ΗΠΑ -Wall Street Journal: Το Πεντάγωνο ενισχύει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες

Το αμερικανικό Πεντάγωνο αποφάσισε να αναπτύξει μια εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή για να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες ιρανικές επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Όπως μεταδίδεται, το αίτημα της Centcom αφορούσε αποστολή τμήματος μιας ομάδας αμφίβιας ετοιμότητας και μιας συνδεδεμένης εκστρατευτικής μονάδας Πεζοναυτών, που συνήθως περιλαμβάνει αρκετά πολεμικά πλοία και περίπου 5.000 Πεζοναύτες.

