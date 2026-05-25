«Κατρακυλάει» το πετρέλαιο: Σε χαμηλό 2 εβδομάδων με φόντο τις ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά με την ελπίδα μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να θέσει τέλος στον πόλεμο των ΗΠΑ ξκαι του Ισραήλ με το Ιράν.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Στιγμιότυπο από βενζινάδικο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ

  • Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε χαμηλό 2 εβδομάδων λόγω ελπίδων για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και άλλων χωρών.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν έχει «πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό», αλλά ζήτησε προσοχή και χρόνο για την οριστικοποίησή της.
  • Η ναυτιλιακή διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ, που έχει κλείσει από τις 28 Φεβρουαρίου, θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει, μειώνοντας την ενεργειακή αστάθεια.
  • Οι αγορές πετρελαίου παραμένουν ασταθείς, με τις τιμές να είναι ακόμα υψηλότερες σε σχέση με πριν τον πόλεμο, παρά τη σημερινή πτώση.
  • Η ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου και η αποκατάσταση των αποθεμάτων αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το 2027, διατηρώντας τις αγορές σφιχτές.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη έχει «πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό» και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα, αλλά την επόμενη μέρα κάλεσε την διαπραγματευτική του ομάδα να μην βιαστεί για μια συμφωνία.

Με φόντο τις εξελίξεις, η τιμή του παγκόσμιου πετρελαίου Brent μειώθηκε κατά 5,5% στα 97,90 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε κατά 5,8% στα 90,99 δολάρια. Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία της βασικής ναυτιλιακής διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η στενή πλωτή οδός, μέσω της οποίας διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία ξεπέρασε τις 65.000 μονάδες για πρώτη φορά, μετά από άνοδο 2,9% με την ελπίδα ότι το Ορμούζ θα ανοίξει σύντομα ξανά. Η Ιαπωνία, όπως και η γειτονική Νότια Κορέα, έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τη σύγκρουση, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια που προέρχεται από τον Κόλπο.

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο ότι είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και άλλων σχετικά με ένα «μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με την ειρήνη». «Έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό συμφωνία, η οποία υπόκειται σε οριστικοποίηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των διαφόρων άλλων χωρών, όπως αναφέρονται», δήλωσε ο Τραμπ.

«Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα». Είπε επίσης ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία «πήγε πολύ καλά».

Ο πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα εμπόδιζε «απόλυτα» το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την Κυριακή ωστόο, δήλωσε στο Truth Social: «Και οι δύο πλευρές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να το κάνουν σωστά. Δεν μπορούν να γίνουν λάθη!»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, δήλωσε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση ότι οι θέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν συγκλίνουν την τελευταία εβδομάδα, αλλά προειδοποίησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθούν συμφωνίες σε βασικά ζητήματα και κατηγόρησε τους Αμερικανούς για «αντιφατικές δηλώσεις».

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν βιώσει μεγάλες διακυμάνσεις από τις αρχές Μαρτίου, αφότου το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε πλοία που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Στενό του Ορμούζ σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα.

Ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί απότομα σήμερα, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Πριν από τη σύγκρουση, η τιμή του Brent διαπραγματευόταν περίπου στα 70 δολάρια το βαρέλι.

Η Τεχεράνη επιτέθηκε επίσης στο Ισραήλ και σε κράτη-συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στις αρχές Απριλίου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός και έκτοτε η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία.

«Υπάρχει τώρα φως στο τέλος του τούνελ, το οποίο θα φέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από την τιμή του πετρελαίου», δήλωσε ο Saul Kavonic, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας στην MST Financial.

«Αλλά ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο από εδώ και πέρα, οι αγορές πετρελαίου θα παραμείνουν σφιχτές μέχρι το 2027, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου μέσω του Πορθμού, την επισκευή των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και την ανασύσταση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου που έχουν δει ρεκόρ εξάντλησης από την έναρξη του πολέμου», πρόσθεσε

