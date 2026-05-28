Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ιδιοκτήτρια σπιτιού για ρευματοκλοπή, καθώς και τη μητέρα του άτυχου 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνοΣερρες

Newsbomb

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα 10χρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειαςερρών.
  • Η αστυνομία συνέλαβε την ιδιοκτήτρια κατοικίας για ρευματοκλοπή και τη μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
  • Ερευνάται το ενδεχόμενο ο θάνατος να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία από παράνομη παροχή ρεύματος με καλώδιο μέσα στο νερό.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροψία
  • νεκροτομή αναμένονται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου.
  • Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος.
Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει προκαλέσει στις Σέρρες ο θάνατος 10χρονου παιδιού που εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο κανάλι, στις Σέρρες. Συγγενικά πρόσωπα αντιλήφθηκαν την απουσία του και λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισαν στο νερό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 10χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών, Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ανέφερε:

«το σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία είναι περιφραγμένο εδώ με συρματοπλέγματα ύψους περίπου ενάμιση μέτρου. Ωστόσο, όπως είπε, αρκετές φορές πολίτες κόβουν το συρματόπλεγμα και περνούν μέσα στον χώρο για άγνωστο λόγο».

«Πριν από έξι χρόνια είχε γίνει αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς κόβουν το συρματόπλεγμα και περνάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, εμφανώς συγκλονισμένος από το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα των αρχών έχει στραφεί και στο ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

Σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών, εξετάζεται το σενάριο ύπαρξης παράνομης παροχής ρεύματος, καθώς φέρεται να υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό στο συγκεκριμένο σημείο του καναλιού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 43χρονης ιδιοκτήτριας κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο κανάλι, με την κατηγορία της ρευματοκλοπής, έπειτα από καταγγελία θείου του ανηλίκου.

Παράλληλα, έχει συλληφθεί και η μητέρα του παιδιού, ηλικίας 28 ετών, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ καθοριστικό ρόλο για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο αν το παιδί χτυπήθηκε από ρεύμα, όταν έπεσε μέσα στο κανάλι. Το ερώτημα αυτό αναμένεται να απαντηθεί αύριο κατά τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της 19ης Ιουνίου 2020, στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας Σερρών, ένα βρέφος περίπου ενός έτους εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες μέσα σε αρδευτικό κανάλι, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου διέμενε, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Δέος στην Τουρκία: Εντοπίστηκε αρχαιοελληνικό άγαλμα της θεάς Αθηνάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ