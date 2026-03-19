«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Oι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να τηλεφωνούσαν, απειλώντας ονομαστικά τους Ιρανούς αξιωματούχους ασφαλείας και τις οικογένειές τους, εάν δεν παραμερίσουν σε περίπτωση λαϊκής εξέγερσης για την ανατροπή των μουλάδων.

Σε ένα από αυτά τα τηλεφωνήματα, όπως αποτυπώνεται σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, ένας Ιρανός απευθύνει έκκληση για βοήθεια στον Ισραηλινό πράκτορα που τον απειλεί.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που διέρρευσε, ο ανώτερος αξιωματικός της ιρανικής αστυνομίας λέει σε έναν πράκτορα της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ: «Ορκίζομαι στο Κοράνι ότι δεν είμαι εχθρός σας» και ικετεύει για βοήθεια για την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

- «Ξέρουμε τα πάντα για εσάς. Είστε στη μαύρη λίστα μας και έχουμε όλες τις πληροφορίες για εσάς», είπε ο πράκτορας της Μοσάντ στον διοικητή της αστυνομίας στα φαρσί. «Σας τηλεφώνησα για να σας προειδοποιήσω εκ των προτέρων ότι πρέπει να σταθείτε στο πλευρό του λαού σας. Και αν δεν το κάνετε αυτό, η μοίρα σας θα είναι όπως του ηγέτη σας [Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ]. Με ακούτε;»

- «Αδελφέ, ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου», απάντησε ο διοικητής. «Είμαι ήδη νεκρός. Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις.»

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει πυρκαγιές που μαίνονται σε πλοία μετά από στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ σε λιμάνι στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, στις 2 Μαρτίου 2026

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν, από τις 28 Φεβρουαρίου, να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να ανατρέψει το θεοκρατικό καθεστώς και σύμφωνα με το δημοσίευμα το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει ρίξει 10.000 πυρομαχικά σε διάφορους στόχους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.200 που σχετίζονται με το περιβόητο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, την παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ και άλλες δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας.

Πιστεύεται ότι χιλιάδες Ιρανοί έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, αν και δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα ακριβής απολογισμός.

Το μέσο ενημέρωσης επικαλέστηκε ισραηλινές λίστες στόχων και αναφορές για τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας την πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης της «Επιχείρησης Epic Fury» και της «Επιχείρησης Roaring Lion» — όπως ονομάζουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την WSJ, οι ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη στρατιωτική και βιομηχανική βάση του Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει στοχεύσει στελέχη του καθεστώτος, από τον ίδιο τον Χαμενεΐ και πρόσφατα τον Αλί Λαριτζανί έως τοπικούς αξιωματούχους της αστυνομίας.

Αλί Λαριτζανί Αλί Χεμενεΐ

Ο Αλί Λαριτζανί με τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χεμενεΐ κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής το 2016

Η έκταση των επιθέσεων έχει οδηγήσει ορισμένες δυνάμεις ασφαλείας να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους ή μέσα σε τζαμιά, ανέφερε η εφημερίδα.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ έχει αλλάξει την αεροπορική του στρατηγική, προχωρώντας σε στοχευμένες επιθέσεις με drones εναντίον οδοφραγμάτων των Μπασίτζ και άλλων θέσεων στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν — με βάση πληροφορίες που παρέχονται από πολίτες.

Στις 13 Μαΐου, ο λογαριασμός της Μοσάντ στο X στη γλώσσα Φαρσί δημοσίευσε ένα λακωνικό μήνυμα προς τους Ιρανούς: «Αποφύγετε τις συγκεντρώσεις των Μπασίτζ. Όλες αυτές, είτε στους δρόμους, είτε στα σπίτια τους, αποτελούν πιθανούς στόχους».

Τρεις μέρες αργότερα, ο λογαριασμός ανέφερε: «Η τελική σου μάχη θα ξεκινήσει σύντομα. Είμαστε μαζί σου στον ουρανό, στη γη και στις καρδιές μας».

Novibet
