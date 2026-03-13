Πρώην κορυφαίος αναλυτής των IDF: Ο πόλεμος θα επιταχύνει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν

Ο πόλεμος θα μπορούσε να σπρώξει το καθεστώς της Τεχεράνης στην απόκτηση πυρηνικής βόμβας, σύμφωνα με πρώην κορυφαίος αναλυτής σε θέματα του Ιράν στις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Μετά τον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι το καλοκαίρι όταν οι Αμερικανοί βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο τότε ανώτατος ηγέτης, Αλί Χαμενεΐ έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να επιμένουν ότι η Τεχεράνη θέλει να διατηρήσει το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου. Ο Χαμενεΐ ήθελε να έχει το στρατηγικό προβάδισμα και το Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο αλλά φέρεται να μην επιθυμούσε την απόκτηση πυρηνικών όπλων και για θρησκευτικούς λόγους.

Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια συμφωνία με το Ιράν προσέφερε την ευκαιρία να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η άρση των κυρώσεων που έπρεπε να προσφέρει η Ουάσιγκτον ως αντάλλαγμα θα ενίσχυε ένα αποσταθεροποιημένο ιρανικό καθεστώς που είχε δεχθεί σοβαρά πλήγματα.

Ο Τραμπ δεν εμπιστεύτηκε τις προθέσεις του Ιράν και έδωσε το πράσινο φως για την επιχείρηση «Επική Οργή». Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ελπίζουν ότι αυτός ο πόλεμος θα στερήσει το Ιράν από τη δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο πρώην κορυφαίος αναλυτής των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για θέματα του Ιράν υποστηρίζει ότι μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς οι προληπτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέδειξαν μια για πάντα την αναποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρώην κορυφαίος αναλυτής των IDF, Ντάνι Σιτρίνοβιτς.

«Οι πιθανότητες ανατροπής του καθεστώτος είναι ελάχιστες»

Τώρα το Ιράν έχει δύο επιλογές: να εγκαταλείψει εντελώς το πυρηνικό του πρόγραμμα ή να βιαστεί και να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα. Ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, ο οποίος ήταν επικεφλαής του ιρανικού παραρτήματος του Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης της Ισραηλινής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών πιστεύει ότι θα επιλέξει το δεύτερο.

«Οι πιθανότητες επιτυχίας στην ανατροπή του καθεστώτος είναι ελάχιστες, και με τη λήψη στρατιωτικών μέτρων ωθείς τους Ιρανούς να διαβούν το Ρουβίκωνα στο πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς σε συνέντευξη του στην ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel.

«Αυτό είναι που φοβάμαι, ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, αλλά στην πραγματικότητα θα επιταχύνει τα σχέδιά του προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο ειδικός.

Εξήγησε ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν καταδικασμένες επειδή η μία πλευρά παρερμήνευε την άλλη. Συγκεκριμένα χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «διάλογο κωφών» αφού η Ουάσινγκτον ήταν πεπεισμένη ότι το Ιράν θα γονάτιζε εάν πιεζόταν αρκετά.

Το Ιράν, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, συνέχισε να επιμένει στη διατήρηση του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου. Ωστόσο ο μεσολαβητής, υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει να μην αποθηκεύει το ουράνιο που εμπλουτίζει.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, δεξιά, πραγματοποιεί συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, στο κέντρο, και τον Jared Kushner, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων, στη Γενεύη της Ελβετίας, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Foreign Ministry of Oman

«Δεν ήταν κακή η συμφωνία που πρότειναν οι Ιρανοί»

«Αυτή ήταν μια σημαντική εξέλιξη, διότι σήμαινε ότι το Ιράν επιδίωκε απλώς να διατηρήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ως μέσο για να σώσει την τιμή του», υποστήριξε ο Σιτρίνοβιτς, ο οποίος σήμερα είναι ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας με έδρα το Τελ Αβίβ.

«Αν ήθελες να αποτρέψεις το Ιράν από την κατασκευή (σ.σ. πυρηνικής) βόμβας, και αυτό είναι πραγματικά αυτό που πρόσφεραν οι Ιρανοί, τότε μια τέτοια συμφωνία δεν ήταν κακή επιλογή», είπε ο Σιτρίνοβιτς και εξήγησε ότι μία συμφωνία θα περιελάμβανε και επιθεωρήσεις των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων οπότε δεν θα στηριζόταν στην τυφλή εμπιστοσύνη στην Τεχεράνη.

«Το πρόβλημα είναι ότι μια συμφωνία εμποδίζει τους Ιρανούς να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα, αλλά ενισχύει το καθεστώς, ενώ [σ.σ. μια στρατιωτική επίθεση] αποδυναμώνει το καθεστώς, αλλά ενισχύει την [σ.σ. αποφασιστικότητά] του να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς, ο οποίος υπονόησε ότι οι ΗΠΑ έκαναν τη δεύτερη επιλογή με το χτύπημα στο Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το δίλημμα, ο ερευνητής αναγνώρισε τη δυσκολία που παρουσιάζει κάτι τέτοιο, όταν η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών είναι τόσο μικρή.

«Από την πλευρά του Ιράν, συμφώνησαν να διαπραγματευτούν δύο φορές, και τις δύο φορές οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα δούμε σύντομα να συζητιέται η διαδικασία με τη μεσολάβηση του Ομάν», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς.

Δορυφορική εικόνα δείχνει εισόδους σηράγγων καλυμμένες με χώμα στο πυρηνικό συγκρότημα Ισφαχάν, στο Ισφαχάν του Ιράν, στις 10 Φεβρουαρίου 2026.

Η «νίκη» απαιτεί την κατάσχεση εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο πρώην αναλυτής των IDF εκτιμά ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα κηρύξει νίκη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, υπενθυμίζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού μετά τον 12ήμερο πόλεμο.

«Τώρα καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπήρξαν επιτεύγματα, αλλά σίγουρα όχι στρατηγικά», υποστήριξε ο Σιτρίνοβιτς. Και συνέχισε: «Αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, θα έχουμε και πάλι επιχειρησιακά επιτεύγματα να επιδείξουμε, αλλά αυτά θα υπονομευθούν στο μέλλον, διότι αυτό το καθεστώς — αν παραμείνει, και υποθέτω ότι δυστυχώς θα παραμείνει — θα ανασυγκροτήσει τις πυρηνικές του δυνατότητες».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι ακόμη και τα επιχειρησιακά επιτεύγματα θα είναι περιορισμένα, εάν δεν περιλαμβάνουν την ανάκτηση των 440 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που πιστεύεται ότι το Ιράν αποθηκεύει βαθιά σε υπόγεια στην περιοχή του Ισφαχάν.

«Αν ο πόλεμος έχει ως στόχο να εμποδίσει το Ιράν να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα και αυτά τα 440 κιλά δεν κατασχεθούν, τότε σίγουρα δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για στρατηγικά οφέλη», δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς, δεδομένου ότι η Τεχεράνη θα εξακολουθούσε να έχει υπό τον έλεγχό της ουράνιο που έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας που απαιτείται για να φτάσει σε επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαθέτουν αναμφισβήτητο στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι του Ιράν, αλλά η ανάκτηση αυτού του ουρανίου θα απαιτήσει κάτι περισσότερο από μια μικρή ομάδα εξειδικευμένων κομάντος. Πιθανότατα θα χρειαστεί μια τεράστια μονάδα για να καταλάβει πρώτα την περιοχή γύρω από την πυρηνική εγκατάσταση, ώστε να δοθεί χρόνος στους Αμερικανούς ή Ισραηλινούς στρατιώτες να φτάσουν στο απόθεμα που βρίσκεται υπόγεια και να φορτώσουν τους χαλύβδινους κυλίνδρους σε φορτηγό.

Οι στρατιώτες θα δυσκολευτούν να αιφνιδιάσουν τους Ιρανούς, δεδομένου ότι η Τεχεράνη γνωρίζει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο αποτελεί στόχο.

Αν και ο Νετανιάχου έχει ισχυριστεί ότι το Ισραήλ γνωρίζει πού βρίσκεται το υλικό, υπάρχουν επίσης αναφορές ότι το Ιράν το έχει μοιράσει σε διάφορες τοποθεσίες.

Η ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου θα εμπόδιζε πράγματι το Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά η Τεχεράνη θα εξακολουθούσε να διαθέτει ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού, την τεχνογνωσία για να το εμπλουτίσει περαιτέρω και μια πιθανή νέα ώθηση να προχωρήσει γρήγορα προς την κατασκευή ενός όπλου, ακόμη και αν αυτό απαιτήσει περισσότερο χρόνο, δήλωσε ο Σιτρίνοβιτς.

Διαβάστε επίσης