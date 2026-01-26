«Οδύσσεια»: Σε ρόλο έκπληξη ο ράπερ Τράβις Σκοτ - Εμφανίστηκε σε teaser της ταινίας

Η πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια» που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου, αποτελεί μία από τις πιο συζητημένες επερχόμενες ταινίες τόσο λόγω του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη της, όσο και για το φαντασμαγορικό καστ, με τον Μάτ Ντείμον να ενσαρκώνει τον Οδυσσέα και τους Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ανν Χάθαγουεϊ και Ρόμπερτ Πάτινσον - μεταξύ άλλων - να συμπληρώνουν τους υπόλοιπους ρόλους.

Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής η «Οδύσσεια» κατάφερε να γίνει ξανά θέμα συζήτησης καθώς ο πασίγνωστος ράπερ, Τράβις Σκοτ εντάχθηκε στο καστ της ταινίας προκαλώντας την έκπληξη των θεατών αλλά και των χιπ χοπ ακροατών.

Κατά την διάρκεια του αγώνα AFC Championship προβλήθηκε ένα διαφημιστικό σποτ - έκπληξη, στο οποίο ο Τράβις Σκοτ βρίσκεται σε ένα συμπόσιο μαζί με τον Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ), και τον Μενέλαο (Τζον Μπέρνταλ).

Δείτε το βίντεο από το 00:15 και μετά

Έχει συνεργαστεί ξανά με τον Νόλαν

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τράβις Σκοτ συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν καθώς ο ράπερ είχε αναλάβει το τραγούδι «The Plan» στο «Tenet» του Νόλαν.

Το τι μπορεί να σηματοδοτεί για την καρίερα του Σκοτ αυτή η εμφάνιση στην «Οδύσσεια» και αν πρόκειται για στροφή καριέρας δεν είναι ακόμα γνωστό, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα διαδραματίσει.