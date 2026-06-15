Κυπριακοί όμιλοι μπαίνουν όλο και πιο δυνατά στα ελληνικά ξενοδοχεία - Η στρατηγική τους

Snapshot Οι κυπριακοί όμιλοι επενδύουν σημαντικά σε ελληνικά ξενοδοχεία, εστιάζοντας σε premium νησιωτικούς προορισμούς με υψηλή μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, όπως Μύκονος, Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδος.

Η Louis Hotels έχει επενδύσει πάνω από 60 εκατ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια σε ανακαινίσεις και νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, με κύκλο εργασιών 150 εκατ. ευρώ και σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση.

Ο όμιλος Thanos Hotels & Resorts στοχεύει στη δημιουργία και διαχείριση δέκα νέων ξενοδοχείων στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 3 με 4 χρόνια, με βασικό άξονα το brand Amyth που συνδυάζει τοπικά στοιχεία και βιωσιμότητα.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης αναπτύσσει στην Κρήτη το μεγάλο έργο «Triopetra Bay Resort» αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα, κατοικίες, γήπεδο γκολφ και τουριστικό χωριό σε έκταση 1.700 στρεμμάτων.

Το «Triopetra Bay Resort» θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις και θα μπορεί να φιλοξενεί έως 5.646 άτομα, καθιστώντας το μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη των τελευταίων ετών. Snapshot powered by AI

Σε όλο και μεγαλύτερες επενδύσεις στον κλάδο της ελληνικής φιλοξενίας, προχωρούν γνωστοί κυπριακοί όμιλοι, συνήθως μέσω εξαγορών και ανακαινίσεων ξενοδοχείων ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται δεκάδες μονάδες πολυτελείας.

Οι κυπριακές εταιρείες επικεντρώνονται κυρίως σε premium προορισμούς με έμφαση σε νησιά με υψηλή μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, όπως για παράδειγμα είναι η Μύκονος, η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Ρόδος.

Σε ότι αφορά τις αναβαθμίσεις προχωρούν στην εξαγορά υφιστάμενων ξενοδοχείων και τη ριζική ανακαίνισή τους με στόχο την ένταξή τους σε 5άστερες κατηγορίες luxury, ενώ προχωρούν σε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνή brands.

Louis Hotels: Επενδύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία

Σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη στην ελληνική αγορά με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως σε Κρήτη, Ρόδο, Κω και Κέρκυρα, έχει στα σκαριά η Louis Hotels, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει μέσω ανακαινίσεων και ανέγερσης ξενοδοχείων σε επενδύσεις που φτάνουν τα 60 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το αποτύπωμά της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Την τελευταία περίπου τετραετία, ο όμιλος υλοποίησε επενδύσεις ύψους 30 εκατ. για ανακαινίσεις (όπως του Valmar Corfu που μετατράπηκε σε 5* premium all inclusive και του Imperial Island Resort στην Κύπρο), ενώ το 2024 ολοκληρώθηκε η ανέγερση και ξεκίνησε τη λειτουργία του το πεντάστερο King Jason Zante στη Ζάκυνθο.

Στην Ελλάδα, εκτός από το King Jason Zante, το χαρτοφυλάκιο της Louis Hotels περιλαμβάνει δύο ιδιόκτητα ξενοδοχεία στην Κέρκυρα. Στα Χανιά λειτουργεί το «Asterion Suites & Spa», ενώ στη Μύκονο ο όμιλος διαθέτει το ιστορικό «Mykonos Theoxenia», σχεδιασμένο από τον Άρη Κωνσταντινίδη, καθώς και το «Once in Mykonos» στον Ορνό. Παρουσία υπάρχει επίσης στη Ρόδο με το «Amada Colossos Resort» στην Καλλιθέα.

Παράλληλα με το πρόγραμμα ανακαινίσεων, η διοίκηση της Louis Hotels διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών και μισθώσεων ξενοδοχειακών μονάδων σε Ελλάδα και Κύπρο, εξετάζοντας επιλεκτικά ευκαιρίες.

O συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Thanos Hotels & Resorts: Έμφαση επέκτασης στην Ελλάδα - Στόχος 10 νέα ξενοδοχεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο του ομίλου Thanos Hotels & Resorts για την είσοδο και ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά φιλοξενίας, που έχει ανακοινωθεί με στόχο τη δημιουργία και διαχείριση δέκα νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην χώρα μας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια. Ήδη λειτουργούν δύο ξενοδοχεία με το brand Amyth στη Μύκονο - το Amyth of Agios Stefanos και το Amyth Super Paradise - τα οποία αποτελούν τον προπομπό της στρατηγικής επέκτασης του ομίλου.

Το μοντέλο ανάπτυξης, όπως επισημαίνεται, συνδυάζει την ίδια κεφαλαιακή ενίσχυση με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Thanos Hospitality Services, ενός εξειδικευμένου business unit που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες asset management και pre-opening consulting. Το Amyth Super Paradise λειτουργεί ήδη υπό αυτό το μοντέλο.

Ανάπτυξη του brand Amyth

Γενικότερα το brand Amyth αποτελεί τον βασικό άξονα της στρατηγικής του ομίλου. Η φιλοσοφία του brand συνδυάζει τοπικά χαρακτηριστικά με σύγχρονο lifestyle, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας. Στόχος είναι η επέκταση του brand Amyth σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση η Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο σταθερότητας και είναι φιλόξενη για επενδύσεις, ενώ την ίδια στιγμή η πρόοδος σε υποδομές και τουρισμό δημιουργούν στέρεες βάσεις. Προσελκύει επισκέπτες από διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά προφίλ, και αποτελεί επενδυτικό προορισμό μακράς πνοής, με επίκεντρο την ποιοτική εμπειρία.

Όμιλος Φώτος Φωτιάδης: Μεγάλη επένδυση στην Κρήτη

Μία μεγάλη επένδυση δρομολογεί στην Κρήτη μέσω της θυγατρικής του, Emerald Developments ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης με έδρα την Κύπρο.

Πρόκειται για το project, «Triopetra Bay Resort», ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει την τμηματική, σε βάθος 10ετίας, ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος σε έκταση 1.700 στρεμμάτων στην περιοχή Τριόπετρα, στη νότια πλευρά του νομού Ρεθύμνου της Κρήτης.

Το έργο περνά πλέον σε επόμενο στάδιο ωρίμανσης, χωρίς όμως να σημαίνει ότι «ξεμπλοκάρει» πλήρως, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε πριν λίγες μέρες το «πράσινο φως» για την προώθηση της ΜΠΕ.

Mega resort με κατοικίες, γκολφ και τουριστικό χωριό

H επένδυση παραμένει από τις μεγαλύτερες που έχουν δρομολογηθεί στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.

Το Triopetra Bay Resort προβλέπεται να αναπτυχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα υπό διεθνή διαχείριση, τουριστικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών (250–550 τ.μ.), αλλά και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο υποδομών υψηλού επιπέδου.

Στο σχέδιο εντάσσεται wellness spa 2.700 τ.μ., γήπεδο γκολφ 9 οπών, συνεδριακό κέντρο, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές δραστηριότητες και χώροι εστίασης με έμφαση στην κρητική γαστρονομία.

Η δεύτερη φάση – αυτή που εγκρίθηκε ουσιαστικά με τη ΜΠΕ – αφορά τη δημιουργία ενός οργανωμένου τουριστικού οικισμού τύπου resort village, με κεντρική πλατεία, εμπορικές χρήσεις, εκκλησία και θεματικές υποδομές αναψυχής.

Η πλήρης ανάπτυξη του έργου εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενεί έως και 5.646 άτομα, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος της επένδυσης σε όρους πληθυσμιακής και τουριστικής πυκνότητας.

Ο όμιλος Photos Photiades Group, στον οποίο ανήκει η επενδυτική δραστηριότητα μέσω της Emerald Developments, έχει ήδη παρουσία σε real estate projects και στον ευρύτερο χώρο της ανάπτυξης γης, ενώ η επένδυση στην Τριόπετρα αποτελεί το πιο φιλόδοξο εγχείρημά του στην Ελλάδα.

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