Πρώην κορυφαίος αναλυτής των IDF: Ο πόλεμος θα επιταχύνει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν

Η πρόταση που παρουσίασε η Τεχεράνη στους Αμερικανούς ήταν καλή για να εμποδίσει την κατασκευή πυρηνικών όπλων αλλά οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να άρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν και να ενισχύσουν το καθεστώς 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πόλεμος θα μπορούσε να σπρώξει το καθεστώς της Τεχεράνης στην απόκτηση πυρηνικής βόμβας, σύμφωνα με πρώην κορυφαίος αναλυτής σε θέματα του Ιράν στις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Μετά τον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι το καλοκαίρι όταν οι Αμερικανοί βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο τότε ανώτατος ηγέτης, Αλί Χαμενεΐ έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να επιμένουν ότι η Τεχεράνη θέλει να διατηρήσει το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου. Ο Χαμενεΐ ήθελε να έχει το στρατηγικό προβάδισμα και το Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο αλλά φέρεται να μην επιθυμούσε την απόκτηση πυρηνικών όπλων και για θρησκευτικούς λόγους.

Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια συμφωνία με το Ιράν προσέφερε την ευκαιρία να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η άρση των κυρώσεων που έπρεπε να προσφέρει η Ουάσιγκτον ως αντάλλαγμα θα ενίσχυε ένα αποσταθεροποιημένο ιρανικό καθεστώς που είχε δεχθεί σοβαρά πλήγματα.

Ο Τραμπ δεν εμπιστεύτηκε τις προθέσεις του Ιράν και έδωσε το πράσινο φως για την επιχείρηση «Επική Οργή». Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ελπίζουν ότι αυτός ο πόλεμος θα στερήσει το Ιράν από τη δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο πρώην κορυφαίος αναλυτής των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για θέματα του Ιράν υποστηρίζει ότι μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς οι προληπτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέδειξαν μια για πάντα την αναποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Αλί Χαμενεΐ.

Ντάνι Σιτρίνοβιτς

Ο πρώην κορυφαίος αναλυτής των IDF, Ντάνι Σιτρίνοβιτς.

«Οι πιθανότητες ανατροπής του καθεστώτος είναι ελάχιστες»

Τώρα το Ιράν έχει δύο επιλογές: να εγκαταλείψει εντελώς το πυρηνικό του πρόγραμμα ή να βιαστεί και να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα. Ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, ο οποίος ήταν επικεφλαής του ιρανικού παραρτήματος του Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης της Ισραηλινής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών πιστεύει ότι θα επιλέξει το δεύτερο.

«Οι πιθανότητες επιτυχίας στην ανατροπή του καθεστώτος είναι ελάχιστες, και με τη λήψη στρατιωτικών μέτρων ωθείς τους Ιρανούς να διαβούν το Ρουβίκωνα στο πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς σε συνέντευξη του στην ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel.

«Αυτό είναι που φοβάμαι, ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, αλλά στην πραγματικότητα θα επιταχύνει τα σχέδιά του προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο ειδικός.

Εξήγησε ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν καταδικασμένες επειδή η μία πλευρά παρερμήνευε την άλλη. Συγκεκριμένα χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «διάλογο κωφών» αφού η Ουάσινγκτον ήταν πεπεισμένη ότι το Ιράν θα γονάτιζε εάν πιεζόταν αρκετά.

Το Ιράν, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, συνέχισε να επιμένει στη διατήρηση του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου. Ωστόσο ο μεσολαβητής, υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει να μην αποθηκεύει το ουράνιο που εμπλουτίζει.

Iran US Nuclear Talks

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, δεξιά, πραγματοποιεί συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, στο κέντρο, και τον Jared Kushner, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων, στη Γενεύη της Ελβετίας, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Foreign Ministry of Oman

«Δεν ήταν κακή η συμφωνία που πρότειναν οι Ιρανοί»

«Αυτή ήταν μια σημαντική εξέλιξη, διότι σήμαινε ότι το Ιράν επιδίωκε απλώς να διατηρήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ως μέσο για να σώσει την τιμή του», υποστήριξε ο Σιτρίνοβιτς, ο οποίος σήμερα είναι ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας με έδρα το Τελ Αβίβ.

«Αν ήθελες να αποτρέψεις το Ιράν από την κατασκευή (σ.σ. πυρηνικής) βόμβας, και αυτό είναι πραγματικά αυτό που πρόσφεραν οι Ιρανοί, τότε μια τέτοια συμφωνία δεν ήταν κακή επιλογή», είπε ο Σιτρίνοβιτς και εξήγησε ότι μία συμφωνία θα περιελάμβανε και επιθεωρήσεις των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων οπότε δεν θα στηριζόταν στην τυφλή εμπιστοσύνη στην Τεχεράνη.

«Το πρόβλημα είναι ότι μια συμφωνία εμποδίζει τους Ιρανούς να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα, αλλά ενισχύει το καθεστώς, ενώ [σ.σ. μια στρατιωτική επίθεση] αποδυναμώνει το καθεστώς, αλλά ενισχύει την [σ.σ. αποφασιστικότητά] του να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς, ο οποίος υπονόησε ότι οι ΗΠΑ έκαναν τη δεύτερη επιλογή με το χτύπημα στο Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το δίλημμα, ο ερευνητής αναγνώρισε τη δυσκολία που παρουσιάζει κάτι τέτοιο, όταν η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών είναι τόσο μικρή.

«Από την πλευρά του Ιράν, συμφώνησαν να διαπραγματευτούν δύο φορές, και τις δύο φορές οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα δούμε σύντομα να συζητιέται η διαδικασία με τη μεσολάβηση του Ομάν», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς.

Δορυφορική εικόνα δείχνει εισόδους σηράγγων καλυμμένες με χώμα στο πυρηνικό συγκρότημα Ισφαχάν, στο Ισφαχάν του Ιράν, στις 10 Φεβρουαρίου 2026.

Η «νίκη» απαιτεί την κατάσχεση εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο πρώην αναλυτής των IDF εκτιμά ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα κηρύξει νίκη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, υπενθυμίζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού μετά τον 12ήμερο πόλεμο.

«Τώρα καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπήρξαν επιτεύγματα, αλλά σίγουρα όχι στρατηγικά», υποστήριξε ο Σιτρίνοβιτς. Και συνέχισε: «Αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, θα έχουμε και πάλι επιχειρησιακά επιτεύγματα να επιδείξουμε, αλλά αυτά θα υπονομευθούν στο μέλλον, διότι αυτό το καθεστώς — αν παραμείνει, και υποθέτω ότι δυστυχώς θα παραμείνει — θα ανασυγκροτήσει τις πυρηνικές του δυνατότητες».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι ακόμη και τα επιχειρησιακά επιτεύγματα θα είναι περιορισμένα, εάν δεν περιλαμβάνουν την ανάκτηση των 440 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που πιστεύεται ότι το Ιράν αποθηκεύει βαθιά σε υπόγεια στην περιοχή του Ισφαχάν.

«Αν ο πόλεμος έχει ως στόχο να εμποδίσει το Ιράν να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα και αυτά τα 440 κιλά δεν κατασχεθούν, τότε σίγουρα δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για στρατηγικά οφέλη», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς, δεδομένου ότι η Τεχεράνη θα εξακολουθούσε να έχει υπό τον έλεγχό της ουράνιο που έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας που απαιτείται για να φτάσει σε επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαθέτουν αναμφισβήτητο στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι του Ιράν, αλλά η ανάκτηση αυτού του ουρανίου θα απαιτήσει κάτι περισσότερο από μια μικρή ομάδα εξειδικευμένων κομάντος. Πιθανότατα θα χρειαστεί μια τεράστια μονάδα για να καταλάβει πρώτα την περιοχή γύρω από την πυρηνική εγκατάσταση, ώστε να δοθεί χρόνος στους Αμερικανούς ή Ισραηλινούς στρατιώτες να φτάσουν στο απόθεμα που βρίσκεται υπόγεια και να φορτώσουν τους χαλύβδινους κυλίνδρους σε φορτηγό.

Οι στρατιώτες θα δυσκολευτούν να αιφνιδιάσουν τους Ιρανούς, δεδομένου ότι η Τεχεράνη γνωρίζει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο αποτελεί στόχο.

Αν και ο Νετανιάχου έχει ισχυριστεί ότι το Ισραήλ γνωρίζει πού βρίσκεται το υλικό, υπάρχουν επίσης αναφορές ότι το Ιράν το έχει μοιράσει σε διάφορες τοποθεσίες.

Η ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου θα εμπόδιζε πράγματι το Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά η Τεχεράνη θα εξακολουθούσε να διαθέτει ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού, την τεχνογνωσία για να το εμπλουτίσει περαιτέρω και μια πιθανή νέα ώθηση να προχωρήσει γρήγορα προς την κατασκευή ενός όπλου, ακόμη και αν αυτό απαιτήσει περισσότερο χρόνο, δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έκρηξη κοντά σε συγκέντρωση που βρισκόταν ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το προσυνέδριο της ΝΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Τα οπαδικά περιβάλλοντα έχουν ομερτά, όποιος γνωρίζει κάτι να το καταθέσει» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Οι τελευταίες στιγμές του 20χρονου πριν καταρρεύσει (βίντεο)

18:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα πάρουν τα χρήματα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

18:24ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών- Γύρισε δύο ώρες μετά και έχανε τα λόγια του

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Απαιτείται άμεση δράση της Ευρώπης εάν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας

18:13LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: Η συγκινητική χειρονομία της συζύγου του, εν μέσω της μάχης του με την άνοια

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη, λόγω της δολοφονίας του 20χρονου φιλάθλου

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική: Καθυστερήσεις 5-20 λεπτών σε Κηφισό και Αττική Οδό

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Wall Street Journal: Το Πεντάγωνο ενισχύει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην κορυφαίος αναλυτής των IDF: Ο πόλεμος θα επιταχύνει τα σχέδια του Ιράν για την απόκτηση πυρηνικών όπλων

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ: Εμπλοκή δεύτερου KC-135, αποκαλύπτει αξιωματούχος

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα, βρήκα ένα μαχαίρι στο έδαφος για να αμυνθώ χωρίς να ξέρω ποιον χτύπησα» - Τι ισχυρίστηκε ο βασικός ύποπτος αφού παραδόθηκε στην Αστυνομία

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου - Τι ισχυρίζεται

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Nέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ

17:35LIFESTYLE

Η Σίντι Κρόφορντ δέχθηκε έντονη κριτική για την πρωινή της ρουτίνα - «Ό,τι πρέπει, αν είσαι πλούσια»

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 38χρονος για τον βιασμό 14χρονης - Την προσέγγισε με ένα... γατάκι

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος του Ιράν δημοσίευσε βίντεο στο Instagram που τον δείχνει να περπατάει στην Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου - Τι ισχυρίζεται

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα, βρήκα ένα μαχαίρι στο έδαφος για να αμυνθώ χωρίς να ξέρω ποιον χτύπησα» - Τι ισχυρίστηκε ο βασικός ύποπτος αφού παραδόθηκε στην Αστυνομία

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποδηλάτισσα στην Ισπανία χάνει τον έλεγχο και στέκεται στο χείλος του γκρεμού - Βίντεο

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ: Εμπλοκή δεύτερου KC-135, αποκαλύπτει αξιωματούχος

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Wall Street Journal: Το Πεντάγωνο ενισχύει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη σε ηλικιωμένη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη το 2022

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος του Ιράν δημοσίευσε βίντεο στο Instagram που τον δείχνει να περπατάει στην Τεχεράνη

06:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Γ' Χαιρετισμοί της Παναγίας

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Σφυροκόπημα» της αντιπολίτευσης για τους S-400 μετά τις νατοϊκές αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων - «Γιατί ξοδέψατε 2,5 δισ. δολάρια αφού δεν τους χρησιμοποιείτε;»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

17:10LIFESTYLE

Συγκινεί ο Πάνος Σόμπολος για την απώλεια της συζύγου του - «Ήταν ο "βράχος" της οικογένειας»

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέες επιθέσεις drones στο Ντουμπάι - Χτυπήματα στην Τεχεράνη, «πιο δυναμική» απάντηση υπόσχεται το Ιράν

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη, λόγω της δολοφονίας του 20χρονου φιλάθλου

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ