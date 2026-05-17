Bloomberg: Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρατείνει την άρση των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου

Snapshot Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρατείνει την άρση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που έληξε πρόσφατα.

Η άδεια επέτρεπε προσωρινά την αγορά ρωσικού πετρελαίου ήδη φορτωμένου σε δεξαμενόπλοια, διαφορετικά απαγορευμένη.

Η χαλάρωση των κυρώσεων έχει προκαλέσει διαμάχες μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων που θεωρούν τις κυρώσεις κρίσιμες για τη μείωση των εσόδων της Ρωσίας.

Κριτικοί υποστηρίζουν ότι η άρση των περιορισμών ενίσχυσε τα έσοδα της Μόσχας λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας.

Χώρες όπως η Ινδία και η Ινδονησία έχουν πιέσει για παράταση των εξαιρέσεων λόγω εντάσεων στις αγορές ενέργειας και περιορισμών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν παρατείνει την άρση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που έληξε χθες, αλλά είναι πιθανό μια τέτοια απόφαση να ληφθεί στο εγγύς μέλλον.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η λήξη της άδειας ουσιαστικά τερματίζει μια σύντομη περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ χαλάρωσαν προσωρινά τις κυρώσεις σε ορισμένο μέρος του ρωσικού πετρελαίου, επιτρέποντας την αγορά του. Τέτοιες δραστηριότητες διαφορετικά θα είχαν απαγορευτεί.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Τραμπ εισήγαγε την πρώτη εξαίρεση τον Μάρτιο και τη δεύτερη μετά τη λήξη της πρώτης άδειας τον Απρίλιο. Και οι δύο άδειες ίσχυαν μόνο για ρωσικό πετρέλαιο που είχε ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια.

Το Bloomberg σημειώνει ότι η άρση των περιορισμών έχει προκαλέσει διαμάχες, ιδιαίτερα μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι θεωρούν τις κυρώσεις ως σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Οι επικριτές, εν τω μεταξύ, υποστηρίζουν ότι η χαλάρωση των κυρώσεων έχει συμβάλει στην αύξηση των εσόδων της Μόσχας. Υποστηρίζουν ότι ακόμη και η περιορισμένη άρση των κυρώσεων στο ήδη μεταφερόμενο πετρέλαιο έχει επιτρέψει στη Ρωσία να επωφεληθεί από την αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας και της Ινδονησίας, άσκησαν πιέσεις για την παράταση των εξαιρέσεων, δεδομένης της έντασης στις αγορές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν και του μερικού περιορισμού των προμηθειών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα υπενθύμισε ότι τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ είχαν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να μην παρατείνουν την άρση των κυρώσεων, αλλά δύο ημέρες αφότου ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ έκανε την αντίστοιχη δήλωση, ενέκρινε παρόλα αυτά μια νέα παράταση.

