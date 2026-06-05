Iνδία: Viral το κόμμα... της κατσαρίδας: Tα εκατομμύρια των ακολούθων στο Instagram και ο αρχηγός

Το viral σατιρικό κίνημα του «Λαού των Κατσαρίδων» στην Ινδία έχει εκατομμύρια ακόλουθους.Παρόμοια κόμματα με επικεφαλής δυσαρεστημένους νέους από το Νεπάλ και το Μπαγκλαντές μέχρι την Ινδονησία έχουν διαταράξει την οικονομική δραστηριότητα και έχουν απειλήσει την πολιτική σταθερότητα, σημειώνουν οι αναλυτές

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Iνδία: Viral το κόμμα... της κατσαρίδας: Tα εκατομμύρια των ακολούθων στο Instagram και ο αρχηγός
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το σατιρικό κίνημα «Λαός των Κατσαρίδων» στην Ινδία έχει συγκεντρώσει πάνω από 22 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και σχεδιάζει την πρώτη του διαδήλωση στο Νέο Δελχί.
  • Το κίνημα ιδρύθηκε ως αντίδραση σε αρνητικά σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς άνεργους νέους και αυτοαποκαλείται «φωνή των τεμπέληδων και των ανέργων».
  • Οι αρχές μπλόκαραν τον λογαριασμό X του κινήματος, επικαλούμενες ανησυχίες για εθνική ασφάλεια, γεγονός που έχει οδηγήσει σε νομική προσφυγή.
  • Η διαδήλωση θα επικεντρωθεί σε παρατυπίες σε πανεθνικές εξετάσεις, με το κίνημα να απαιτεί την παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν.
  • Ειδικοί σημειώνουν ότι η πραγματική επιρροή του κινήματος θα κριθεί από την συμμετοχή στις διαμαρτυρίες, ενώ η Ινδία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη.
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Ένα σατιρικό, πολιτικό κίνημα νέων στην Ινδία που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — και έχει ως μασκότ την κατσαρίδα — θα αντιμετωπίσει την πρώτη του δοκιμασία -εκτός διαδικτύου- αύριο Σάββατο (6/6) καθώς σχεδιάζει την πρώτη του διαμαρτυρία στο Νέο Δελχί. Το Κόμμα του «Λαού των Κατσαρίδων» (Cockroach Janta Party, CJP), ένα κίνημα που αναδύθηκε από τη σάτιρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες εβδομάδες, ετοιμάζεται να μεταφέρει την καμπάνια του στους δρόμους της Ινδίας.

Το CJP ιδρύθηκε στις 16 Μαΐου από τον στρατηγικό σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας και φοιτητή του πανεπιστημίου της Βοστώνης, Abhijeet Dipke, ως απάντηση στα σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ινδίας, Surya Kant, ο οποίος αποκάλεσε τους άνεργους νέους «παράσιτα» και «κατσαρίδες» κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας σε δικαστήριο.

Έκτοτε συγκέντρωσε πάνω από 22 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, πολύ περισσότερους από τους 9,5 εκατομμύρια ακολούθους του κυβερνώντος Κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) και του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, Κόμματος του Κογκρέσου, με τα 13,9 εκατομμύρια. Oi αρχές έχουν μπλοκάρει ωστόσο τον λογαριασμό X της ομάδας, επικαλούμενες ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Αυτό έχει προκαλέσει νομική προσφυγή.

https://www.instagram.com/reel/DZCPMgmN5tg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Dipke, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια και επιστρέφει στην Ινδία για τη διαδήλωση, έχει ισχυριστεί παρακολούθηση και εκφοβισμό εναντίον του CJP. Είπε ότι η οικογένεια και οι φίλοι του ανησυχούσαν ότι θα μπορούσε να συλληφθεί κατά την επιστροφή του στη χώρα.

«Ήρθε η ώρα να ενωθούμε όλοι, ακολουθώντας την πορεία του Συντάγματος της Ινδίας, και να υψώσουμε ειρηνικά τις φωνές μας απαιτώντας την παραίτηση του (υπουργού Παιδείας) Νταρμέντρα Πραντάν», δήλωσε ο Dipke σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του CJP στο Instagram τη Δευτέρα. «Αν υψώσουμε τις φωνές μας μαζί, σίγουρα θα πρέπει να μας ακούσουν», πρόσθεσε.

Η «φωνή των τεμπέληδων και των ανέργων»

Το CJP ισχυρίζεται ότι έχει περισσότερα από ένα εκατομμύριο μέλη και αυτοαποκαλείται στην ιστοσελίδα του ως η «φωνή των τεμπέληδων και των ανέργων». Ωστόσο, οι ειδικοί δήλωσαν ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για την υποστήριξη του εικονικού κόμματος στην πράξη, προσθέτοντας ότι η κλίμακα των διαμαρτυριών το Σαββατοκύριακο θα καθορίσει εάν το κίνημα θα θεωρηθεί ως προειδοποιητικό σημάδι ή ως γεγονός που θα επηρεάσει την αγορά.

Παρόμοια κινήματα με επικεφαλής δυσαρεστημένους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ , το Μπαγκλαντές και, πιο πρόσφατα, την Ινδονησία έχουν διαταράξει την οικονομική δραστηριότητα και έχουν απειλήσει την πολιτική σταθερότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν επίσης οδηγήσει στην ανατροπή του κυβερνώντος κόμματος.

https://www.instagram.com/reel/DZLKCFtRmX2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Για τους επενδυτές, είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις «να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους ότι η επόμενη γενιά θα απολαύσει καλύτερες οικονομικές προοπτικές από την προηγούμενη», δήλωσε στο CNBC η Reema Bhattacharya, επικεφαλής έρευνας για την Ασία στη Verisk Maplecroft. Σε όλη την Ασία, αυτή η πρόταση «γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να διατηρηθεί», πρόσθεσε. Στον πυρήνα του, το κίνημα αντανακλά «την αυξανόμενη απογοήτευση για το γεγονός ότι το πολυσυζητημένο δημογραφικό μέρισμα έχει αποφέρει άνισα αποτελέσματα μετά από περισσότερο από μια δεκαετία πολιτικών υποσχέσεων και προσδοκιών», δήλωσε.

Η οικονομία της Ινδίας βρίσκεται υπό πίεση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό έχουν οδηγήσει στην αποδυνάμωση της ρουπίας έναντι του δολαρίου, ενώ υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες για επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί δήλωσαν ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα με τον υψηλότερο πληθυσμό νέων στον κόσμο.

Σε ανοιχτή επιστολή τον Απρίλιο, η εταιρεία έρευνας μετοχών Bernstein προειδοποίησε τον πρωθυπουργό Nαρέντρα Μόντι για μια επιδεινούμενη κρίση απασχόλησης στη χώρα. Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται επίσης να επιβραδύνει τις προσλήψεις στον τομέα της πληροφορικής της Ινδίας, ενώ οι θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης δεν έχουν δείξει σημαντική αύξηση. Άλλες μεγάλες οικονομίες στην Ασία, όπως η Κίνα, αντιμετωπίζουν επίσης μειωμένες προοπτικές για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα λόγω της οικονομικής ύφεσης και της επιδείνωσης του επιχειρηματικού κλίματος.

Η πρώτη δοκιμασία για τον «Λαό των Κατσαρίδων»

Μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το CJP δημοσιεύει αναρτήσεις για την έλλειψη ανάπτυξης και την αυξανόμενη ανεργία. Ωστόσο, η διαμαρτυρία του Σαββάτου θα ασχοληθεί με τις πρόσφατες παρατυπίες σε κρίσιμες εξετάσεις λυκείου και εισαγωγής που διεξήγαγε η κυβέρνηση, οι οποίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, έχουν επηρεάσει εκατομμύρια μαθητές . Οι πανεθνικές εξετάσεις εισαγωγής στην ιατρική ακυρώθηκαν τον περασμένο μήνα, αλλά μόνο αφού περίπου 2,2 εκατομμύρια μαθητές είχαν ήδη δώσει τις εξετάσεις. Οι αρχές δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή οφείλεται σε υποψίες ότι οι ερωτήσεις των εξετάσεων είχαν διαρρεύσει.

«Αυτό το κόμμα, αυτό το νεανικό κίνημα επιδιώκει λογοδοσία από το σύστημα», δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. Πρόσθεσε ότι η «σήψη» στο σύστημα είναι βαθιά και ο κόσμος το καταγγέλλει σθεναρά υποστηρίζοντας το κόμμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το CJP απαιτεί την παραίτηση του υπουργού Παιδείας της Ινδίας, Νταρμέντρα Πραντάν, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Ινδία, Ραούλ Γκάντι , έθεσε επίσης το ζήτημα των λανθασμένα βαθμολογημένων εξετάσεων σε μια ανάρτηση στο X στις 17 Μαΐου, δηλώνοντας ότι ο Πραντάν «έχει αποτύχει σε κάθε ηλικιακή ομάδα μαθητών της Ινδίας ταυτόχρονα». Οι αποκλίσεις στις εξετάσεις ήταν «αρκετά καταστροφικές», δήλωσε ο Ασόκ Μάλικ, από το think tank The Asia Group. «Είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση εδώ και 12 χρόνια», πρόσθεσε.

India Parody Political Party

Είπε επίσης ότι η απόδοση της κυβέρνησης στη δημιουργία θέσεων εργασίας ήταν ανεπαρκής, αλλά είπε ότι αυτά τα ζητήματα δεν έχουν μειώσει μέχρι στιγμής τη δημοτικότητα του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Τον περασμένο μήνα, το κόμμα Bharatiya Janata του Μόντι πέτυχε ιστορική εκλογική νίκη στη Δυτική Βεγγάλη, ενισχύοντας την εξουσία του, ακόμη και όταν η χώρα αντιμετώπιζε οικονομικές προκλήσεις.

«Η προβλεψιμότητα του πρωθυπουργού παραμένει αρκετά υψηλή», δήλωσε ο Μαλίκ, προσθέτοντας ότι εάν η διαμαρτυρία του Σαββάτου συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο ανθρώπους, θα είναι αρκετά σημαντική για να την προσέξουν οι επενδυτές.

Την τελευταία φορά που η κυβέρνηση Μόντι αντιμετώπισε έντονες διαμαρτυρίες ήταν το 2020, όταν εισήγαγε γεωργικές μεταρρυθμίσεις. Μετά από διαμαρτυρίες αγροτών σε όλη τη χώρα που διήρκεσαν ένα χρόνο, ο Μόντι κατάργησε τους αμφιλεγόμενους νόμους τον Νοέμβριο του 2021. Η κυβέρνησή του επέστρεψε στην εξουσία για τρίτη θητεία, αλλά έχασε την απόλυτη πλειοψηφία.

«Δεν νομίζω ότι η Ινδία κινδυνεύει [από πολιτική αναταραχή], καθώς η Ινδία είναι μια τεράστια και πολύπλοκη χώρα όπου για να έχει αντίκτυπο οποιαδήποτε πολιτική ομάδα, χρειάζεται σοβαρή φυσική παρουσία και κινητοποίηση στους δρόμους», δήλωσε ο Ronojoy Sen, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Νοτιοασιατικών Σπουδών. «Μόνο η διαδικτυακή παρουσία δεν αρκεί», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα στοιχεία επικοινωνίας του CJP στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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