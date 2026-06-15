Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (15/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (15/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

15/6/2026 7:30:00 πμ

15/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΒΟΥΤΑΙΝΗΣ - Τ.ΚΟΛΟΚΥΘΑ

236

Κατασκευές

15/6/2026 8:00:00 πμ

15/6/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 79 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

658

Λειτουργία

15/6/2026 8:00:00 πμ

15/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΝΗΛΕΩΣ 57 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

694

Λειτουργία

15/6/2026 8:00:00 πμ

15/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΛΙΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΟΥ 34 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

741

Κατασκευές

15/6/2026 8:00:00 πμ

15/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ απο κάθετο: ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ έως κάθετο: ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΥΠΑ απο κάθετο: ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ έως κάθετο: ΜΠΟΥΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

693

Λειτουργία

15/6/2026 8:00:00 πμ

15/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

692

Λειτουργία

15/6/2026 8:00:00 πμ

15/6/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ απο κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΝΟ 69 έως κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 81 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

737

Κατασκευές

15/6/2026 8:00:00 πμ

15/6/2026 3:00:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΗΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΟΛΧΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΟΛΧΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΟΛΧΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΕΠΑ απο κάθετο: ΚΟΛΧΙΔΟΣ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΧΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΚΟΛΧΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

727

Κατασκευές

15/6/2026 8:00:00 πμ

15/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1672

Λειτουργία

15/6/2026 8:00:00 πμ

15/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΑΡΙΖΑ ΟΔΟΙ:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ, ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1672

Λειτουργία

15/6/2026 8:30:00 πμ

15/6/2026 6:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΒΙΛΛΙΩΝ

1582

Συντήρηση

15/6/2026 9:00:00 πμ

15/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΓ ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 191 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 195 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 199 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 201 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

724

Κατασκευές

15/6/2026 9:00:00 πμ

15/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 205 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 207 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

724

Κατασκευές

15/6/2026 9:00:00 πμ

15/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

722

Κατασκευές

15/6/2026 9:00:00 πμ

15/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ.ΑΝΔΡΕΑ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 114 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

721

Κατασκευές

15/6/2026 9:00:00 πμ

15/6/2026 4:00:00 μμ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΥΑΔΩΝ.

394

Κατασκευές

15/6/2026 12:00:00 μμ

15/6/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΓ.ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤ.ΠΛΕΣΣΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΙΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤ.ΠΛΕΣΣΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

738

Κατασκευές

15/6/2026 12:00:00 μμ

15/6/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: Λ.ΘΗΣΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

726

Κατασκευές

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