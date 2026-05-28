Γεωργιάδης: «Δεν φοβάμαι τη μήνυση του Ανδρουλάκη - Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν φοβάται τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη και θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του.

Ο Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη για πολιτικό έλεγχο λόγω ενοικίασης οικογενειακού ακινήτου στο κτηματολόγιο με μηνιαίο εισόδημα 10.000 ευρώ.

Σχολίασε ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, παραπέμπει σε αστυνομία και στη 17Ν.

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι οι εσωτερικές διαφωνίες μεταξύ Σαμαρά και Καραμανλή δεν επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για τη μήνυση που υπέβαλε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας «δεν φοβάμαι τη μήνυση και θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου. Όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο; Εάν δεν πάω, να ανησυχήσετε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κώμα ή ότι έχω αποχωρήσει από τον μάταιο τούτο κόσμο».

Ο υπουργός μιλώντας στο ΣΚΑΪ σχετικά τις δηλώσεις του για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το Δημόσιο υπογράμμισε ότι δεν απέδωσε ποτέ ποινικές ευθύνες στον κ. Ανδρουλάκη.

«Έχω σπεύσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως», επισήμανε.

Πρόσθεσε δε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης ελέγχεται πολιτικά για το λόγο ότι η οικογένειά του κι αυτός νοίκιαζαν στο κτηματολόγιο ένα ακίνητο της οικογενείας παίρνοντας 10.000 ευρώ το μήνα. Είπε ότι αυτός παίρνει 1.000 καθαρά μετά φόρων το μήνα από το μερίδιό του. Αυτό πολιτικό είναι τελείως αδιάφορο» πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Εξάλλου, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στα κοινά με το νέο κόμμα του, το ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι παραπέμπει περισσότερο στην Αστυνομία, ενώ πρόσθεσε ότι παραπέμπει και στη 17Ν.

Η ΝΔ θα πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, οι τριγμοί Σαμαρά-Καραμανλή όχι μόνο δεν επηρεάζουν την παράταξη αλλά την συσπειρώνουν κι εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.