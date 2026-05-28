Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

Θλίψη έχει προκαλέσει στις Σέρρες ο θάνατος 10χρονου παιδιού που εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο κανάλι, στις Σέρρες. Συγγενικά πρόσωπα αντιλήφθηκαν την απουσία του και λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισαν στο νερό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 10χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών, Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ανέφερε:

«το σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία είναι περιφραγμένο εδώ με συρματοπλέγματα ύψους περίπου ενάμιση μέτρου. Ωστόσο, όπως είπε, αρκετές φορές πολίτες κόβουν το συρματόπλεγμα και περνούν μέσα στον χώρο για άγνωστο λόγο». «Πριν από έξι χρόνια είχε γίνει αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς κόβουν το συρματόπλεγμα και περνάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, εμφανώς συγκλονισμένος από το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα των αρχών έχει στραφεί και στο ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

Σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών, εξετάζεται το σενάριο ύπαρξης παράνομης παροχής ρεύματος, καθώς φέρεται να υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό στο συγκεκριμένο σημείο του καναλιού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 43χρονης ιδιοκτήτριας κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο κανάλι, με την κατηγορία της ρευματοκλοπής, έπειτα από καταγγελία θείου του ανηλίκου.

Παράλληλα, έχει συλληφθεί και η μητέρα του παιδιού, ηλικίας 28 ετών, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ καθοριστικό ρόλο για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο αν το παιδί χτυπήθηκε από ρεύμα, όταν έπεσε μέσα στο κανάλι. Το ερώτημα αυτό αναμένεται να απαντηθεί αύριο κατά τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της 19ης Ιουνίου 2020, στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας Σερρών, ένα βρέφος περίπου ενός έτους εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες μέσα σε αρδευτικό κανάλι, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου διέμενε, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.