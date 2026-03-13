Ημέρα 14η του πολέμου: Γιατί βγήκαν στους δρόμους του Ιράν οι Πεζεσκιάν, Μοχσένι-Ετζέι και Λαριτζανί

Η μάχη των ΗΠΑ του Ισραήλ με το Ιράν δεν δίνεται μόνο στο στρατιωτικό πεδίο με βομβαρδισμούς, βαλλιστικούς πυραύλους και στρατηγικά σχέδια αλλά και στο πεδίο της προπαγάνδας. Εδώ και δεκαετίες το ιρανικό καθεστώς έχει έναν ισχυρό μηχανισμό προπαγάνδας που χρησιμοποιείται για να διατηρήσει τον έλεγχο στο εσωτερικό ακροατήριο και να περάσει τα μηνύματα της Τεχεράνης στο εξωτερικό.

Από την Τετάρτη, όταν και μεταδόθηκε από τα ιρανικά ΜΜΕ το γραπτό μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τα δημοσιεύματα σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ισραήλ άρχισαν να μεταδίδουν πληροφορίες και αναλύσεις για την κακή κατάσταση της υγείας του. Μάλιστα δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πιθανότατα έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο ένα ή και τα δύο πόδια και νοσηλεύεται σε κώμα σε νοσοκομείο της Τεχεράνης.

Σήμερα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος». Και Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε ανάλογη εκτίμηση και τόνισε ότι ο Χαμενεΐ είναι «ζωντανός σε κάποια μορφή, αλλά κατεστραμμένος».

Πράγματι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στο συγκρότημα κτιρίων που χτυπήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από ισραηλινά μαχητικά. Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αυτή την επίθεση αλλά ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εκτιμάται ότι γλίτωσε τραυματισμένος.

Η προπαγανδιστική αντεπίθεση της Τεχεράνης

Εδώ και δεκαετίες η Τεχεράνη σπεύδει πάντα να διαλύσει τέτοιες φήμες για την υγεία των ηγετικών στελεχών της και συνήθως δίνει στη δημοσιότητα βίντεο ή ηχητικό με δηλώσεις τους. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση ουδείς έχει δει ή ακούσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Το δημόσιο πρόσωπο του ιρανικού καθεστώτος απουσιάζει εκκωφαντικά σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή του πολέμου.

Έτσι το ιρανικό καθεστώς προτίμησε να βγάλει στους δρόμους σήμερα την ισχυρή τριάδα εξουσίας, τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν και τον σκληροπυρηνικό πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσένι-Ετζέι.

Οι στόχοι αυτής της προπαγανδιστικής ενέργειας και οι συμβολισμοί της είναι αρκετοί. Πρώτον το καθεστώς στέλνει το μήνυμα σε Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ ότι δεν φοβάται ακόμη και μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ και γι’ αυτό τα ισχυρά πρόσωπα της Τεχεράνης βγαίνουν στον δρόμο.

Μάλιστα αυτό ανέφερε και ο Αλί Λαριτζανί σε ανάρτησή του στο Χ με την οποία απαντούσε ευθέως σε δήλωση του Πιτ Χέγκσεθ που ανέφερε: «Η ηγεσία του Ιράν δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Απεγνωσμένοι και κρυπτώμενοι έχουν πάει υπόγεια και είναι κουλουριασμένοι. Αυτό κάνουν οι αρουραίοι».

«Κύριε Χέγκσεθ! Οι ηγέτες μας ήταν, και εξακολουθούν να είναι, ανάμεσα στον λαό. Οι δικοί σας ηγέτες όμως; Στο νησί του Έπσταϊν!», έγραψε ο Αλί Λαριτζανί.

Δεύτερον ο στόχος είναι να δείξει η Τεχεράνη ότι υπάρχει συνέχεια στο καθεστώς το οποίο δεν έχει κλονιστεί από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις Αμερικανών και Ισραηλινών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι επιχειρήσεις πλησιάζουν στο τέλος τους καθώς δεν έχουν μείνει και πολλοί στόχοι ακόμη στο Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι αφού Ισραήλ και ΗΠΑ σταματήσουν τον πόλεμο και κηρύξουν την νίκη και πάλι θα κληθούν να διαπραγματευθούν ή να συνομιλήσουν με την Τεχεράνη. Το μήνυμα του καθεστώτος είναι ότι παραμένει ο μοναδικός συνομιλητής τους.

Το μήνυμα στο εσωτερικό του Ιράν

Επιπλέον και τα τρία μέλη του καθεστώτος επέλεξαν να περπατήσουν στους ιρανικούς στο πλευρό υποστηρικτών τους. Το έπραξαν σήμερα καθώς είναι μία ιερή ημέρα που το Ιράν τιμά την Ημέρα της Αλ Κουντς, δηλαδή την τελευταία Παρασκευή του Ραμαζανιού. Από το 1979 η Ημέρα της Αλ Κουντς έχει καθιερωθεί ως ημέρα υποστήριξης των Παλαιστινίων έναντι του Ισραήλ. Έτσι διεμήνυσαν στους υποστηρικτές τους ότι παραμένουν ισχυροί και σε όσους αντιδρούν στο εσωτερικό ότι θα υποστούν νέα καταστολή εάν εξεγερθούν.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία η χρονική συγκυρία των δημόσιων εμφανίσεων Πεζεσκιάν, Μοχσένι-Ετζέι και Λαριτζανί μία ημέρα μετά την συνέντευξη Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος κάλεσε τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί και να ανατρέψει το καθεστώς.

«Εργαζόμαστε για την προώθηση ενός άλλου στόχου: τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να απομακρύνει το σκληρό τυραννικό καθεστώς που τον καταπιέζει εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια», δήλωσε ο Νετανιάχου στη πρώτη συνέντευξη Τύπου από την έναρξη του πολέμου.

«Επιφέρουμε συντριπτικά πλήγματα στους Φρουρούς της Επανάστασης, στις βάσεις τους, στις δυνάμεις τους στους δρόμους, στα σημεία ελέγχου τους και θα ακολουθήσουν και άλλα», πρόσθεσε.

«Λέω στον ιρανικό λαό: πλησιάζει η στιγμή που είστε σε θέση να ξεκινήσετε σε ένα νέο δρόμο ελευθερίας. Αυτή η στιγμή πλησιάζει. Στεκόμαστε δίπλα σας. Σας βοηθάμε. Αλλά τελικά, εξαρτάται από εσάς. Είναι στα χέρια σας», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Πιέζεται ο Τραμπ λόγω της οικονομίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θα δεχτεί «πολύ σκληρό» πλήγμα τις επόμενες ημέρες. Περιέγραψε ηγέτες του καθεστώτος ως «παράφρονα καθάρματα» των οποίων η εξόντωση θα ήταν «μεγάλη τιμή».

Τις τελευταίες ημέρες, όμως, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζεται έντονα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που απειλούν με νέα κρίση την παγκόσμια οικονομία αλλά και το οικονομικό και πολιτικό κόστος του πολέμου. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ακόμη 6 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν μετά από συντριβή αεροσκάφους τάνκερ της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων τόσο πιο δύσκολο γίνεται για τον Τραμπ να δικαιολογεί στην εκλογική βάση του, τους MAGA ψηφοφόρους, οι οποίοι διαφωνούν κάθετα με τους πολέμους στο εξωτερικό, την συνέχιση των πολεμική επιχειρήσεων στο Ιράν.

Μια δημοσκόπηση του αμερικανικού δικτύου NBC News που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα δείχνει ότι το 54% των ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε το θέμα και δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν έπρεπε να είχαν αναλάβει στρατιωτική δράση.

Φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ κάνει την μία δημόσια δήλωση μετά την άλλη για τον πόλεμο σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει τόσο τους ψηφοφόρους του όσο και τις αγορές που βλέπουν το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου να μην μπορεί να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

