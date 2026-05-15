Κέιτ Μίντλετον: Έφτιαξε χειροποίητα ζυμαρικά και έλαβε τα εύσημα του σεφ – Βίντεο

Τα εύσημα του Ιταλού σεφ έλαβε η Κέιτ Μίντλετον που έφτιαξε χειροποίητα μακαρόνια μπροστά στις κάμερες στο κλείσιμο της διήμερης επίσκεψής της στην Ιταλία.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έπλασε με τα χέρια της φρέσκο ζυμάρι και εντυπωσίασε τον σεφ Ιβάν Λαμπρέντι με τον οποίο έφτιαξαν μαζί τορτελίνια. Μάλιστα ο σεφ αστειευόμενος είπε ότι θα μπορούσε να την προσλάβει στην ομάδα του. «Έχω δείξει σε πολλούς ανθρώπους πώς να το κάνουν αυτό σωστά και εκείνη τα κατάφερε πολύ καλά», είπε ενθουσιασμένος ο Ιβάν Λαμπρέντι.

«Το έμαθε πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ προσιτή, μια κοπέλα σαν εμάς. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να φιλοξενήσω την πριγκίπισσα στην κουζίνα μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν μεγάλη ευθύνη», ανέφερε.

Η μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας μοιράστηκε επίσης πληροφορίες για το πώς μαγειρεύει στο σπίτι της και ανέφερε ότι φτιάχνει η ίδια τα μακαρόνια για την οικογένειά της.

«Όταν το κάνω αυτό στο σπίτι, δεν χρησιμοποιώ μεγάλο μπολ και το ζυμάρι πετάγεται παντού», παραδέχτηκε η Κέιτ Μίντλετον. Αργότερα όταν έβαλε τη ζύμη στη μηχανή για να φτιάξει τα μακαρόνια η λαβή της έπεσε κατά λάθος. «Υπάρχει κάποια τεχνική για αυτό;», ρώτησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε τις θετικότερες εντυπώσεις και έλαβε θερμή υποδοχή από τους Ιταλούς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η οποία είναι η πρώτη στο εξωτερικό μετά την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

