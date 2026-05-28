Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

Snapshot Τρεις ένοπλοι, δύο Αλβανοί και ένας Έλληνας με βαρύ ποινικό παρελθόν, άνοιξαν πυρ σε κατάστημα στην Πατησίων, τραυματίζοντας το θύμα στα πόδια.

Οι δράστες φορούσαν μαύρα καπέλα jockey και μάσκες, και διέφυγαν με αυτοκίνητο, αλλά εντοπίστηκαν άμεσα από ομάδα της ΔΙΑΣ.

Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τον Κηφισό, όπου οι κακοποιοί πέταξαν το όπλο τους πριν συλληφθούν.

Η επίθεση φαίνεται να είχε σκοπό την αποστολή μηνύματος και πιθανόν σχετίζεται με υπόθεση ναρκωτικών, σύμφωνα με τις έρευνες της ασφάλειας.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι γνωστοί στις Αρχές και έχουν ποινικό παρελθόν.

Αδιαφορώντας πλήρως για αυτόπτες μάρτυρες, για τους πολίτες που περνούσαν από το σημείο, τις οικογένειες και τους πελάτες γειτονικών καταστημάτων, οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ στις 6 το απόγευμα στην "καρδιά" της Πατησίων.

Εμφανίστηκαν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν μαύρα καπέλα jockey και μαύρες μάσκες ,εισέβαλλαν στο κατάστημα του θύματος και πριν προλάβει να αντιδράσει, τον πυροβόλησαν στα πόδια, προκαλώντας του τραύματα, στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο στο οποίο ανέμενε ο συνεργός τους.

Στάθηκαν όμως άτυχοι καθώς σε απόσταση αναπνοής από το σημείο ήταν ομάδα της ΔΙΑΣ. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην επιχείρηση και αφού ενημερώθηκαν για το συμβάν χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έκανε τουρνικέ στο θύμα και παρέμεινε στο σημείο ενώ η δεύτερη ξεκίνησε αναζητήσεις στους γύρω δρόμους.

Εντόπισαν το όχημα των δραστών και η κινηματογραφική καταδίωξη δεν άργησε να φτάσει μέχρι τον Κηφισό.

Στην οδό Νιρβάνα οι κακοποιοί πέταξαν το όπλο.

Το γεγονός ότι πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια δείχνε ότι ήθελαν να του στείλουν ένα μήνυμα κι όχι να τον σκοτώσουν. Δεν αποκλείεται η ένοπλη επίθεση να κρύβει πίσω της υπόθεση ναρκωτικών, κάτι που έρευνα και η ασφάλεια.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι 2 υπήκοοι Αλβανίας με βαρύ ποινικό παρελθόν κι ένας Έλληνας γνώριμος των Αρχών.

