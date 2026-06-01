Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση έπειτα από 4 χρόνια για τουρνουά στο Λονδίνο

Η «βασίλισσα» του τένις επιστρέφει στα κορτ

  • Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στα τουρνουά τένις μετά από σχεδόν 4 χρόνια, συμμετέχοντας στο διπλό του HSBC Championships στο Queen’s Club του Λονδίνου.
  • Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια, 45 ετών, αναμένεται να αγωνιστεί με συμπαίκτρια τη 19άχρονη Βικτόρια Εμποκό από τον Καναδά.
  • Η Σερένα έχει κατακτήσει 23 Grand Slam τίτλους και συνολικά 73 τίτλους στην καριέρα της, με ρεκόρ 858 νικών και 156 ηττών.
  • Ο τελευταίος επίσημος αγώνας της ήταν στο US Open του 2022.
Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει κι επίσημα στα κορτ, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από την ενεργό δράση. Τρεις περίπου μήνες πριν γίνει 45 ετών, η Αμερικανίδα των 23 τίτλων σε Grand Slam, θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Queen’s στο Λονδίνο, λίγες ημέρες πριν από το Wimbledon.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, η Σερένα Γουίλιαμς θα αγωνιστεί στο διπλό του HSBC Championships, από τις 8 έως τις 14 Ιουνίου. Δεν σημειώνεται με ποια θα αγωνιστεί ως συμπαίκτρια, αλλά σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, θα είναι η 19άχρονη Βικτόρια Εμποκό από τον Καναδά.

«Το Queen’s Club είναι το τέλειο μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο. Το γρασίδι μού έδωσε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας μου και είμαι ενθουσιασμένη που θα επιστρέψω σε ένα από τα πλέον εμβληματικά μέρη», ανέφερε η Σερένα Γουίλιαμς.

Συνολικά στην καριέρα της έχει κατακτήσει 73 τίτλους, με ρεκόρ 858 νίκες και 156 ήττες και τα χρηματικά έπαθλα μόνο από τα τουρνουά πλησιάζουν στα 95 εκατ. δολάρια.

O τελευταίος της επίσημος αγώνας ήταν στο US Open του 2022, όταν αποκλείστηκε στον 4ο γύρο από την Άιλα Τομλιάνοβιτς.

