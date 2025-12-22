«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Στον «αέρα» βρίσκεται το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν με τίτλοτ «Οδύσσεια», που βασίζεται στο έπος του Ομήρου.

Την ταινία πλαισιώνει ένα φαντασμαγορικό καστ, γεμάτο από αστέρες του Χόλιγουντ, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, στον ρόλο του Οδυσσέα, ακολουθώντας το ταξίδι του από τον Τρωϊκό Πόλεμο μέχρι την μακρά επιστροφή του στην Ιθάκη.

Στη ταινία συμμετέχει επίσης ο Τομ Χόλαντ, στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουει στον ρόλο της Πηνελόπης, η Ζεντάγια, ενσαρκώνοντας την Θεά Αθηνά ο Ρόμπερτ Πάτινσον που θα υποδυθεί τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσίασε άγνωστους ρόλους.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές τοποθεσίες σε πολλά μέρη του κόσμου, από τη Μάλτα και τη Σκωτία, μέχρι την Ιταλία, το Μαρόκο, την Ισλανδία, ενώ το καστ πέρασε «μια βόλτα» και από τα μέρη μας. Σκηνές γυρίστηκαν και στην έρημο Σαχάρα, ενώ οι τελευταίες σκηνές γυρίστηκαν στο Λος Άντζελες.

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια είναι το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα. Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Universal Pictures τον Ιούλιο 2026.