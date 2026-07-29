Τραμπ : Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν - Ενημερώθηκε για την επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, σε αντίποινα για τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία.

«Ξέρουν τι έρχεται. Μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα», είπε ο Τραμπ. «Επομένως, είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αλλά, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά, το ξέρουν» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με αντίποινα για τα ιρανικά πλήγματα στην Ιορδανία. «Θα δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για το Ιράν», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την παρουσίαση του σχεδίου του για την ανακαίνιση του αεροδρομίου Ντάλες της Ουάσινγκτον.

«Τώρα είναι η σειρά μας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα εξετάσει το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας κάποια στιγμή, «αλλά θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά».

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά... Είχαμε πέντε πυραύλους να εκτοξεύονται με ταχύτητα 8.500 μιλίων την ώρα, και και οι πέντε πυραύλοι καταρρίφθηκαν στο έδαφος, αλλά παρ' όλα αυτά πήραν την ευκαιρία τους, οπότε τώρα είναι η σειρά μας» επισήμανε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι είχε ενημερωθεί για την επίθεση με drone εναντίον δεξαμενόπλοιων ανοιχτά της Αιγύπτου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο αν υπήρχαν ενδείξεις ότι η επίθεση συνδεόταν με το Ιράν, ο κ. Τραμπ απάντησε:

«Έχω ενημερωθεί. Είναι λίγο-πολύ το ίδιο, αλλά θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση».

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ αποσύρονται από τον πόλεμο στο Ιράν, απάντησε:

«Υπάρχει πολύ λίγο που μπορούν να κάνουν γι' αυτό... πρέπει να τους δώσουμε ένα μικρό χτύπημα».

Centcom: «Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ»

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ «συνεχίζουν να επιβάλλουν αυστηρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Από τις 29 Ιουλίου, η Centcom εξέτρεψε 20 εμπορικά πλοία, έθεσε δύο εκτός λειτουργίας και επιβίβασε σε δύο άλλα», ανέφερε η Centcom στο X.

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