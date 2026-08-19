Σχολικές εκδρομές: Οι επτά αλλαγές που έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Σεπτέμβρη

Snapshot Εισάγεται ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές με ελάχιστο αριθμό έξι εκδρομών ανά τμήμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας.

Οι εκδρομές συνδέονται πλέον με τους μαθησιακούς στόχους, ενισχύοντας τη μάθηση μέσω εμπειριών, δράσεων και κοινωνικής συμμετοχής.

Μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μαθητών από 70% σε 50% για την πραγματοποίηση εκδρομών στα Ειδικά Σχολεία, διευκολύνοντας την ένταξη.

Θεσπίζονται σαφείς κανόνες για χρήση κινητών τηλεφώνων στις εκδρομές, με διαδικασία απενεργοποίησης και φύλαξης σε περίπτωση παραβίασης ιδιωτικότητας.

Διευκολύνεται η συνεργασία σχολείων για μείωση κόστους εκδρομών και επεκτείνονται οι δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Snapshot powered by AI

Ένα νέο, ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με δύο νέες Υπουργικές Αποφάσεις της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη.

Οι αλλαγές φέρνουν περισσότερες δυνατότητες για τους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα αυστηρότερους και σαφέστερους κανόνες για την ασφάλεια ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η λογική ότι η μάθηση δεν περιορίζεται στη σχολική αίθουσα. Οι εκδρομές και οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις συνδέονται πλέον πιο ουσιαστικά με τα Προγράμματα Σπουδών και συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, ώστε οι μαθητές να εμπλουτίζουν όσα μαθαίνουν στην τάξη μέσα από εμπειρίες, δράσεις και άμεση επαφή με τον κόσμο γύρω τους.

Για πρώτη φορά, μάλιστα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκδρομών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.

Οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία, στην ανάπτυξη δημοκρατικού ήθους και στην εμπέδωση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας.

«Περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι στόχος είναι ένα σχολείο πιο ανοιχτό στη ζωή και στην κοινωνία.

«Θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό στη ζωή, στην κοινωνία και στον κόσμο. Ένα σχολείο στο οποίο η γνώση δεν μένει μόνο μέσα στην τάξη, αλλά συνδέεται με την εμπειρία, τον πολιτισμό, την επιστήμη, το περιβάλλον και την ενεργό συμμετοχή.

Περισσότερες δυνατότητες, όμως, σημαίνουν και μεγαλύτερη ευθύνη. Γι’ αυτό με το νέο πλαίσιο ενισχύουμε και αυστηροποιούμε τις δικλίδες ασφάλειας στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις. Θέλουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν και να αποκτούν νέες εμπειρίες με ασφάλεια, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνοδείας τους να έχουν σαφείς κανόνες, συγκεκριμένες διαδικασίες και την απαραίτητη θεσμική προστασία για να επιτελούν το έργο τους.

Ταυτόχρονα, διευκολύνουμε τη συμμετοχή των παιδιών των Ειδικών Σχολείων, δίνουμε στα σχολεία τη δυνατότητα να συνεργάζονται ώστε να περιορίζεται το κόστος για τις οικογένειες και διευρύνουμε τις δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών μας στο Erasmus.

Στόχος μας είναι κάθε παιδί να έχει περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσει, να ανακαλύψει και να μάθει μέσα από την εμπειρία, μέσα σε ένα πλαίσιο που προστατεύει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Γιατί η μάθηση δεν σταματά στην πόρτα της σχολικής αίθουσας».

Τουλάχιστον έξι εκδρομές στην Πρωτοβάθμια

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.

Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα των σχολικών μονάδων να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των μαθητών.

Η εκδρομή γίνεται και μάθημα ενεργού πολίτη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι εκδρομές συνδέονται και με δράσεις ενεργού πολίτη.

Στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής μετακίνησης μπορούν, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, φιλανθρωπικού χαρακτήρα και αλληλεγγύης, ανάπλασης χώρων, καθώς και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Έτσι, η εκπαιδευτική μετακίνηση αποκτά έναν επιπλέον παιδαγωγικό ρόλο, καθώς συνδέει τη γνώση με τη συμμετοχή, την κοινωνική ευθύνη και την προσφορά.

Περισσότερη συμπερίληψη

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα Ειδικά Σχολεία, προκειμένου να διευκολυνθεί ουσιαστικά η συμμετοχή των μαθητών τους στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις.

Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μαθητών για την πραγματοποίηση μιας εκδρομής μειώνεται από το 70% στο 50%.

Με την αλλαγή αυτή αντιμετωπίζονται πρακτικές δυσκολίες που μέχρι σήμερα μπορούσαν να λειτουργούν περιοριστικά για την πραγματοποίηση εκδρομών και εκπαιδευτικών δράσεων από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Περισσότερη συμπερίληψη σημαίνει, επομένως και περισσότερες πραγματικές δυνατότητες συμμετοχής για κάθε παιδί.

Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια

Κεντρική επιλογή του νέου πλαισίου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας σε κάθε εκπαιδευτική μετακίνηση, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνοδείας.

Με σαφέστερους κανόνες και συγκεκριμένες διαδικασίες, ενισχύεται η προστασία των παιδιών και διαμορφώνεται ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει τους μαθητές οφείλουν να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Τι προβλέπεται για τα κινητά στις εκδρομές

Ρυθμίζεται επίσης ρητά η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των εκδρομών.

Σε περίπτωση που μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους συμμετέχοντες μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία απενεργοποίησης και φύλαξης της συσκευής.

Η συσκευή παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα μετά το τέλος της εκδρομής.

Με αυτόν τον τρόπο, οι κανόνες προστασίας της σχολικής κοινότητας επεκτείνονται και έξω από τη σχολική αίθουσα.

Χαμηλότερο κόστος συμμετοχής

Μία ακόμη αλλαγή αφορά το οικονομικό βάρος των εκδρομών για τις οικογένειες.

Εισάγεται η δυνατότητα σύμπραξης σχολικών μονάδων για την από κοινού πραγματοποίηση εκδρομών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Με αυτόν τον τρόπο, τα σχολεία μπορούν να οργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικές μετακινήσεις, να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους και να δημιουργούν προϋποθέσεις για χαμηλότερο κόστος συμμετοχής για μαθητές και οικογένειες.

Περισσότερες δυνατότητες Erasmus για εκπαιδευτικούς

Οι νέες Υπουργικές Αποφάσεις διευκολύνουν και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus.

Μέχρι σήμερα προβλεπόταν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών ανά έτος.

Με το νέο πλαίσιο, όταν η συμμετοχή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και στο διάστημα από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια της μετακίνησης.

Έτσι, διευρύνονται οι δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, επιμόρφωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, χωρίς να επηρεάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η μεγαλύτερη εξωστρέφεια των εκπαιδευτικών σημαίνει περισσότερες εμπειρίες, περισσότερες καλές πρακτικές και περισσότερη γνώση που επιστρέφει τελικά στο ελληνικό σχολείο.

Διαβάστε επίσης