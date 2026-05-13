Στην Ιταλία η Kέιτ Μίντλετον: Το πρώτο μεγάλο ταξίδι μετά τη μάχη της με τον καρκίνο

Στην Ιταλία ετοιμάζεται να ταξιδέψει η Κέιτ Μίντλετον, πραγματοποιώντας την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στο εξωτερικό μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η διήμερη επίσκεψή της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας είναι μια «πραγματικά σημαντική στιγμή», καθώς δεν είχε πραγματοποιήσει επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό από το 2022, όταν πήγε στη Βοστώνη των ΗΠΑ για την τελετή απονομής του βραβείου Earthshot στον σύζυγό της, δήλωσε βοηθός της.

Η μέλλουσα βασίλισσα θα βρεθεί στην πόλη της βόρειας Ιταλίας για να προωθήσει το έργο της στο Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία και να μάθει για την «προσέγγιση Ρέτζιο Εμίλια» στην ανάπτυξη της προσχολικής ηλικίας. Η πόλη πρωτοστάτησε στη μέθοδο διδασκαλίας που έχει αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο, τονίζοντας τη σημασία των γονέων, των εκπαιδευτικών και του περιβάλλοντος στην υποστήριξη της ανάπτυξης των παιδιών.

Η υποστήριξη της προσχολικής ηλικίας αποτελεί κεντρικό στοιχείο του έργου της Κέιτ εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Ίδρυσε το Κέντρο για την Προσχολική Ηλικία το 2021 για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία των εμπειριών της προσχολικής ηλικίας και να αναθέσει την έρευνα σε ειδικούς.

Για τις προσπάθειές της θα αναγνωριστεί στο Ρέτζιο Εμίλια με το Primo Tricolore, την ύψιστη τιμή της πόλης. Κατά τη διάρκεια δεξίωσης που θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο, η Κέιτ Μίντλετον θα συναντηθεί με ηγέτες της τοπικής κοινωνίας και προσωπικότητες που πρωτοστάτησαν στην εκπαιδευτική φιλοσοφία της πόλης και αργότερα θα συναντηθεί με μέλη της κοινωνίας των πολιτών στην πλατεία.

Η επίσκεψη έρχεται δύο χρόνια αφότου δημοσιοποίησε τη διάγνωσή της με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024. Υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και ανακοίνωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση τον Ιανουάριο του 2025. Ο βοηθός της δήλωσε: «Αναμφίβολα, αυτή είναι μια τεράστια στιγμή για την πριγκίπισσα. Αν και θα υπάρξουν πολλές σημαντικές στιγμές το 2026, νομίζω ότι η πρώτη επίσημη διεθνής επίσκεψή της μετά την ανάρρωσή της [...] είναι μια πραγματικά σημαντική στιγμή για εκείνη».

