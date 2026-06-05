Μήνυμα Χαρδαλιά μετά την εμπρηστική επίθεση στο Μαρούσι: «Οι δράστες θα λογοδοτήσουν»

Snapshot Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επεσήμανε ότι οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν.

Η επίθεση έγινε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Μαρούσι, όπου τρία οχήματα της περιφέρειας καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι δράστες περιέλουσαν τα οχήματα με εύφλεκτο υλικό πριν τα πυρπολήσουν.

Η Αστυνομία ανακάλυψε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Snapshot powered by AI

«Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω: Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, η ασυδοσία θα τελειώσει οριστικά και τα έργα θα προχωρήσουν και θα παραδοθούν στους πολίτες. Αυτοί όμως και θα αποκαλυφθούν και θα λογοδοτήσουν. Να είναι βέβαιοι», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στον απόηχο της εμπρηστικής επίθεσης σε τρία οχήματα της Περιφέρειας, στο Μαρούσι.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (05/06), στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα (επί της οδού Γκύζη) και τα έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών.