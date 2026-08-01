WSJ: Ο Τραμπ προετοιμάζει νέα επίθεση στο Ιράν - Στόχος οι υποδομές

Εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν νέα επίθεση στο Ιράν, η οποία ενδέχεται να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του σαββατοκύριακου, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η αμερικάκινη Wall Street Journal. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, που επικαλείται, η στρατιωτική επιχείρηση αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για τη συνέχιση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων, επαναλαμβάνοντας τις απειλές του για σκληρά αντίποινα μετά την επίθεση που δέχθηκε αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

Στο στόχαστρο πετρέλαια και ηλεκτροδότηση

Όπως ανακοινώθηκε από το CBS, η Ουάσινγκτον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να πλήξει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται διυλιστήρια πετρελαίου και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μια τέτοια απόφαση σηματοδοτεί κατακόρυφη κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως σχετικά με τις πληροφορίες για την επικείμενη στρατιωτική δράση. Ωστόσο, σε επίσημη δήλωσή της υπογράμμισε πως το Ιράν θα συνεχίσει να πληρώνει τίμημα μέχρι να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τρόπο που ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ουσιαστικό.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στο προεδρικό θέρετρο του Καμπ Ντέιβιντ στο Μέριλαντ. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι χάνει την πίστη του στην ιρανική πλευρά, κατηγορώντας την ότι καταφεύγει σε ψεύδη και παραποιήσεις. Όπως συμπλήρωσε ο ίδιος, κάποια στιγμή οι Ιρανοί θα αναγκαστούν να παραδεχθούν ότι δεν αντέχουν άλλο την πίεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η νέα επίθεση στο Ιράν να αποτελέσει το οριστικό πλήγμα για τις αντοχές της Τεχεράνης