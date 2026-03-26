Γιατί η Κέιτ Μίντλετον επιλέγει να φορά συχνά την αγαπημένη τιάρα της Νταϊάνα

Η Κέιτ Μίντλετον μπορεί να έχει φορέσει πέντε διαφορετικές τιάρες από τότε που εντάχθηκε στη βρετανική βασιλική οικογένεια, όμως μία ξεχωρίζει ξεκάθαρα — και ίσως όχι τυχαία.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει επιλέξει την εμβληματική «Queen Mary Lover’s Knot Tiara» περισσότερες από δώδεκα φορές, κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση με αυτή το 2015.

Η τιάρα δημιουργήθηκε το 1913 για τη βασίλισσα Mary και αργότερα πέρασε στη βασίλισσα Ελισάβετ. Στη συνέχεια, έγινε άρρηκτα συνδεδεμένη με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία τη φορούσε συχνά κατά τη διάρκεια της βασιλικής της ζωής.

Η τότε πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό το εντυπωσιακό κόσμημα με διαμάντια και μαργαριτάρια. Το επέλεγε σε επίσημα δείπνα και κρατικές εκδηλώσεις, εναλλάσσοντάς το με την πιο διακριτική τιάρα της οικογένειας Spencer.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / AP

Η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται να έχει ξεκάθαρη προτίμηση στη «Lover’s Knot», καθώς την έχει φορέσει πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τιάρα. Ακολουθεί η Lotus Flower Tiara, την οποία έχει επιλέξει μόλις τρεις φορές, ενώ τις «Cartier Halo», «Strathmore Rose» και «Queen Victoria’s Oriental Circlet» τις έχει φορέσει από μία μόνο φορά.

Σύμφωνα με τον πρώην βασιλικό μπάτλερ Grant Harrold, η επιλογή της δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής — αλλά βαθιά συναισθηματική.

Όπως εξηγεί, η σύνδεση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα — ως φόρος τιμής αλλά και ως μια τρυφερή κίνηση προς τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ — παίζει καθοριστικό ρόλο.

«Είναι ξεκάθαρα ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της Κέιτ, και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Είναι ένα εντυπωσιακό κόσμημα που της ταιριάζει απόλυτα και λειτουργεί τέλεια με τα μαλλιά της, είτε πιασμένα είτε λυτά», ανέφερε.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον / Getty Images

Ωστόσο, όπως τόνισε, υπάρχει και ένας πιο βαθύς λόγος πίσω από την επαναλαμβανόμενη επιλογή της: «Πιστεύω ότι είναι ένας ξεκάθαρος φόρος τιμής στη Νταϊάνα, καθώς ήταν ένα από τα αγαπημένα της κοσμήματα».

Ο ίδιος εκτιμά ότι η Κέιτ χρησιμοποιεί την τιάρα ως έναν τρόπο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της αείμνηστης πριγκίπισσας — ιδιαίτερα για τον Ουίλιαμ.

«Η Κέιτ γνωρίζει πόσο του λείπει η μητέρα του, οπότε κάνει μια συνειδητή προσπάθεια να ενσωματώνει στοιχεία της στην παρουσία της ως Πριγκίπισσα της Ουαλίας», εξηγεί. «Είναι σίγουρο ότι ο Ουίλιαμ θυμάται τη μητέρα του να φορά αυτή την τιάρα — και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον όταν τη βλέπει τώρα στην Κέιτ».

Παράλληλα, η επιλογή αυτή ενισχύει και τη διαχρονική σύγκριση ανάμεσα στις δύο γυναίκες, κρατώντας ζωντανή τη συζήτηση γύρω από την κληρονομιά της Νταϊάνα.

«Είναι μια πολύ έξυπνη και όμορφη κίνηση — δείχνει πόσο προσεκτική και σκεπτική είναι η Kate», κατέληξε.

Οι τιάρες δεν είναι το μόνο κόσμημα που συνδέει την Κέιτ Μίντλετον με τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

Όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε πρόταση γάμου στην Κέιτ το 2010, της χάρισε το εμβληματικό δαχτυλίδι αρραβώνων που είχε προσφέρει ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος στην Νταϊάνα πριν από τον δικό τους γάμο.

Σε μία από τις πρώτες τους συνεντεύξεις ως αρραβωνιασμένο ζευγάρι, ο Ουίλιαμ εξήγησε πόσο σημαντική ήταν αυτή η επιλογή για εκείνον: «Μου φάνηκε πολύ όμορφο, γιατί προφανώς δεν μπορεί να είναι εδώ για να μοιραστεί αυτή τη χαρά και τον ενθουσιασμό — ήταν ο δικός μου τρόπος να την κρατήσω κάπως κοντά μας», είχε δηλώσει.

Η κίνηση αυτή δεν ήταν απλώς ρομαντική, αλλά βαθιά συμβολική — μια διακριτική αλλά ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της βασιλικής οικογένειας.

