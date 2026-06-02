Οργή στην Κωνσταντινούπολη για τον Τράβις Σκοτ: Εμφανίστηκε στη σκηνή για μόλις 20 λεπτά

Τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα…

Γιάννης Φιλιππάκος

Οργή στην Κωνσταντινούπολη για τον Τράβις Σκοτ: Εμφανίστηκε στη σκηνή για μόλις 20 λεπτά
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τράβις Σκοτ εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη για περίπου 20 λεπτά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις λόγω της σύντομης διάρκειας της εμφάνισής του.
  • Η συναυλία είχε περιορισμένο αριθμό 2.500 θεατών και τα εισιτήρια κόστιζαν αρκετές εκατοντάδες ευρώ, με πολλούς να διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση και τη σύντομη παρουσία του ράπερ.
  • Ο Τράβις Σκοτ δήλωσε μέσω Instagram ότι η εμφάνισή του ήταν για να στηρίξει έναν φίλο καλλιτέχνη και όχι κανονική συναυλία, ενώ υποσχέθηκε επιστροφή για μια «πραγματική συναυλία».
  • Η διοργανώτρια εταιρεία ανέφερε ότι ο Σκοτ ήταν οικοδεσπότης επί περίπου μία ώρα και έκανε έκτακτη εμφάνιση 20 λεπτών, τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο του στη βραδιά.
  • Ο Αμερικανός ράπερ αναμένεται να δώσει νέα συναυλία σε νυχτερινό κέντρο της Σμύρνης την ίδια εβδομάδα.
Snapshot powered by AI

Ο Τράβις Σκοτ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην Κωνσταντινούπολη, μετά την εμφάνισή του σε συναυλία, που σύμφωνα με Τούρκους θαυμαστές του, κράτησε πολύ λιγότερο από όσο περίμεναν.

Ο Αμερικανός ράπερ, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χιπ-χοπ διεθνώς, αποδοκιμάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας από το κοινό, έπειτα από μια εμφάνιση διάρκειας περίπου 20 λεπτών, όπως προκύπτει από βίντεο και μαρτυρίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκδήλωση είχε παρουσιαστεί ως μια ιδιαίτερη βραδιά, με περιορισμένο αριθμό θεατών, περίπου 2.500 άτομα, ενώ τα εισιτήρια πωλούνταν έναντι αρκετών εκατοντάδων ευρώ. Σε σχετική πλατφόρμα προπώλησης γινόταν λόγος για συναυλία «πέρα από τα κλασικά» του είδους, με τον Τράβις Σκοτ να εμφανίζεται ως το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσους βρέθηκαν εκεί, ο ράπερ ανέβηκε στη σκηνή με μεγάλη καθυστέρηση και παρέμεινε για λίγο, γεγονός που προκάλεσε την οργή του κοινού. Η αφίσα της συναυλίας ανέφερε ότι η εμφάνισή του ήταν προγραμματισμένη από τις 23:00 έως τις 00:30, μαζί με άλλους, λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες.

«Ντροπή. Μας είπαν ότι θα ερχόταν στις 23:00 και ήρθε στις 00:35. Περιμέναμε όρθιοι επί ώρες, τραγούδησε ένα τραγούδι και έφυγε. Πετάξαμε τα λεφτά μας», έγραψε στο Instagram ο Αλά Αρτάν.

Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλους θαυμαστές του, με ορισμένους να ζητούν αποζημίωση από τη διοργανώτρια εταιρεία. Ένας από αυτούς υποστήριξε ότι είχε πληρώσει 1.100 ευρώ για VIP εισιτήριο.

Ο Τράβις Σκοτ απάντησε μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στην εκδήλωση είχε ως στόχο να στηρίξει έναν φίλο καλλιτέχνη και όχι να δώσει κανονική συναυλία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στην Τουρκία για μια «πραγματική συναυλία».

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της διοργανώτριας εταιρείας, Ταϊλάν Εζτσάν, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός ράπερ «ήταν η καρδιά της εκδήλωσης όλο το βράδυ», είχε ρόλο οικοδεσπότη για περίπου μία ώρα και πραγματοποίησε «έκτακτη εμφάνιση 20 λεπτών».

Ο Τράβις Σκοτ, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί ξανά στο παρελθόν στην Τουρκία, αναμένεται να δώσει απόψε νέα συναυλία σε νυχτερινό κέντρο της Σμύρνης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Κωνσταντινούπολη για τον Τράβις Σκοτ: Εμφανίστηκε στη σκηνή για μόλις 20 λεπτά

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ντάκος: Από το καθημερινό γεύμα των Κρητικών, στο θρόνο της μεσογειακής διατροφής

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή βρέθηκε η πρώτη αγνοούμενη από την ομάδα επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες – Αγνοείτο επί 1 χρόνο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο : Χιλιάδες πιστοί ανέβηκαν στον Κρυονερίτη για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Μενίδι – Οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Πώς οι αναρτήσεις fitspiration στα social media βλάπτουν την υγεία των νεαρών ενηλίκων

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά η αδερφή του Νικήτα Γεμιστού: Ο αδερφός μου δολοφονήθηκε από το χέρι ενός μανιακού

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Λετίθια: Λάμψη στα λευκά και κοσμήματα που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις – Δείτε εικόνες

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

22:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Στην αρχή ένιωθα ενοχές που άφηνα το παιδί»

22:43ΕΘΝΙΚΑ

Άγρια επεισόδια στην Αλβανία: «Σκοπός τους ήταν να με αποτελειώσουν εκεί για παραδειγματισμό», λέει ο Έλληνας τραυματίας

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι με γεμάτες παραλίες και «αλμυρές» τιμές - Έρχεται και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα ψέματα του Έντι Ράμα για την ελληνική Σβέρνιτσα - Η ιστορική αλήθεια, η γλώσσα και η θρησκεία

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

22:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

22:01ΕΛΛΑΔΑ

«Η γη μας έγινε στάχτη»: Κραυγή απόγνωσης από τους Γόννους μετά τη φωτιά που αφάνισε ελαιώνες και κόπους μίας ζωής

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλαπλά κρούσματα θανατηφόρου «σαρκοφάγου» βακτηρίου – Συναγερμός εν όψει καλοκαιριού

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση έπειτα από 4 χρόνια για τουρνουά στο Λονδίνο

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από την Πυροσβεστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή βρέθηκε η πρώτη αγνοούμενη από την ομάδα επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες – Αγνοείτο επί 1 χρόνο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλαπλά κρούσματα θανατηφόρου «σαρκοφάγου» βακτηρίου – Συναγερμός εν όψει καλοκαιριού

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα ψέματα του Έντι Ράμα για την ελληνική Σβέρνιτσα - Η ιστορική αλήθεια, η γλώσσα και η θρησκεία

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Μενίδι – Οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Πού επικεντρώνεται η έρευνα των Αρχών για το τροχαίο δυστύχημα - Αύριο η νεκροψία - νεκροτομή

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της - «Ακούγονταν φωνές τελευταία», λένε γείτονες

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

10:40WHAT THE FACT

Μέντιουμ που προέβλεψε σωστά τρεις διαδοχικούς νικητές Μουντιάλ ανακοίνωσε τον φετινό

21:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάβρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα;» - Τι είπε για Όσκαρ, τεχνητή νοημοσύνη και... γίγαντες

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία με θύματα πατέρα και γιο – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά το δυστύχημα

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερότητα ζητούν οι πολίτες και όχι διαμαρτυρία- Προβάδισμα ΝΔ με 12,6% - Ποια η δυναμική Τσίπρα και Καρυστιανού

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δημοσιότητα 300 υπογραφές υπέρ Τσίπρα - Ποιοι δημοσιογράφοι, δικηγόροι και καθηγητές στηρίζουν

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

13:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο T-Center ο Γιαννακόπουλος - Άστραψε και βρόντηξε, απαιτώντας το πρωτάθλημα

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

19:07LIFESTYLE

Ντέρτι: Έρωτες, μπουζούκια και ατμόσφαιρα 80s – Η νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ