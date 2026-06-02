Οργή στην Κωνσταντινούπολη για τον Τράβις Σκοτ: Εμφανίστηκε στη σκηνή για μόλις 20 λεπτά

Snapshot Ο Τράβις Σκοτ εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη για περίπου 20 λεπτά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις λόγω της σύντομης διάρκειας της εμφάνισής του.

Η συναυλία είχε περιορισμένο αριθμό 2.500 θεατών και τα εισιτήρια κόστιζαν αρκετές εκατοντάδες ευρώ, με πολλούς να διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση και τη σύντομη παρουσία του ράπερ.

Ο Τράβις Σκοτ δήλωσε μέσω Instagram ότι η εμφάνισή του ήταν για να στηρίξει έναν φίλο καλλιτέχνη και όχι κανονική συναυλία, ενώ υποσχέθηκε επιστροφή για μια «πραγματική συναυλία».

Η διοργανώτρια εταιρεία ανέφερε ότι ο Σκοτ ήταν οικοδεσπότης επί περίπου μία ώρα και έκανε έκτακτη εμφάνιση 20 λεπτών, τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο του στη βραδιά.

Ο Αμερικανός ράπερ αναμένεται να δώσει νέα συναυλία σε νυχτερινό κέντρο της Σμύρνης την ίδια εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Ο Τράβις Σκοτ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην Κωνσταντινούπολη, μετά την εμφάνισή του σε συναυλία, που σύμφωνα με Τούρκους θαυμαστές του, κράτησε πολύ λιγότερο από όσο περίμεναν.

Ο Αμερικανός ράπερ, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χιπ-χοπ διεθνώς, αποδοκιμάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας από το κοινό, έπειτα από μια εμφάνιση διάρκειας περίπου 20 λεπτών, όπως προκύπτει από βίντεο και μαρτυρίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκδήλωση είχε παρουσιαστεί ως μια ιδιαίτερη βραδιά, με περιορισμένο αριθμό θεατών, περίπου 2.500 άτομα, ενώ τα εισιτήρια πωλούνταν έναντι αρκετών εκατοντάδων ευρώ. Σε σχετική πλατφόρμα προπώλησης γινόταν λόγος για συναυλία «πέρα από τα κλασικά» του είδους, με τον Τράβις Σκοτ να εμφανίζεται ως το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσους βρέθηκαν εκεί, ο ράπερ ανέβηκε στη σκηνή με μεγάλη καθυστέρηση και παρέμεινε για λίγο, γεγονός που προκάλεσε την οργή του κοινού. Η αφίσα της συναυλίας ανέφερε ότι η εμφάνισή του ήταν προγραμματισμένη από τις 23:00 έως τις 00:30, μαζί με άλλους, λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες.

«Ντροπή. Μας είπαν ότι θα ερχόταν στις 23:00 και ήρθε στις 00:35. Περιμέναμε όρθιοι επί ώρες, τραγούδησε ένα τραγούδι και έφυγε. Πετάξαμε τα λεφτά μας», έγραψε στο Instagram ο Αλά Αρτάν.

Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλους θαυμαστές του, με ορισμένους να ζητούν αποζημίωση από τη διοργανώτρια εταιρεία. Ένας από αυτούς υποστήριξε ότι είχε πληρώσει 1.100 ευρώ για VIP εισιτήριο.

Ο Τράβις Σκοτ απάντησε μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στην εκδήλωση είχε ως στόχο να στηρίξει έναν φίλο καλλιτέχνη και όχι να δώσει κανονική συναυλία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στην Τουρκία για μια «πραγματική συναυλία».

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της διοργανώτριας εταιρείας, Ταϊλάν Εζτσάν, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός ράπερ «ήταν η καρδιά της εκδήλωσης όλο το βράδυ», είχε ρόλο οικοδεσπότη για περίπου μία ώρα και πραγματοποίησε «έκτακτη εμφάνιση 20 λεπτών».

Ο Τράβις Σκοτ, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί ξανά στο παρελθόν στην Τουρκία, αναμένεται να δώσει απόψε νέα συναυλία σε νυχτερινό κέντρο της Σμύρνης.