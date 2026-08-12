Ο Βρετανός οδηγός που έσπασε το φράγμα του ήχου στην ξηρά, κατέρριψε νέο ρεκόρ ταχύτητας

Ο Άντι Γκριν, ένας 64χρονος συνταξιούχος πιλότος της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας, οδήγησε το όχημα Hydromax της JCB και έφτασε τα 654 χλμ./ώρα στις Αλυκές του Μπόνεβιλ στη Γιούτα, την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ με αυτοκίνητο που κινείται με κινητήρες υδρογόνου

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ο Βρετανός οδηγός που έσπασε το φράγμα του ήχου στην ξηρά, κατέρριψε νέο ρεκόρ ταχύτητας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
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Ένας Βρετανός οδηγός, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα του ήχου με αυτοκίνητο σε ξηρά, κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ ταχύτητας, αυτή τη φορά με όχημα που κινείται με κινητήρες υδρογόνου.

Ο Άντι Γκριν, ένας 64χρονος συνταξιούχος πιλότος της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας, οδήγησε το όχημα Hydromax της JCB και έφτασε τα 654 χλμ./ώρα στις Αλυκές του Μπόνεβιλ στη Γιούτα, την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ με αυτοκίνητο που κινείται με κινητήρες υδρογόνου.

Η δοκιμή έγινε υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), η οποία την αξιοποίησε για να επιδείξει την τεχνολογία εσωτερικής καύσης υδρογόνου υπό ακραίες συνθήκες.

Το όχημα Hydromax έχει μήκος 9,7 μέτρα και κινείται με δύο κινητήρες υδρογόνου, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί από κατασκευαστικά μηχανήματα της εταιρείας JCB. Μαζί, αποδίδουν 1.600 ίππους.

Δείτε βίντεο από το ρεκόρ του Άντι Γκριν:

Ο μοναδικός άνθρωπος που έσπασε το φράγμα του ήχου στην ξηρά

Στις 15 Οκτωβρίου 1997, ο Άντι Γκριν έγραψε ιστορία στην έρημο Black Rock της Νεβάδα.

Εκείνο το πρωί, ο τότε 35χρονος Άντι, ο οδηγώντας το όχημα ThrustSSC το οποίο κινείται με κινητήρα τζετ, έφτασε τα 1.228 χλμ./ώρα, καθιστώντας τον τον πρώτο και μοναδικό άνθρωπο που έσπασε το φράγμα του ήχου στην ξηρά.

Το Thrust SuperSonic Car (ThrustSSC), ένα τζετ-αυτοκίνητο μήκους 16.50μ. και πλάτους 3.7μ. που τροφοδοτούνταν από δύο κινητήρες Rolls-Royce Spey που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μαχητικά αεροσκάφη, είχε μόλις γίνει το πρώτο υπερηχητικό χερσαίο όχημα στον κόσμο.

Δείτε βίντεο:

Το 2006, ο Γκριν κατέκτησε επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας σε ξηρά για όχημα ντίζελ με το JCB Dieselmax, φτάνοντας σε ταχύτητα άνω των 563 χλμ./ώρα.

Το ρεκόρ που κατέρριψε ο Γκριν με το όχημα Hydromax της JCB, ξεπέρασε τον προηγούμενο επίσημο τίτλο που είχε καταγραφεί το 2004, όταν το όχημα BMW H2R έφτασε τα 298.53 χλμ./ώρα.

«Το να καταρρίψω ένα παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας σε ξηρά με κινητήρες υδρογόνου, 20 χρόνια αφού το έκανε με όχημα ντίζελ, είναι τεράστιο προνόμιο. Αυτό το ρεκόρ αποτελεί τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο Γκριν.

Η διαδρομή ήταν μια δοκιμή για το αν η καύση υδρογόνου μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο πολύ πέρα από τη συνήθη βιομηχανική χρήση της.

Η JCB, η οποία έχει δαπανήσει περισσότερα από 134 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη κινητήρων υδρογόνου, αναφέρει ότι αυτοί οι κινητήρες δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα από την εξάτμιση και θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα του βαρέος εξοπλισμού.

«Αν παίρνεις στα σοβαρά το θέμα των εκπομπών, πρέπει να πάρεις στα σοβαρά και το υδρογόνο, και μια δοκιμή ταχύτητας σε ξηρά είναι ο ιδανικός τρόπος για να το αποδείξεις», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της JCB, Άντονι Μπάμφορντ, κατά την παρουσίαση του οχήματος τον Μάιο.

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