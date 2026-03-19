Τι επιπτώσεις θα έχει ο πόλεμος στην ευρωπαϊκή οικονομία: Το καλό, το κακό και το χειρότερο σενάριο

Οπως διευκρίνισε η επικεφαλής της ΕΚΤ οποιαδήποτε δημοσιονομική αντίδραση στο σοκ των τιμών ενέργειας πρέπει να είναι προσωρινή, στοχευμένη και προσαρμοσμένη

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Το καλό, το κακό και το χειρότερο σενάριο των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία ανέλυσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;

Μάλιστα η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ υποστήριξε την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέσα προσωρινού χαρακτήρα, τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου

Οπως ανέφερε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας της ευρωζώνης διατηρώντας ταυτόχρονα υγιή δημόσια οικονομικά.

Οπως διευκρίνισε η επικεφαλής της ΕΚΤ οποιαδήποτε δημοσιονομική αντίδραση στο σοκ των τιμών ενέργειας πρέπει να είναι προσωρινή, στοχευμένη και προσαρμοσμένη.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ολοκλήρωση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και την υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Το ψηφιακό ευρώ θα ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία, την ανταγωνιστικότητα και τη χρηματοπιστωτική ενσωμάτωση της Ευρώπης, και θα προωθήσει την καινοτομία στις πληρωμές. Είναι συνεπώς απαραίτητο να υιοθετηθεί γρήγορα ο Κανονισμός για την καθιέρωση του ψηφιακού ευρώ. Απλοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά της ΕΕ θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ταχύτερα.

Οσον αφορά στο εύρος των επιπτώσεων που θα έχει ο πόλεμος στην οικονομία της Ευρωζώνης θα εξαρτηθούν όχι μόνο από το πόσο θ΄αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας , αλλά και από το χρόνο που θα χρειαστεί στη συνέχεια να επανέλθουν αυτές στα πρό του πολέμου επίπεδα.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί φέτος κατά 0,9% και κατά 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028.

Οσον αφορά στον πληθωρισμό η ΕΚΤ προβλέπει άνοδο του στο 2,6% φέτος για να επιστρέψει στο 2% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Στο δυσμενές σενάριο, η επίδραση στην οικονομία της Ευρωζώνης θεωρείται προσωρινή και μέρος των πληθωριστικών επιδράσεων αναιρείται, αντανακλώντας το παροδικό προφίλ του σοκ. Σύμφωνα με προσομοιώσεις του μοντέλου , η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από την πρόβλεψη-βάση το 2026 και περίπου 0,1 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη το 2027. Καθώς οι τιμές της ενέργειας και η αβεβαιότητα εξομαλύνονται, η ανάπτυξη του ΑΕΠ ανακτά μέρος των απωλειών και βρίσκεται 0,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την πρόβλεψη-βάση το 2028. Το σοκ ενέργειας είναι ο κύριος παράγοντας επιβράδυνσης, οδηγώντας ιδιαίτερα σε χαμηλότερη κατανάλωση.

Ο συνολικός πληθωρισμός είναι 0,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος το 2026 λόγω υψηλότερων τιμών ενέργειας. Καθώς οι τιμές της ενέργειας μειώνονται αρκετά γρήγορα από υψηλά επίπεδα, ο συνολικός πληθωρισμός είναι 0,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος το 2027 αλλά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος το 2028, λόγω των αποπληθωριστικών πιέσεων που προκύπτουν από την ταχεία εξομάλυνση των τιμών ενέργειας μετά το 2026 σε αυτό το σενάριο.

Στο δυσμενέστερο σενάριο, οι τιμές της ενέργειας θεωρούνται ότι έχουν ισχυρότερη και μακρύτερη διάρκεια επίδραση και συνοδεύονται από επιδράσεις αυξημένης αβεβαιότητας. Η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι 0,5 και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη αντίστοιχα το 2026 και το 2027, με αρνητικούς τριμηνιαίους ρυθμούς ανάπτυξης στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2026 (Διάγραμμα 14, πάνελ a). Ενώ το σοκ ενέργειας παραμένει ο κύριος παράγοντας, η αβεβαιότητα παίζει επίσης ρόλο και ενισχύει την ύφεση.

Ο πληθωρισμός ξεφεύγει και είναι 1,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος το 2026 και παραμένει υψηλός, κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την πρόβλεψη-βάση το 2027 και 0,7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την πρόβλεψη-βάση το 2028. Οι επιδράσεις στον πληθωρισμό είναι ισχυρότερες από ό,τι στο δυσμενές σενάριο, κατά περισσότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα το 2027-28.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

