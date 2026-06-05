Υπερδιπλάσιος από την ΕΕ ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας: Άνοδος του ΑΕΠ κατά 2%, παρά τον πόλεμο

Το άλμα στις επενδύσεις έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη

Παναγιώτης Βελισσάρης

Υπερδιπλάσιος από την ΕΕ ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας: Άνοδος του ΑΕΠ κατά 2%, παρά τον πόλεμο
Pedestrians walk in front of the mural entitled 'Kalamata' depicting opera legend Maria Callas by artist Kleomenis Kostopoulos in Kalamata town, about 240 kilometers (150 miles) southwest of Athens, Monday, Feb. 9, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
AP
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  • Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 0,7%.
  • Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 9,46 δισ. ευρώ.
  • Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,4%, ενώ οι εισαγωγές μόλις κατά 0,5%, μειώνοντας το εμπορικό έλλειμμα.
  • Η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1% ετησίως, με σημαντική συνεισφορά της κρατικής δαπάνης.
  • Παρότι ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε ελαφρά στην Ελλάδα, η μείωση ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με την υποχώρηση της οικονομίας της ΕΕ.
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Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

Ειδικότερα, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους, ενώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,7%.

Εξίσου αισθητή ήταν η διαφορά σε τριμηνιαία βάση. Μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2025 και του πρώτου του 2026, η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,2%, τη στιγμή που η Ένωση είδε το ΑΕΠ της να μειώνεται κατά 0,1%.

Το άλμα στις επενδύσεις έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη

Μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής ώθησης στην Ελλάδα προήλθε από το «άλμα» στις επενδύσεις, της τάξης του 12,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές, ώστε να εξουδετερώνεται η στρέβλωση που προκαλεί ο πληθωρισμός, τονώθηκε κατά περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να ανέλθει στα 9,46 δισ. στα τέλη Μαρτίου, έναντι 8,44 δισ. πριν από έναν χρόνο.

Παράλληλα καταγράφηκε βελτίωση στις επιδόσεις του ελληνικού εμπορίου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 2,4% και υπερέβη κατά πολύ την άνοδο των εισαγωγών (0,5%), γεγονός που οδήγησε στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος.

Αξιοσημείωτη είναι και η συνεχιζόμενη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, κατά 1% σε ετήσια βάση, με σημαντική συνεισφορά και της κρατικής δαπάνης.

Οι μετρήσεις αντικατοπτρίζουν σε έναν βαθμό και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, με δεδομένο ότι περιλαμβάνουν τον Μάρτιο, που ήταν ο πρώτος μήνας της σύρραξης στη Μέση Ανατολή και η Ελλάδα, όμως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είναι εν μέρει εκτεθειμένη στις αναταράξεις στην αγορά ενέργειας.

Μικρότερη επιβράδυνση σε σχέση με την ΕΕ

Παρά ταύτα, ο ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα μας επιβραδύνθηκε σχετικά ήπια, κατά 0,3 μονάδες σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, όταν το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 2,3%. Στον αντίποδα, η ευρωπαϊκή οικονομία υπέστη σαφώς μεγαλύτερο πλήγμα, με την υποχώρηση να ανέρχεται σε 0,7 μονάδες (από 1,4% στο 0,7%).

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