης στο NYU και δουλεύει σε μια αντικαπιταλιστική ταινία με κανίβαλους. Γιατί αποφασίσατε αυτά τα φινάλε για αυτούς τους χαρακτήρες;

Ματ Ντάφερ: Μας φάνηκε πολύ φυσικό. Πάντα μας φαινόταν λογικό ότι ο Στιβ θα επέλεγε να μείνει στο Χόκινς. Μοιάζει με εκείνο το παιδί με το οποίο μεγάλωσες και που τελικά μένει στην πατρίδα του και δουλεύει με παιδιά. Αυτό είναι κάτι στο οποίο ανακαλύψαμε ότι είναι πολύ καλός. Μας αρέσει η ιδέα ότι θα διδάσκει και θα προπονεί. Δεν έχει δικά του παιδιά, αλλά όπως έχουμε υπονοήσει, αυτό είναι επικείμενο, νομίζω.

Ross Duffer: Και για τη Nancy, δεν θέλαμε ποτέ να ακολουθήσει τον προφανή δρόμο. Ακόμα και στην 1η σεζόν, όταν ακολουθεί την πορεία που ακολουθούν όλα τα κορίτσια των προαστίων, η Nancy έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο ανεξάρτητη από αυτό, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είναι μαζί με τον Jonathan στο τέλος.

Ακόμα προσπαθεί να βρει τον εαυτό της και αυτό που θέλει από τον κόσμο, γι' αυτό θέλαμε να της δώσουμε αυτό το τέλος. Για τη Ρόμπιν, το Σμιθ Κόλετζ ήταν πρόταση της Μάγια. Και για τον Τζόναθαν στο NYU, αποφασίσαμε ότι ήθελε να πάει στο NYU εδώ και πολύ καιρό. Αυτό πάει πίσω στη σεζόν 1. Γι' αυτό μας έκανε χαρούμενους που τον είδαμε να πραγματοποιεί επιτέλους το όνειρό του.

Ματ Ντάφερ: Οι έφηβοι μας τηλεφώνησαν την ημέρα πριν γυρίσουμε αυτή τη σκηνή. Νομίζω ότι ο Τσάρλι, ειδικά, ήθελε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έκανε στο NYU, οπότε συνεργαστήκαμε όλοι για να σκεφτούμε αυτή την ιδέα για την ταινία. Ακόμα και εκείνη την ημέρα, συνεχίσαμε να επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο της ταινίας. Η ταινία που φτιάξαμε στη σχολή κινηματογράφου στο πανεπιστήμιο δεν ήταν μια αντικαπιταλιστική ταινία, αλλά μια ταινία κανιβαλισμού με έναν μεταμορφωμένο κανίβαλο, οπότε αυτή ήταν η ιδέα πίσω από αυτό.

-Καθώς πλησιάζει η τελική μάχη, ο Steve γλιστράει από τον πύργο ασυρμάτου και σχεδόν πεθαίνει. Γιατί ήταν σημαντικό να συμπεριληφθεί αυτή η στιγμή και γιατί ο Jonathan είναι αυτός που τον σώζει;

Ματ Ντάφερ: Δεν σχεδιάστηκε για να βασανίσει τους θαυμαστές που φοβούνται ότι ο Steve θα πεθάνει. Ποτέ δεν κατάλαβα πραγματικά γιατί ανησυχούν τόσο πολύ για το θάνατο του Steve. Στην πραγματικότητα, αφορούσε τον Steve και τον Jonathan που έρχονται κοντά, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η στιγμή. Θέλαμε οι δύο τους να βρουν κοινό έδαφος μέχρι το τέλος της σειράς, και αυτό οδηγεί στη συζήτηση που έχουν στο Abyss, όπου τελικά ανοίγονται για τα συναισθήματά τους και τη σύγκρουσή τους σε σχέση με τη Nancy. Ο Joe και ο Charlie είναι πολύ κοντά στην πραγματική ζωή και θέλαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη φιλία και να την αποτυπώσουμε με κάποιο τρόπο στην οθόνη. Θέλαμε ο λιγότερο πιθανός άνθρωπος να σώσει τον Steve.

Ross Duffer: Έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι μέχρι να φτάσουμε στην τελική μάχη, όλες οι συγκρούσεις θα είχαν επιλυθεί, γιατί έπρεπε πραγματικά να συνεργαστούν ως ομάδα. Ο Steve και ο Jonathan ήταν η τελευταία πηγή έντασης που απέμενε στην ομάδα, και έτσι συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να το επιλύσουμε πριν μπορέσουν να νικήσουν τον Vecna και τον Mind Flayer.

-Αυτό το τελευταίο επεισόδιο αποκαλύπτει περισσότερα για το παρελθόν του Vecna, πώς καταλήφθηκε από τον Mind Flayer και επιμένει ότι ήταν δική του επιλογή και ότι δεν ελέγχεται όπως υπονοούσε ο Will. Τι θέλατε να δείξετε στους θαυμαστές για τον Henry εκείνη τη στιγμή;

Ross Duffer: Συζητήσαμε με τους σεναριογράφους αν θα μπορούσε να έχει μια στιγμή όπως ο Billy [Dacre Montgomery], όπου στρέφεται εναντίον του Mind Flayer [σε μια] κατάσταση τύπου Darth Vader. Αλλά όσο περισσότερο το συζητούσαμε με τους σεναριογράφους και με τον Jamie [Campbell Bower], τόσο περισσότερο καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ μέχρι αυτό το σημείο, που πρέπει να δικαιολογήσει όλα όσα έχει κάνει. Και ο μόνος τρόπος να το δικαιολογήσει είναι να πει: «Εγώ το επέλεξα αυτό και εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτό».

Παρόλο που είναι συγκλονισμένος από αυτό που είδε, έχει προχωρήσει πολύ για να στραφεί εναντίον του Mind Flayer. Αλλά θέλαμε να αφήσουμε το κοινό να αποφασίσει αν ο νεαρός Χένρι το επέλεξε αυτό ή αν ήταν απλά ο Mind Flayer που τον έλεγχε από την αρχή μέχρι το τέλος. Τελικά, όμως, όσον αφορά το πού καταλήγει ο Χένρι, δεν έχει σημασία, γιατί τελικά επιλέγει να σταθεί στο πλευρό του Mind Flayer.

-Κατά τη διάρκεια της σκηνής στο σπήλαιο, κατανοούμε καλύτερα ποιος είναι ο Vecna, και μερικές από αυτές τις στιγμές απεικονίζονται στο έργο Stranger Things: The First Shadow . Γιατί ήταν σημαντικό να δείξετε την ιστορία του με αυτόν τον τρόπο στη σειρά;

Ματ Ντάφερ: Όταν συζητούσαμε για το έργο και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποια ιστορία αξίζει να διηγηθούμε, σκεφτήκαμε ότι η ιστορία του Χένρι ήταν η πιο ενδιαφέρουσα, την οποία δεν είχαμε αρκετό χρόνο να εξερευνήσουμε πλήρως στη σειρά. Πάντα ξέραμε ότι θα έρθει η στιγμή που θα τον δούμε να συνδέεται με τον Mind Flayer.

Αλλά μας ενδιέφερε τι θα συμβεί μετά από αυτή τη στιγμή, οι αγώνες του για το αν θα πολεμήσει ή θα αγκαλιάσει τον Mind Flayer. Και σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα πλούσιο έδαφος για να εξερευνήσει το έργο, και ήταν ένας τρόπος να συνεχίσουμε την ιστορία του και να δώσουμε στο κοινό μια λίγο πιο βαθιά εικόνα του παρελθόντος του χωρίς να το κάνουμε απαραίτητο για την 5η σεζόν, επειδή είναι ένα αυτόνομο έργο. Μου αρέσει όμως που περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν το έργο , γιατί σου δίνει λίγο περισσότερη εικόνα για την ψυχολογία του.

Ross Duffer: Μόλις δείτε το φινάλε, θα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε το έργο με αυτή τη γνώση, γιατί, αυτή τη στιγμή, όλοι το έχουν δει χωρίς να ξέρουν πώς συνδέονται όλα τα κομμάτια.

-Ο Ντάστιν εκφωνεί μια επαναστατική ομιλία ως αριστούχος στην αποφοίτηση του γυμνασίου της παρέας. Γιατί ήταν απαραίτητο για αυτόν να έχει αυτή τη στιγμή και πόσο από αυτό εμπνεύστηκε από τον Έντι (Τζόζεφ Κουίν);

Ρος Ντάφερ: Πολλά από αυτά εμπνεύστηκαν από τον Έντι — ακόμα και στο τέλος, όπου σκίζει το δίπλωμα και κάνει κωλοδάχτυλο στον διευθυντή, κάτι που ο Έντι είπε ότι ήθελε να κάνει. Πολλά από αυτά είναι προς τιμήν του Έντι και του Hellfire. Πολλά από αυτά που αντιπροσωπεύει το Hellfire και πολλά από αυτά που λέει ο Ντάστιν είναι ένα από τα κύρια θέματα της σειράς, που είναι ότι αυτή είναι μια ιστορία για τους περιθωριακούς και τους απόκληρους. Πρόκειται για το να ενωθείς και να αποδεχτείς την διαφορετικότητά σου για να νικήσεις τα κακά αυτού του κόσμου.

Ματ Ντάφερ: Μεγάλο μέρος της σειράς αφορά απίθανες φιλίες. Τίποτα δεν το απεικονίζει αυτό καλύτερα από τη φιλία του Ντάστιν με τον Στιβ. Μεγάλο μέρος αυτού που προσπαθούσαμε να κάνουμε με τη σειρά και με τόσους πολλούς χαρακτήρες ήταν να πάρουμε αυτά τα κλισέ και να τα ανατρέψουμε. Με τον Στιβ, νομίζεις ότι είναι απλά ένας μαλάκας αθλητής, και μαθαίνεις ότι έχει πραγματική καρδιά. Όλοι έχουν αυτές τις υποθέσεις για το ποιος είναι ο Έντι, οι οποίες αποδεικνύονται λανθασμένες. Το νόημα της ομιλίας του Ντάστιν είναι ότι, λόγω όλων όσων συνέβησαν, έφερε κοντά ανθρώπους που δεν θα είχαν ποτέ αλληλεπιδράσει και εμπλούτισε τις ζωές τους εξαιτίας αυτού. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο κρίνονται άδικα μόνο λόγω της εμφάνισής τους ή του τρόπου με τον οποίο τους αντιλαμβάνονται. Μας αρέσει η ιδέα ότι τόσοι πολλοί από τους χαρακτήρες ξεπερνούν την αρχική εντύπωση που έχεις για αυτούς. Ο Ντέρεκ είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα. Όλοι νομίζουν ότι ξέρουν ακριβώς ποιος είναι ο Ντέρεκ και συνειδητοποιούν ότι είναι ένα καλό, θαρραλέο παιδί με καρδιά, αν απλά αφιερώσεις λίγο χρόνο για να τον γνωρίσεις.

-Γιατί επαναφέρατε το «Heroes» στους τίτλους του φινάλε;

Ross Duffer: Προφανώς έχουμε χρησιμοποιήσει την διασκευή του Peter Gabriel σε προηγούμενες σεζόν. Και ήταν ο Joe Keery που πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε την έκδοση του David Bowie, την οποία δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ στη σειρά, για το τέλος. Μόλις ο Joe το είπε, καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν το σωστό τραγούδι για να κλείσει η σειρά, γιατί είναι κατά κάποιον τρόπο ο ύμνος του Stranger Things. Αλλά η χρήση της αρχικής έκδοσης του Bowie μας φάνηκε σωστή και κατάλληλη για το φινάλε.

-Πού πιστεύετε ότι καταλήγουν η Erica (Priah Ferguson), ο Murray (Brett Gelman) και ο κ. Clarke (Randy Havens);

Matt Duffer: Μου αρέσει που ο Murray και ο κ. Clarke έχουν δεθεί. Αλλά νομίζω ότι ο Murray κάνει τα δικά του περίεργα πράγματα, ενώ ο κ. Clarke πιθανότατα συνεχίζει να διδάσκει. Νομίζω ότι βαθιά μέσα του αγαπάει να διδάσκει τα παιδιά.

Ross Duffer: Προφανώς, κανείς δεν ανησυχεί για την Erica. Μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της. Πρέπει να τελειώσει το λύκειο τώρα, αλλά είναι πολύ δυνατή.

Matt Duffer: Σίγουρα θα είναι η αριστούχος της τάξης. Αυτό είναι σίγουρο. Τι θα συμβεί μετά, δεν ξέρω. Μπορεί να πάει όπου θέλει.

Διαβάστε επίσης