Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει για έναν μήνα την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον χθες Παρασκευή.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, έως τις 16 Μαΐου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 17η Απριλίου.