Μαζί ο Βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον σε εκδήλωση κατά του καρκίνου

Η Κέιτ Μίντλετον συνόδευσε τον Βασιλιά Κάρολο σε μια δεξίωση για τον εορτασμό της 125ης επετείου του Cancer Research UK, ενός οργανισμού με ιδιαίτερη σημασία για τα δύο μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, αφού το 2024 είχαν ανακοινώσει ότι διαγνώσθηκαν με την ασθένεια.

Η δεξίωση, που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου στο Λονδίνο, διοργανώθηκε από τον Βασιλιά Κάρολο και τη σύζυγό του, Βασίλισσα Καμίλα.

Για την περίσταση, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα με λευκές καρδιές του οίκου μόδας Rodarte, το οποίο συνόδευσε με ένα αστραφτερό κολιέ με ρουμπίνια.

Δείτε φωτογραφίες:

Η Κέιτ Μίντλετον Getty Images

Η Κέιτ Μίντλετον Getty Images

Η Κέιτ Μίντλετον Getty Images

Σύμφωνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Δούκας και η Δούκισσα του Γκλόστερ παρευρέθηκαν επίσης στην δεξίωση.

Η δεξίωση περιλάμβανε εκθέματα που αναδείκνυαν τον αντίκτυπο του φιλανθρωπικού οργανισμού, το τρέχον έργο του και τις μελλοντικές καινοτομίες του. Οι καλεσμένοι είδαν επίσης εκθέματα που έδειχναν πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλει, επίσης, στη μεταμόρφωση της έρευνας για τον καρκίνο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Κέιτ Μίντλετον και ο Βασιλιάς Κάρολος, μαζί με την Βασίλισσα Καμίλα, συνομίλησαν με επιστήμονες, κλινικούς γιατρούς, εθελοντές και ασθενείς που υποστηρίζονται από τον οργανισμό. Συνομίλησαν επίσης και με τον Σεμπάστιαν Μπόουεν, σύζυγο της δημοσιογράφου και πρέσβης της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο Ντέμπορα Τζέιμς, γνωστή και ως «BowelBabe».

Ο Βασιλιάς Κάρολος Getty Images

Ο Βασιλιάς Κάρολος Getty Images

Η Τζέιμς, η οποία απεβίωσε το 2022 μετά από μακροχρόνια μάχη με ανίατο καρκίνο του εντέρου, τιμήθηκε με τον τίτλο dame, ο ανώτερος τιμητικός τίτλος ευγενείας που απονέμεται σε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη διάρκεια προσωπικής επίσκεψης του πρίγκιπα Γουίλιαμ στο σπίτι της λίγο πριν από το θάνατό της.

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