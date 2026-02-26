Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Συγκλονιστική πρόκριση για το «τριφύλλι»

Με ευρωπαϊκό κοστούμι ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία απέκλεισε την Βικτόρια Πλζεν και συνεχίζει στη φάση των «16» του Europa League – Με παίκτη λιγότερο στο δεύτερο μέρος της παράτασης οι «πράσινοι».

Ο Panathinaikos συνεχίζει! Κόντρα σε όλους και σε όλα, το «τριφύλλι» στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, δεν «λύγισε» από τις πολλές αναποδιές και στη διαδικασία των πέναλτι απέκλεισε την αήττητη στο Europa League Βικτόρια Πλζεν!

Ο αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν στο 1-1. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με τον εκπληκτικό Τεττέι και κράτησαν μακριά τους κινδύνους. Από μια στατική φάση και ένα λάθος του Λαφόν ήρθε η ισοφάριση με τον Σπάτσιλ. Όμως το «τριφύλλι» δεν πτοήθηκε. Συνέχισε να προσπαθεί, είχε τις σημαντικές ευκαιρίες και έτσι το ζευγάρι οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, ο διαιτητής Ρούμσας άφησε τους «πράσινους» με παίκτη λιγότερο στο 105’, με αποβολή του Ερνάντεθ. Νωρίτερα δεν είχε υποδείξει πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Τεττέι. Έτσι το τελευταίο τέταρτο έγινε δύσκολο για το «τριφύλλι». Θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί πρακτικά δεν απειλήθηκαν καθόλου, ενώ είχαν και τη μεγάλη στιγμή με τον Πελίστρι για να προκριθούν πριν τα πέναλτι.

Τελικά τα πάντα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου μια απόκρουση του Λαφόν και ένα χαμένο πέναλτι του Σουαρέ, έδωσε την ευκαιρία στον Πάντοβιτς να «σκοτώσει» τους Τσέχους με την τελευταία εκτέλεση στα δίχτυα!

Έτσι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ευρώπη και την Παρασκευή θα μάθει την αντίπαλό του στη φάση των «16». Ανάμεσα στη Ρεάλ Μπέτις από την Ισπανία ή την Μίντιλαντ από τη Δανία.

Το φιλμ του αγώνα

10’ Γκολ 0-1: Ο Τουμπά έκανε το γέμισμα, ο Τεττέι πήρε την κεφαλιά για τον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός με τακουνάκι βρήκε ξανά τον διεθνή στράικερ ο οποίος κινήθηκε διαγώνια, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε στη γωνία ανοίγοντας το σκορ!

17’ Η Πλζεν προσπάθησε να γίνει απειλητική, ο Τουμπά αντέδρασε εξαιρετικά και ο Λαφόν με έξοδο μπλόκαρε την μπάλα.

21’ Εξαιρετική συνεργασία των Τσέχων, τελικός αποδέκτης ο Λαβάλ σε θέση βολής, σούταρε με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

22’ Ατομική ενέργεια του Τεττέι, έφτασε στο ύψος της περιοχής και σούταρε, χωρίς να βρει στόχο.

26’ Κόρνερ των γηπεδούχων, η μπάλα έφτασε στον Μέμιτς που σούταρε απ’ το ύψος της περιοχής, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

35’ Προσπάθεια και σουτ του Τσερβ, κόντραρε η μπάλα με τον Λαφόν να μπλοκάρει.

41’ Κόντρα για τον Παναθηναϊκό, ο Τεττέι στο χώρο προσπάθησε να βρεθεί απέναντι στον τερματοφύλακα της Βικτόρια, αλλά τον σταμάτησαν τελευταία στιγμή.

49’ Επικίνδυνο γύρισμα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, δεν βρήκε κανείς την μπάλα με τον Κυριακόπουλο να διώχνει σε κόρνερ.

62’ Ο Λάντρα σούταρε, με τον Λαφόν να διώχνει σε κόρνερ αν και φαινόταν πως η μπάλα θα καταλήξει άουτ.

62’ Γκολ 1-1: Κόρνερ για την Πλζεν, ο Λαφόν δεν έκανε καλή έξοδο και ο Σπάτσιλ με κεφαλιά ισοφάρισε το ματς.

65’ Ο Τεττέι έκανε το γύρισμα, ο Ρενάτο Σάντσες πλάσαρε στην κίνηση με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ.

67’ Ο Λάντρα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για σουτ, το επιχείρησε με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

74’ Ο Τεττέι ντρίπλαρε τον αντίπαλό του, βρέθηκε στο έδαφος απ’ το μαρκάρισμα, όμως διαιτητής και VAR δεν είδαν πέναλτι.

84’ Ο Αντού σούταρε εντός περιοχής, δεν βρήκε στόχο, ψηλά άουτ η μπάλα.

88’ Ο Πελίστρι έκανε τη σέντρα, ο Τζούριτσιτς στο πρώτο δοκάρι έκανε την κεφαλιά, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να μπλοκάρει.

93’ Ο Κάτρης έκανε τη σέντρα, ο Τεττέι πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

98’ Ο Ρενάτο Σάντσες δοκίμασε να σεντράρει προς τον Τεττέι, κόντραρε σε παίκτη των Τσέχων και απομακρύνθηκε.

104’ Ο Κυριακόπουλος από διώξιμο της άμυνας των Τσέχων, σούταρε άουτ.

105’ Ο Αντού έφυγε στην κόντρα, ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ πάνω στον Ερνάντεθ και έβγαλε την κόκκινη κάρτα στον Ισπανό. Ο Κάτρης ήταν σε σημείο που μπορούσε να προλάβει τον παίκτη της Βικτόρια, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε, με παίκτη λιγότερο το «τριφύλλι».

115’ Μεγάλη ευκαιρία για το «τριφύλλι». Ο Σφιντέρσκι στην κόντρα έκανε εξαιρετική κάθετη στον Πελίστρι, ο Ουρουγουανός κοντρόλαρε και σούταρε, με τον Ντουέ να βάζει κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ.

120+1’ Επικίνδυνο γύρισμα του Σφιντέρσκι, τελευταία στιγμή έδιωξαν οι Τσέχοι.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Μέμιτς: Απόκρουση Λαφόν

Καλάμπρια: Απόκρουση Βίγκελε

Χροσόφσκι: Γκολ 1-0

Πελίστρι: Γκολ 1-1

Βισίνσκι: Γκολ 2-1

Τζούριτσιτς: Γκολ 2-2

Σουαρέ: Άουτ

Σφιντέρσκι: Γκολ 2-3

Βαλέντα: Γκολ 3-3

Πάντοβιτς: Γκολ 3-4

Διαιτητής: Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανία)

Κίτρινες: 74’ Χροσόφσκι - 29’ Ρενάτο Σάντσες, 60’ Μπακασέτας, 63’ Λαφόν, 90’+5’ Τουμπά, 96’ Καλάμπρια

Αποβολές: 105’ Ερνάντεθ (απευθείας κόκκινη)

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Ντουέ, Γιεμέλκα (46’ λ.τρ. Αντού), Σπάτσιλ (82’ λ.τρ. Σόικα), Σουαρέ, Λαουάλ (80’ Βίντρα), Τσερβ (80’ Βαλέντα), Χροσόφσκι, Μέμιτς, Βιζίνσκι, Λάντρα (100’ Πανός).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά (91’ λ.τρ. Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Μπακασέτας (89’ Τσέριν), Ρενάτο Σάντσες (109’ Σφιντέρσκι), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (76’ Πελίστρι), Ζαρουρί (46’ Τζούριτσιτς), Τεττέη (115’ Πάντοβιτς).

