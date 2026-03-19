Explainer: Γιατί οι επιθέσεις σε κοιτάσματα φυσικού αερίου αποτελούν σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο

Η επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου Νότιο Παρς αποτελεί σημαντική κλιμάκωση. Είναι η πρώτη φορά που χτυπήθηκε μια εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Γιατί όμως είναι σημαντική και ποιους επηρεάζει

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Eργάτης κρατά ιρανικές σημαίες πριν από την τελετή εγκαινίων ενός διυλιστηρίου φυσικού αερίου στο κοίτασμα Nότιο Παρς στη βόρεια ακτή του Περσικού Κόλπου, στην Aσαγιουλεχ του Ιράν. 

Τα εκατέρωθεν χτυπήματα στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου τις τελευταίες ημέρες αποτελούν σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με δυνητικά μακροπρόθεσμες συνέπειες. Είναι η πρώτη φορά που εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα επλήγησαν στη σύγκρουση, αντί για εγκαταστάσεις που σχετίζονται γενικότερα με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τι έχει στοχοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες;

Την Τρίτη, μια επιτυχημένη ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εργασιών στο κοίτασμα φυσικού αερίου Shah στο Άμπου Ντάμπι. Η εγκατάσταση μπορεί να παράγει 1,28 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου την ημέρα και παρέχει περίπου το 20% του εφοδιασμού με φυσικό αέριο των ΗΑΕ και το 5% του παγκόσμιου κοκκώδους θείου που χρησιμοποιείται σε φωσφορικά λιπάσματα.

Την Τετάρτη δέχθηκε επίθεση μια εγκατάσταση παραγωγής για το κοίτασμα φυσικού αερίου Νότιο Παρς, το οποίο μοιράζεται το Ιράν το Κατάρ στην άλλη άκρη του Κόλπου. Είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο και αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εγχώριας ενέργειας στο Ιράν, το οποίο μερικές φορές δυσκολεύεται να παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια.

Η επίθεση, η οποία προκάλεσε την απειλή της Τεχεράνης για περαιτέρω αντίποινα κατά των ενεργειακών υποδομών, αναφέρθηκε ευρέως στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ με τη συγκατάθεση των ΗΠΑ, αν και καμία από τις δύο χώρες δεν επιβεβαίωσε άμεσα την ευθύνη. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν προηγουμένως αποφύγει να στοχοποιήσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας του Ιράν στον Κόλπο, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τα ιρανικά αντίποινα κατά των βιομηχανιών πετρελαίου και φυσικού αερίου των γειτόνων του.

Γιατί είναι σημαντικά τα πλήγματα;

Τα πλήγματα είναι σημαντικά επειδή σηματοδοτούν μια πιθανή επιδείνωση του πολέμου, με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ η παύση των εχθροπραξιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή των αποστολών φυσικού αερίου και πετρελαίου μέσα σε λίγους μήνες, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οποιαδήποτε σημαντική ζημιά στην ίδια την παραγωγή θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προειδοποιώντας για τον αντίκτυπο πιθανής περαιτέρω κλιμάκωσης, ο Σαούλ Κάβονιτς, αναλυτής της MST Financial, δήλωσε στους Financial Times : «Κάτι που θα αφαιρούσε μερικά εκατομμύρια βαρέλια παραγωγής θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο, επειδή σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος να αναπληρωθούν τα αποθέματα ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου». Το να χτυπήσει μια εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου θα ήταν το χειρότερο, πρόσθεσε, επειδή θα μπορούσε να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να επισκευαστεί.

Οι τιμές πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά την επίθεση στο Νότιο Pars, λόγω φόβων ότι η αναστάτωση στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό θα επιδεινωθεί. Η αναστάτωση αυτή αυξάνει τα πολιτικά διακυβεύματα για τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν ήδη αυξηθεί πάνω από τα 5 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά από την απότομη αύξηση του πληθωρισμού το 2022 που διέβρωσε την υποστήριξη προς τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Πώς αντέδρασαν οι χώρες της περιοχής;

Μετά την επίθεση στο Νότιο Pars, το Ιράν κατέγραψε μια σειρά από εξέχουσες περιφερειακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ, οι οποίες, όπως είπε, αποτελούν πλέον «άμεσους και νόμιμους στόχους» και θα πρέπει να εκκενωθούν αμέσως. Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ λίγες ώρες αργότερα.

Το Κατάρ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή, κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση χωρίς να αναφέρει κανέναν ρόλο των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ την χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη» κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι η επίθεση στον Νότιο Παρς αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ενέργεια και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Δεν μπορεί αυτό απλώς να διορθωθεί;

Ένα μάθημα από τις συνέπειες της εισβολής στο Ιράκ το 2003 ήταν ότι χρειάστηκε πολύ περισσότερος χρόνος από τον αναμενόμενο για την επισκευή των κατεστραμμένων υποδομών παραγωγής ενέργειας. Η κυβέρνηση Μπους είχε υποσχεθεί ότι η ανοικοδόμηση θα χρηματοδοτούνταν από τα έσοδα από το πετρέλαιο, αλλά παρόλο που οι εργολάβοι είχαν πρόσβαση σε ιρακινές μονάδες και δαπανήθηκαν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρελαϊκά έργα, η παραγωγή χρειάστηκε περισσότερα από δύο χρόνια για να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα.

Οι προσπάθειες επισκευής των ουκρανικών υποδομών ενέργειας που επλήγησαν από τη Ρωσία έχουν φέρει στο φως ζητήματα σχετικά με τα μπλοκαρίσματα εξοπλισμού.

Ποιος είναι ο ρόλος της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο πέρα ​​από το εισόδημα;

Η παραγωγή ενέργειας στον Κόλπο έχει από καιρό κοινωνική, πολιτική και διπλωματική σημασία που ξεπερνά κατά πολύ τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι κοινωνικοί οικισμοί με πολίτες που ζουν υπό συχνά καταπιεστικές μοναρχίες βασίζονται στην κατανομή του ενεργειακού πλούτου και είναι το κλειδί για το βιοτικό επίπεδο και την ικανότητα των κρατών να προσελκύουν ξένους εργαζόμενους.

Η ενέργεια είναι επίσης αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο οι χώρες της περιοχής αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η σύντομη αποκλιμάκωση μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία μόλις επέζησε από τις επιθέσεις του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν πέρυσι, ήταν προτεραιότητα για τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για διαφοροποίηση της σαουδαραβικής οικονομίας. Εκτίμησε ότι οι εντάσεις με το Ιράν αποτελούσαν σπατάλη πόρων. Από την ιρανική πλευρά, η ύφεση καθοδηγήθηκε από μια οικονομία που κατέρρεε αργά υπό τις κυρώσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ιστορικά πιο κοντά στο Ιράν λόγω κοινού συμφέροντος στο κοίτασμα Νότιο Pars, η ανησυχία του Κατάρ για την επίθεση ήταν έκδηλη. Το κοίτασμα έχει κατά καιρούς λειτουργήσει ως διπλωματική γέφυρα όχι μόνο μεταξύ Ντόχα και Τεχεράνης αλλά και ευρύτερα.

