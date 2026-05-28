Στα ύψη το πετρέλαιο μετά την επίθεση του Ιράν σε αμερικανική αεροπορική βάση

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 3% την Πέμπτη, αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική αεροπορική βάση απαντώντας σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 3,51 δολάρια ή 3,72% στα 97,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πιο ενεργό συμβόλαιο του Αυγούστου κέρδισε 3,35 δολάρια ή 3,63% στα 95,6 δολάρια. Το συμβόλαιο του Ιουλίου λήγει αύριο Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 3,31 δολάρια ή 3,73% στα 91,99 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες υποχώρησαν περισσότερο από 5%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο ενός μήνα στην προηγούμενη συνεδρίαση, με φόντο την πιθανότητα συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πόλεμού και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι στοχοποίησαν μια αμερικανική αεροπορική βάση μετά από μία αμερικανική επίθεση νωρίς το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη αυτού που αποκάλεσαν επιθετικότητα θα προκαλούσε μια «πιο αποφασιστική» αντίδραση. Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέες επιδρομές στο Ιράν, στοχεύοντας μια στρατιωτική τοποθεσία που οι αξιωματούχοι πίστευαν ότι αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Η προσφορά πετρελαίου παραμένει περιορισμένη και τα βασικά σημεία τριβής δεν έχουν ακόμη επιλυθεί», δήλωσε σε σημείωμα ο Daniel Hynes, αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ. Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 2,8 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα μείωσης, σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου.

Τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ αναμένονται την Πέμπτη, μία ημέρα αργότερα από το συνηθισμένο λόγω της αργίας της Ημέρας Μνήμης τη Δευτέρα.

